ОФИЦИАЛЬНО. Динамо взяло в аренду форварда московского ЦСКА

Киевское «Динамо» достигло договоренности с московским ЦСКА о переходе 21-летнего форварда Ильи Шкурина.

Белорусский нападающий будет выступать в столичной команде на правах аренды до конца сезона 2021/22 с правом выкупа. В субботу, 10 июля, он отправится с «бело-синими» на второй подготовительный сбор в Швейцарию.

Илья Шкурин родился 17 августа 1999 года в Витебске. Воспитанник ФК «Витебск». На родине на взрослом уровне выступал за ФК «Витебск» и «Энергетик-БГУ».

В составе «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси 2019 года забил 19 мячей в национальном чемпионате и стал лучшим бомбардиром сезона, опередив ближайшего преследователя на пять голов.

В январе 2020 года перешел в московский ЦСКА, в составе которого провел 19 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (все – в рамках российской Премьер-лиги).

Ранее Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока действует режим Лукашенко.