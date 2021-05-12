Александр КУЧЕРЕНКО: «Веду переговоры с Ингульцом и с другими клубами»

Защитник «Ингульца» – о ситуации со своим контрактом

  • 12.05.2021 02:39
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Александр КУЧЕРЕНКО: «Веду переговоры с Ингульцом и с другими клубами»
© Footboom.com. Александр Кучеренко

Защитник «Ингульца» Александр Кучеренко подвел итоги сезона и рассказал о ситуации со своим контрактом.

«Я считаю, что для «Ингульца» это хороший результат сезона, ведь клуб является новичком украинской Премьер-лиги. Команда обрела уверенность и опыт, что очень важно. Место в турнирной таблице закономерное, возможно, несколько очков не добрали из-за ошибок арбитров, поэтому могли оказаться немного выше в таблице по итогам сезона.

Я пока веду переговоры и с «Ингульцом», и с другими клубами. У меня есть неделя, чтобы принять решение и дать ответ руководству клуба из Петрово», - сказал Кучеренко.

В минувшем сезоне УПЛ 29-летний Кучеренко в составе «Ингульца» провел 21 матч.

Команда Сергея Лавриненко финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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