ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала бразильского вингера

«Заря» на официальном сайте объявила о подписании контракта с бразильским вингером Кристианом.
21-летний игрок подписал контракт на 3 года и уже присоединился к команде Виктора Скрипника на сборе в Турции.
Кристиан может сыграть и на левом фланге, а также оттянутым форвардом.
Ранее клуб оформил подписания Сергея Булецы и Ахмеда Алибекова.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.