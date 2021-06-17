Карпаты подпишут известных украинских футболистов

Во львовский клуб перейдут Денис Кожанов и Андрей Ткачук

  • 17.06.2021 15:07
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Карпаты подпишут известных украинских футболистов
© ФК Карпаты Львов. Денис Кожанов

Во львовских «Карпатах», выступавших в первенстве ААФУ и завоевавших право дебютировать во Второй лиге, будет немало известных футболистов.

Главный тренер Андрей Тлумак уже договорился о переходе в «Карпаты» Дениса Кожанова и Андрея Ткачука, выступавших за «Минай», также Mаксима Кучинского, игравшего в Грузии и Казахстане.

Также болельщикам «Карпат» хорошо знакомы Богдан Стронцицкий и Ярослав Гринишин, на протяжении многих лет работавших в структуре львовского клуба. В минувшем сезоне они были связаны с «Карпатами» из Галича, а в новом чемпионате будут отвечать в львовской команде за подготовку вратарей и административную службу соответственно.

Подготовку к новому сезону «Карпаты» начнут 24 июня. Львовяне укрепляют свои ряды, настроены решительно и собираются побороться за повышение в классе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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