Динамо близко к подписанию контракта с форвардом российского ЦСКА

Киевское «Динамо» близко к подписанию контракта с белорусским форвардом московского ЦСКА Ильей Шкуриным.
Журналист Игорь Бурбас проинформировал:
«Очень вероятно, что уже на вторых сборах в составе «Динамо» отправится новый нападающий. Это 21-летний белорус Илья Шкурин. Ему раздают большие авансы и хорошие перспективы. Переговоры на завершающей стадии. Речь идет об аренде с возможностью последующего выкупа».
Журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский отметил:
«Динамо» рассматривает шорт-лист игроков, за которых нужно платить деньги. Белорусские коллеги мне подтвердили информацию, что «Динамо» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Илье Шкурину, которому 21 год, он стал в составе скромного клуба «Энергетик-БГУ» лучшим бомбардиром сезона 2019. После чего ушел за 0,5 млн евро в ЦСКА. И сейчас есть желание у армейцев его отдать. У Суркиса хорошие отношения с Гинером, и все абсолютно возможно. Игра Шкурина напоминает профайл Беседина. Он может побороться и сбросить мяч, способен биться и вцепиться».
Соавтор программы ТаТоТаке Андрей Сенькив пояснил:
«Шкурин – это футболист, который отказался выступать за сборную Беларуси, пока страной правит Александр Лукашенко. В ответ белорусские власти лишили Шкурина возможности отсрочить службу в армии. И любой его визит в родную страну – это, по сути, кирзовые сапоги и вперед, в армию. Это футболист, который вызывает у меня уважение».
Шкурин перешел из «Динамо» Брест в ЦСКА в январе 2020 года. В минувшем сезоне форвард провел 14 матч и забил 3 гола за армейцев. Также Илья провел забил 1 гол в 6 поединках за сборную Беларуси U-21. В родной стране играл за клубы «Витебск», «Энергетик-БГУ», «Динамо» Брест.
Ранее Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока действует режим Лукашенко.
Дуже ймовірно, що вже на другі збори у складі Динамо вирушить новий нападник. Це 21-річний білорус Ілля Шкурін. Йому роздають великі аванси і хороші перспективи. Перемовини на завершальній стадії. Йдеться про оренду з можливістю подальшого викупу.— Igor Burbas (@iburbas) July 8, 2021
Источник — Twitter
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Пугает это: "Игра Шкурина напоминает профайл Беседина."
На фига нам беседка 2.О.?
Своей есть - выздоровеет.
Так что в этом плане - он украинец
Пугает это: "Игра Шкурина напоминает профайл Беседина."
На фига нам беседка 2.О.?
Своей есть - выздоровеет.
Где наши балканцы , шо это такое
Из рашка клуба , которому платить деньги - плохо
В аренду, чтобы посмотреть а потом покупать - хорошо .
Игрок ротации в посредственном клубе слабого чемпионата - плохо
Явно желание румына и он берет игрока под себя - хорошо
Жлоб Суркис , который не даёт рассматривать игроков дороже пары походов в казино - плохо
——-
Неоднозначное приобретение вообщем
—-
Ну и смотря на инсайда , рано ещё гоп говорить .
Где наши балканцы , шо это такое
Из рашка клуба , которому платить деньги - плохо
В аренду, чтобы посмотреть а потом покупать - хорошо .
Игрок ротации в посредственном клубе слабого чемпионата - плохо
Явно желание румына и он берет игрока под себя - хорошо
Жлоб Суркис , который не даёт рассматривать игроков дороже пары походов в казино - плохо
——-
Неоднозначное приобретение вообщем
—-
Ну и смотря на инсайда , рано ещё гоп говорить .
Пугает это: "Игра Шкурина напоминает профайл Беседина."
На фига нам беседка 2.О.?
Своей есть - выздоровеет.
Так что в этом плане - он украинец
Где наши балканцы , шо это такое
Из рашка клуба , которому платить деньги - плохо
В аренду, чтобы посмотреть а потом покупать - хорошо .
Игрок ротации в посредственном клубе слабого чемпионата - плохо
Явно желание румына и он берет игрока под себя - хорошо
Жлоб Суркис , который не даёт рассматривать игроков дороже пары походов в казино - плохо
——-
Неоднозначное приобретение вообщем
—-
Ну и смотря на инсайда , рано ещё гоп говорить .
Где наши балканцы , шо это такое
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