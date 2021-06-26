ОФИЦИАЛЬНО. Два брата теперь вместе. Верес усилился полузащитником

Очередным летним новичком ровенского «Вереса» стал 31-летний полузащитник Сергей Шестаков. К клубу он присоединился на правах свободного агента, заключив контракт сроком на 1 год, до завершения сезона 2021/22.

Сергей Шестаков родился 12 апреля 1990 в Ладыжине Винницкой области. Рост – 172 см. Вес – 70 кг. Полузащитник. Воспитанник ладыжинского «Авангарда». Предыдущие клубы: «СКАД-Ялпуг» (Болград), «Одесса», «Нива» (Тернополь), Украгроком (Головковка), «Нефтяник» (Ахтырка), «Олимпик» (Донецк).

Сыграл 56 матчей в чемпионате УПЛ. С 2018 года выступал за венгерский «Диошдьер» (Мишкольц). Сыграл 84 матча, забил 3 мяча. По итогам сезона 2020/21 «Диошдьер» занял 11 позицию в элитном дивизионе чемпионата Венгрии и понизился в классе.

Сергей Шестаков–- брат Михаила Шестакова, который уже выступает за ровенский «Верес», а в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды. Этим летом с «Вересом» также подписали контракты новички Артем Кичак, Евгений Пасич и Дмитрий Клец.