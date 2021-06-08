Защитник покинул Ингулец и получил статус свободного агента

Полузащитник Александр Кучеренко покинул клуб УПЛ «Ингулец» Петрово.
Контракт 29-летнего футболиста завершился, и он получил статус свободного агента.
В минувшем сезоне 29-летний хавбек провел 21 поединков в УПЛ.
Ранее выступал за «Авангард», «Зирку», а также за клубы из Молдовы – «Нистру», «Костулены» и «Верис».
Александр КУЧЕРЕНКО: «Веду переговоры с Ингульцом и с другими клубами»
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Источник — Footboom
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