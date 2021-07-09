ОФИЦИАЛЬНО. Динамо взяло в аренду форварда московского ЦСКА

Белорус Илья Шкурин будет играть в киевской команде до конца сезона 2021/22

  • 09.07.2021 23:05
  • 3046 просмотров
  • 23 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо взяло в аренду форварда московского ЦСКА
© ФК Динамо Киев. Илья Шкурин

Киевское «Динамо» достигло договоренности с московским ЦСКА о переходе 21-летнего форварда Ильи Шкурина.

Белорусский нападающий будет выступать в столичной команде на правах аренды до конца сезона 2021/22 с правом выкупа. В субботу, 10 июля, он отправится с «бело-синими» на второй подготовительный сбор в Швейцарию.

Илья Шкурин родился 17 августа 1999 года в Витебске. Воспитанник ФК «Витебск». На родине на взрослом уровне выступал за ФК «Витебск» и «Энергетик-БГУ».

В составе «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси 2019 года забил 19 мячей в национальном чемпионате и стал лучшим бомбардиром сезона, опередив ближайшего преследователя на пять голов.

В январе 2020 года перешел в московский ЦСКА, в составе которого провел 19 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (все – в рамках российской Премьер-лиги).

Ранее Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока действует режим Лукашенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
    Vitaliy Starodubets
    online
      Vitaliy Starodubets, 09.07.2021 23:51
    0
    Пример "Спорта без политики"
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 09.07.2021 23:48
    0
    Когда будет хоть 1 нормальный трансфер?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 09.07.2021 23:47
    0
    Лавочку будет греть.
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 09.07.2021 23:45
    +6
    ну нарешті Русіну нашли заміну по розносу піци
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 09.07.2021 23:44
    0
    Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Грузия, С.Македония, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария.....сколько стран , где можно найти порядочного игрока, нет пля, нужно раху про спонсировать.......сурок ни чуть не лучше лохметова
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 09.07.2021 23:43
    +5
    Это вам не Лассина Траоре
    Ссылка
    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 09.07.2021 23:39
    0
    Странно что на спорт юа всё что не напишешь про опзж минусуют... Хотя чего странного 😉😉😉
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 23:38
    +1
    sahka1981, 09.07.2021 23:35
    Причем очень жесткий режим, хорошо хоть с правом выкупа.
    Кстати это игрок у нас был на просмотре, еще очень молодым, кажись при Реброве, не подошел тогда.
    Не слыхал, хотя пишут шо и долбик давненько был, а так то видимо мы в этой лч собираемся ловить только $ за участие, ну или может борьба за ле если с жребием оч повезёт
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.07.2021 23:35
    -1
    dd dent, 09.07.2021 23:16
    Круто, но больше смахивает на режим экономии
    Причем очень жесткий режим, хорошо хоть с правом выкупа.
    Кстати это игрок у нас был на просмотре, еще очень молодым, кажись при Реброве, не подошел тогда.
    Ссылка
    highlander-DK
    online
      highlander-DK, 09.07.2021 23:29
    +3
    Ну тепер в ЛЧ всіх порвемо
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 23:28
    +4
    New Zealander, 09.07.2021 23:24
    Шкурын? Что-то знакомое, шкуры, шубы... Где-то слышал
    Закарпатфан , Шкурами - ваше бурбасовское кодло называют
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 23:28
    0
    pike1, 09.07.2021 23:22
    Странно, ЦСКА он не нужен выходит, а Динамо получается ниже уровнем за ЦСКА?
    По маркту клубы на 1 ом уровне по $
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 09.07.2021 23:26
    -2
    Политика . И Батьке не выдали, и у ЦСКА не оставили. Северный поток -2 закончить хотят. Старшой помог. ОПЗЖ
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 09.07.2021 23:26
    0
    Честно говоря после таких вот трансферов, в который раз мне становиться жаль Динамо.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 23:25
    0
    Fangold, 09.07.2021 23:21
    Точно 60 млн євро за 2 роки на ЛЧ заробив, і сидить хомячіть падло
    Есть только 1 надежда во всех этих трансферах от бесплатно, аренды и до недорого, шо утверждал их и выбирал румын и игроки будут на перспективу, а если их навязали или взяли абы взять, то будет опять клейтоны-белуцэ # 2
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 09.07.2021 23:24
    -3
    Шкурын? Что-то знакомое, шкуры, шубы... Где-то слышал
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 09.07.2021 23:22
    +1
    Странно, ЦСКА он не нужен выходит, а Динамо получается ниже уровнем за ЦСКА?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.07.2021 23:21
    0
    dd dent, 09.07.2021 23:16
    Круто, но больше смахивает на режим экономии
    Точно 60 млн євро за 2 роки на ЛЧ заробив, і сидить хомячіть падло
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 09.07.2021 23:19
    -2
    о, трансферы из рашки у сурков подъехали))))
    Ссылка
    Akella_147
      Akella_147, 09.07.2021 23:18
    +4
    Здесь не угадать, больше игры агентов...но тот же Ванат рвется в основу большими шагами, и парень вроде подходит под тактику ДК, но....тёмный лес впереди..только время покажет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 23:16
    +8
    Круто, но больше смахивает на режим экономии
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
    online
      Andrii Stadnyk, 09.07.2021 23:17
    +7
    Сумнівний трансфер. 3 м"ячі в 19 матчах. В нас своїх таких повно. Той же Ванат є. Є підозра, що цей хлопачка буде грати так само, як Белуце і Кадірі.
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 09.07.2021 23:45
    +6
    ну нарешті Русіну нашли заміну по розносу піци
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 09.07.2021 23:43
    +5
    Это вам не Лассина Траоре
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 23:28
    +4
    New Zealander, 09.07.2021 23:24
    Шкурын? Что-то знакомое, шкуры, шубы... Где-то слышал
    Закарпатфан , Шкурами - ваше бурбасовское кодло называют
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 09.07.2021 23:18
    +4
    Здесь не угадать, больше игры агентов...но тот же Ванат рвется в основу большими шагами, и парень вроде подходит под тактику ДК, но....тёмный лес впереди..только время покажет
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 23:09
    +4
    Удачи!
    Ссылка
    highlander-DK
    online
      highlander-DK, 09.07.2021 23:29
    +3
    Ну тепер в ЛЧ всіх порвемо
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 23:38
    +1
    sahka1981, 09.07.2021 23:35
    Причем очень жесткий режим, хорошо хоть с правом выкупа.
    Кстати это игрок у нас был на просмотре, еще очень молодым, кажись при Реброве, не подошел тогда.
    Не слыхал, хотя пишут шо и долбик давненько был, а так то видимо мы в этой лч собираемся ловить только $ за участие, ну или может борьба за ле если с жребием оч повезёт
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 09.07.2021 23:22
    +1
    Странно, ЦСКА он не нужен выходит, а Динамо получается ниже уровнем за ЦСКА?
    Ссылка
    Vitaliy Starodubets
    online
      Vitaliy Starodubets, 09.07.2021 23:51
    0
    Пример "Спорта без политики"
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 09.07.2021 23:48
    0
    Когда будет хоть 1 нормальный трансфер?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 09.07.2021 23:47
    0
    Лавочку будет греть.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 09.07.2021 23:44
    0
    Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Грузия, С.Македония, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария.....сколько стран , где можно найти порядочного игрока, нет пля, нужно раху про спонсировать.......сурок ни чуть не лучше лохметова
    Ссылка
    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 09.07.2021 23:39
    0
    Странно что на спорт юа всё что не напишешь про опзж минусуют... Хотя чего странного 😉😉😉
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 23:28
    0
    pike1, 09.07.2021 23:22
    Странно, ЦСКА он не нужен выходит, а Динамо получается ниже уровнем за ЦСКА?
    По маркту клубы на 1 ом уровне по $
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 09.07.2021 23:26
    0
    Честно говоря после таких вот трансферов, в который раз мне становиться жаль Динамо.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 23:25
    0
    Fangold, 09.07.2021 23:21
    Точно 60 млн євро за 2 роки на ЛЧ заробив, і сидить хомячіть падло
    Есть только 1 надежда во всех этих трансферах от бесплатно, аренды и до недорого, шо утверждал их и выбирал румын и игроки будут на перспективу, а если их навязали или взяли абы взять, то будет опять клейтоны-белуцэ # 2
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 09.07.2021 23:21
    0
    dd dent, 09.07.2021 23:16
    Круто, но больше смахивает на режим экономии
    Точно 60 млн євро за 2 роки на ЛЧ заробив, і сидить хомячіть падло
    Ссылка
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