ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец арендовал Кадири

Еще один игрок «Динамо» перебрался в Одессу

  • 29.07.2021 13:19
  • 1047 просмотров
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец арендовал Кадири
© ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

«Черноморец» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду полузащитника «Динамо» Мохамеда Кадири. Условия соглашения и сроки аренды не сообщаются.

Суммарно Кадири стал уже 14-м игроком «Динамо», которого киевский клуб отправил в аренду в «Черноморец».

Кадири перешел в «Динамо» летом 2019 года. Прошлый сезон 25-летний ганец провел в аренде в тульском «Арсенале».

Напомним, в первом туре УПЛ «Черноморец» на выезде был разгромлен «Десной» - 0:3.

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Источник — ФК Черноморец

(7 голосов)

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Комментарии
    kolezey-2
    online
      kolezey-2, 29.07.2021 13:45
    0
    как по мне так и Мариуполь и Черноморец да вообще любой из клубов который ложится под другой не должны играть в премьер лиге ,не честно по отношению к другим,первая лига пожалуйста но не выше
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 29.07.2021 13:40
    0
    serge_kr, 29.07.2021 13:34
    Так опозорить клуб Черноморец, набрали всякого сброда с говняного клуба, стыд...
    Когда из днонецкий, бездомной, ржавой, колорадском помойки игроки переходят в арендуполь ты тоже так рассуждаешь?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 29.07.2021 13:39
    0
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 29.07.2021 13:37
    0
    У моряков теперь свой пират.... Дноморец теперь команда назьіваеться...а говорили что будет 16 команд...а опять 14
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 29.07.2021 13:34
    +2
    Так опозорить клуб Черноморец, набрали всякого сброда с говняного клуба, стыд...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 29.07.2021 13:34
    +2
    Вже б краще виставили свою молодь з ю-21, ніж ось так грати в УПЛ.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.07.2021 13:33
    +1
    UKRAINE FAN, 29.07.2021 13:30
    Дальше будет. А сколько ныли про марик а тут еще хуже!
    Чем хуже?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 29.07.2021 13:32
    0
    ares10, 29.07.2021 13:30
    От а якщо всім арендованим заборонять грати проти Динамо) Ну потрібно як на мене обмежити кількість аренд із однієї команди наприклад до 3-5 бо те що у Маріополі і Чорноморцю відбувається..ну це просто дублі
    Це потрібно щоб решта 12 клубів підняли це питання, тому що це зайві 3 очки Шахтарю і Данимо в чемпіонаті, це несправедиво
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.07.2021 13:31
    +1
    potemkin78, 29.07.2021 13:30
    а кто будет играть в матче Черноморец - ДК
    Интересно а тренеру тоже запретят быть на лавке?
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 29.07.2021 13:30
    +1
    От а якщо всім арендованим заборонять грати проти Динамо) Ну потрібно як на мене обмежити кількість аренд із однієї команди наприклад до 3-5 бо те що у Маріополі і Чорноморцю відбувається..ну це просто дублі
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.07.2021 13:30
    -1
    Дальше будет. А сколько ныли про марик а тут еще хуже!
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 29.07.2021 13:30
    +2
    а кто будет играть в матче Черноморец - ДК
    Ссылка
    osso
    online
      osso, 29.07.2021 13:27
    0
    Даёшь 20 ну.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 29.07.2021 13:34
    +2
    Так опозорить клуб Черноморец, набрали всякого сброда с говняного клуба, стыд...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 29.07.2021 13:34
    +2
    Вже б краще виставили свою молодь з ю-21, ніж ось так грати в УПЛ.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 29.07.2021 13:30
    +2
    а кто будет играть в матче Черноморец - ДК
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.07.2021 13:33
    +1
    UKRAINE FAN, 29.07.2021 13:30
    Дальше будет. А сколько ныли про марик а тут еще хуже!
    Чем хуже?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.07.2021 13:31
    +1
    potemkin78, 29.07.2021 13:30
    а кто будет играть в матче Черноморец - ДК
    Интересно а тренеру тоже запретят быть на лавке?
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 29.07.2021 13:30
    +1
    От а якщо всім арендованим заборонять грати проти Динамо) Ну потрібно як на мене обмежити кількість аренд із однієї команди наприклад до 3-5 бо те що у Маріополі і Чорноморцю відбувається..ну це просто дублі
    Ссылка
    kolezey-2
    online
      kolezey-2, 29.07.2021 13:45
    0
    как по мне так и Мариуполь и Черноморец да вообще любой из клубов который ложится под другой не должны играть в премьер лиге ,не честно по отношению к другим,первая лига пожалуйста но не выше
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 29.07.2021 13:40
    0
    serge_kr, 29.07.2021 13:34
    Так опозорить клуб Черноморец, набрали всякого сброда с говняного клуба, стыд...
    Когда из днонецкий, бездомной, ржавой, колорадском помойки игроки переходят в арендуполь ты тоже так рассуждаешь?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 29.07.2021 13:39
    0
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 29.07.2021 13:37
    0
    У моряков теперь свой пират.... Дноморец теперь команда назьіваеться...а говорили что будет 16 команд...а опять 14
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 29.07.2021 13:32
    0
    ares10, 29.07.2021 13:30
    От а якщо всім арендованим заборонять грати проти Динамо) Ну потрібно як на мене обмежити кількість аренд із однієї команди наприклад до 3-5 бо те що у Маріополі і Чорноморцю відбувається..ну це просто дублі
    Це потрібно щоб решта 12 клубів підняли це питання, тому що це зайві 3 очки Шахтарю і Данимо в чемпіонаті, це несправедиво
    Ссылка
    osso
    online
      osso, 29.07.2021 13:27
    0
    Даёшь 20 ну.
    Ссылка
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