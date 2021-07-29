ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец арендовал Кадири

«Черноморец» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду полузащитника «Динамо» Мохамеда Кадири. Условия соглашения и сроки аренды не сообщаются.
Суммарно Кадири стал уже 14-м игроком «Динамо», которого киевский клуб отправил в аренду в «Черноморец».
Кадири перешел в «Динамо» летом 2019 года. Прошлый сезон 25-летний ганец провел в аренде в тульском «Арсенале».
Напомним, в первом туре УПЛ «Черноморец» на выезде был разгромлен «Десной» - 0:3.
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Источник — ФК Черноморец
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