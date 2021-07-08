Динамо близко к подписанию контракта с форвардом российского ЦСКА

Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси, пока действует режим Лукашенко

  • 08.07.2021 22:00
  • 10088 просмотров
  • 26 комментариев
Динамо близко к подписанию контракта с форвардом российского ЦСКА
© Энергетик-БГУ. Илья Шкурин

Киевское «Динамо» близко к подписанию контракта с белорусским форвардом московского ЦСКА Ильей Шкуриным.

Журналист Игорь Бурбас проинформировал:

«Очень вероятно, что уже на вторых сборах в составе «Динамо» отправится новый нападающий. Это 21-летний белорус Илья Шкурин. Ему раздают большие авансы и хорошие перспективы. Переговоры на завершающей стадии. Речь идет об аренде с возможностью последующего выкупа».

Журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский отметил:

«Динамо» рассматривает шорт-лист игроков, за которых нужно платить деньги. Белорусские коллеги мне подтвердили информацию, что «Динамо» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Илье Шкурину, которому 21 год, он стал в составе скромного клуба «Энергетик-БГУ» лучшим бомбардиром сезона 2019. После чего ушел за 0,5 млн евро в ЦСКА. И сейчас есть желание у армейцев его отдать. У Суркиса хорошие отношения с Гинером, и все абсолютно возможно. Игра Шкурина напоминает профайл Беседина. Он может побороться и сбросить мяч, способен биться и вцепиться».

Соавтор программы ТаТоТаке Андрей Сенькив пояснил:

«Шкурин – это футболист, который отказался выступать за сборную Беларуси, пока страной правит Александр Лукашенко. В ответ белорусские власти лишили Шкурина возможности отсрочить службу в армии. И любой его визит в родную страну – это, по сути, кирзовые сапоги и вперед, в армию. Это футболист, который вызывает у меня уважение».

Шкурин перешел из «Динамо» Брест в ЦСКА в январе 2020 года. В минувшем сезоне форвард провел 14 матч и забил 3 гола за армейцев. Также Илья провел забил 1 гол в 6 поединках за сборную Беларуси U-21. В родной стране играл за клубы «Витебск», «Энергетик-БГУ», «Динамо» Брест.

Ранее Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока действует режим Лукашенко.

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Источник — Twitter

(18 голосов)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 08.07.2021 23:12
    0
    Велком Шкурін
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 08.07.2021 23:09
    -2
    А вообще норм, как раз трансфер уровень автобусников.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 08.07.2021 23:08
    -2
    Кто-то удивлён?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 08.07.2021 23:06
    0
    Pavelgorov, 08.07.2021 22:12
    Динамо и футболист из РФ \
    Він хоч і 21- річний пацан, але громадянську позицію сформував: не підтримує тоталітарні режими, за це - респект. Хоч я, як вболівальник ВКДК, хотів би, щоб підписали ще "справжнього" форварда.
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 08.07.2021 23:04
    +2
    Alex86 1, 08.07.2021 22:59
    Та купите уже нормального напа готового, а вторым пробовать того же Ваната например, если потенциал имеется, то будет и рост.
    Пугает это: "Игра Шкурина напоминает профайл Беседина."
    На фига нам беседка 2.О.?
    Своей есть - выздоровеет.
    А чим умовний Ілля може буди гіршим за умовного багатомільйонного Педріньйо???? Не бачу різниці!
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 08.07.2021 23:01
    +2
    Alex86 1, 08.07.2021 22:41
    Арцём Уладзіміравіч Мілеўскі
    Так его мы сделали пильным наедающим
    Так что в этом плане - он украинец
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 08.07.2021 23:00
    +3
    UKRAINE FAN, 08.07.2021 22:56
    Укр игроки которые играют в рашке хотя бы выводят от туда деньги а Сурок спонсирует рашистов
    Беженец, ты веришь бурбасятине? Сочувствую
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.07.2021 22:59
    -2
    Та купите уже нормального напа готового, а вторым пробовать того же Ваната например, если потенциал имеется, то будет и рост.
    Пугает это: "Игра Шкурина напоминает профайл Беседина."
    На фига нам беседка 2.О.?
    Своей есть - выздоровеет.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 08.07.2021 22:57
    -1
    соль был...теперь бульба будет....ну и жмоты суркисы
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.07.2021 22:56
    -6
    Укр игроки которые играют в рашке хотя бы выводят от туда деньги а Сурок спонсирует рашистов
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.07.2021 22:41
    +5
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:09
    А кто то вообще знает сильных нападающих белорусских кроме Кутузова ?
    Арцём Уладзіміравіч Мілеўскі
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 08.07.2021 22:40
    0
    coba777, 08.07.2021 22:16
    Там ще з Молдови і Казахстану двійка на підході. Європа тремти))))
    Чого мінусуємо. Де неправда в моїх словах?))))
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 08.07.2021 22:38
    +1
    Евгений Незнанов, 08.07.2021 22:34
    РПЛ в Разы сильнее .Слабый Чемп , ты это о ком ?)))
    О РПЛ , по соотношению вливаемых денег и успехов клубов , этот чемп где то на уровне Молдовы
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 22:37
    +2
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:17
    Трашер ты где ?
    Где наши балканцы , шо это такое
    Тут я ,,)))); я не сомневаюсь в Вукоевиче.
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 08.07.2021 22:36
    +7
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:09
    А кто то вообще знает сильных нападающих белорусских кроме Кутузова ?
    Міля))
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 08.07.2021 22:34
    +1
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:09
    А кто то вообще знает сильных нападающих белорусских кроме Кутузова ?
    Багратион, Барклай Де Толли
    Ссылка
    Евгений Незнанов
    online
      Евгений Незнанов, 08.07.2021 22:34
    0
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:08
    Белорус с правильной гражданской позицией - хорошо
    Из рашка клуба , которому платить деньги - плохо
    В аренду, чтобы посмотреть а потом покупать - хорошо .
    Игрок ротации в посредственном клубе слабого чемпионата - плохо
    Явно желание румына и он берет игрока под себя - хорошо
    Жлоб Суркис , который не даёт рассматривать игроков дороже пары походов в казино - плохо
    ——-
    Неоднозначное приобретение вообщем
    —-
    Ну и смотря на инсайда , рано ещё гоп говорить .
    РПЛ в Разы сильнее .Слабый Чемп , ты это о ком ?)))
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 08.07.2021 22:23
    -1
    бурбас - это днонецкий пиз..бол, так что не стоит даже обращать на это внимание
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 08.07.2021 22:17
    0
    Трашер ты где ?
    Где наши балканцы , шо это такое
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 08.07.2021 22:16
    -3
    Там ще з Молдови і Казахстану двійка на підході. Європа тремти))))
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 08.07.2021 22:08
    +10
    Белорус с правильной гражданской позицией - хорошо
    Из рашка клуба , которому платить деньги - плохо
    В аренду, чтобы посмотреть а потом покупать - хорошо .
    Игрок ротации в посредственном клубе слабого чемпионата - плохо
    Явно желание румына и он берет игрока под себя - хорошо
    Жлоб Суркис , который не даёт рассматривать игроков дороже пары походов в казино - плохо
    ——-
    Неоднозначное приобретение вообщем
    —-
    Ну и смотря на инсайда , рано ещё гоп говорить .
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 08.07.2021 22:36
    +7
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:09
    А кто то вообще знает сильных нападающих белорусских кроме Кутузова ?
    Міля))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.07.2021 22:41
    +5
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:09
    А кто то вообще знает сильных нападающих белорусских кроме Кутузова ?
    Арцём Уладзіміравіч Мілеўскі
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 08.07.2021 23:00
    +3
    UKRAINE FAN, 08.07.2021 22:56
    Укр игроки которые играют в рашке хотя бы выводят от туда деньги а Сурок спонсирует рашистов
    Беженец, ты веришь бурбасятине? Сочувствую
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 08.07.2021 23:04
    +2
    Alex86 1, 08.07.2021 22:59
    Та купите уже нормального напа готового, а вторым пробовать того же Ваната например, если потенциал имеется, то будет и рост.
    Пугает это: "Игра Шкурина напоминает профайл Беседина."
    На фига нам беседка 2.О.?
    Своей есть - выздоровеет.
    А чим умовний Ілля може буди гіршим за умовного багатомільйонного Педріньйо???? Не бачу різниці!
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 08.07.2021 23:01
    +2
    Alex86 1, 08.07.2021 22:41
    Арцём Уладзіміравіч Мілеўскі
    Так его мы сделали пильным наедающим
    Так что в этом плане - он украинец
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.07.2021 22:37
    +2
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:17
    Трашер ты где ?
    Где наши балканцы , шо это такое
    Тут я ,,)))); я не сомневаюсь в Вукоевиче.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 08.07.2021 22:38
    +1
    Евгений Незнанов, 08.07.2021 22:34
    РПЛ в Разы сильнее .Слабый Чемп , ты это о ком ?)))
    О РПЛ , по соотношению вливаемых денег и успехов клубов , этот чемп где то на уровне Молдовы
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 08.07.2021 22:34
    +1
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:09
    А кто то вообще знает сильных нападающих белорусских кроме Кутузова ?
    Багратион, Барклай Де Толли
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 08.07.2021 23:12
    0
    Велком Шкурін
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 08.07.2021 23:06
    0
    Pavelgorov, 08.07.2021 22:12
    Динамо и футболист из РФ \
    Він хоч і 21- річний пацан, але громадянську позицію сформував: не підтримує тоталітарні режими, за це - респект. Хоч я, як вболівальник ВКДК, хотів би, щоб підписали ще "справжнього" форварда.
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 08.07.2021 22:40
    0
    coba777, 08.07.2021 22:16
    Там ще з Молдови і Казахстану двійка на підході. Європа тремти))))
    Чого мінусуємо. Де неправда в моїх словах?))))
    Ссылка
    Евгений Незнанов
    online
      Евгений Незнанов, 08.07.2021 22:34
    0
    __Funny_Cat, 08.07.2021 22:08
    Белорус с правильной гражданской позицией - хорошо
    Из рашка клуба , которому платить деньги - плохо
    В аренду, чтобы посмотреть а потом покупать - хорошо .
    Игрок ротации в посредственном клубе слабого чемпионата - плохо
    Явно желание румына и он берет игрока под себя - хорошо
    Жлоб Суркис , который не даёт рассматривать игроков дороже пары походов в казино - плохо
    ——-
    Неоднозначное приобретение вообщем
    —-
    Ну и смотря на инсайда , рано ещё гоп говорить .
    РПЛ в Разы сильнее .Слабый Чемп , ты это о ком ?)))
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 08.07.2021 22:17
    0
    Трашер ты где ?
    Где наши балканцы , шо это такое
    Ссылка
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