ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала бразильского вингера

«Заря» на официальном сайте объявила о подписании контракта с бразильским вингером Кристианом.

21-летний игрок подписал контракт на 3 года и уже присоединился к команде Виктора Скрипника на сборе в Турции.

Кристиан может сыграть и на левом фланге, а также оттянутым форвардом.

Ранее клуб оформил подписания Сергея Булецы и Ахмеда Алибекова.