ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал Нуриева, Сакива и легионера из Беларуси

Команду пополнили Павловец, Сакив и Нуриев

  • 07.07.2021 18:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал Нуриева, Сакива и легионера из Беларуси
© koloskovalivka.com

Клуб УПЛ «Колос» объявил о подписании контрактов с тремя игроками: договоры оформили Тарас Сакив, Александр Павловец и Анатолий Нуриев.

23-летний Сакив действует на позиции левого защитника. Ранее выступал за «Ворсклу», «Рух» и «Минай».

24-летний центральный защитник Павловец ранее играл в Беларуси и России. В составе сборной Беларуси провел 8 матчей.

25-летний Нуриев прошлый сезон провел в составе «Миная». Форвард забил 12 голов и успел дебютировать в составе сборной Азербайджана.
 

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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