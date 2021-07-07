ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал Нуриева, Сакива и легионера из Беларуси

Клуб УПЛ «Колос» объявил о подписании контрактов с тремя игроками: договоры оформили Тарас Сакив, Александр Павловец и Анатолий Нуриев.

23-летний Сакив действует на позиции левого защитника. Ранее выступал за «Ворсклу», «Рух» и «Минай».

24-летний центральный защитник Павловец ранее играл в Беларуси и России. В составе сборной Беларуси провел 8 матчей.

25-летний Нуриев прошлый сезон провел в составе «Миная». Форвард забил 12 голов и успел дебютировать в составе сборной Азербайджана.

