Карпаты подпишут известных украинских футболистов

Во львовских «Карпатах», выступавших в первенстве ААФУ и завоевавших право дебютировать во Второй лиге, будет немало известных футболистов.

Главный тренер Андрей Тлумак уже договорился о переходе в «Карпаты» Дениса Кожанова и Андрея Ткачука, выступавших за «Минай», также Mаксима Кучинского, игравшего в Грузии и Казахстане.

Также болельщикам «Карпат» хорошо знакомы Богдан Стронцицкий и Ярослав Гринишин, на протяжении многих лет работавших в структуре львовского клуба. В минувшем сезоне они были связаны с «Карпатами» из Галича, а в новом чемпионате будут отвечать в львовской команде за подготовку вратарей и административную службу соответственно.

Подготовку к новому сезону «Карпаты» начнут 24 июня. Львовяне укрепляют свои ряды, настроены решительно и собираются побороться за повышение в классе.