Десна в большинстве разгромила Черноморец

На стартовый матч нового сезона наставник «Десны» Александр Рябоконь выставил сразу четырех дебютантов. Трое из них (Селин, Цымбалюк и Сафронов) оказались в линии обороны, а Завийский начал игру в полузащите. Что же касается «Черноморца», вернувшегося в Премьер-Лигу после двухлетнего перерыва, то его состав значительно отличался от того, который в начале лета завоевал серебряные награды в первой лиге. Достаточно сказать, что по сравнению с заключительным поединком в низшем дивизионе против «Волыни» в основе у одесситов вышли только четверо футболистов - Мартыненко, Авагимян, Вачиберадзе и Брагару.

Как и ожидалось, хозяева поля сразу же пошли вперед большими силами и уже на второй минуте Завийский отважился на удар издали, но Кучерук без проблем забрал мяч в руки. Гости в основном оборонялись, хотя при первой возможности они старались убегать в контратаки, одну из которых на 8-й минуте завершил ударом в дальний угол уже из пределов штрафной площадки Брагару. Однако ему не хватило точности.

«Десна» продолжала оказывать серьезное давление на ворота одесситов. Так, на 10-й минуте после прохода по левому флангу Тотовицкий сделал прострельную передачу на линию вратарской площадки, куда устремился Безбородько. Но его на мгновение опередил защитник, который выбил мяч на угловой. А сразу после подачи мяча с угла поля Будковский показал всем как он умеет бить в падении через себя. Удар получился красивым и мог стать голевым, если бы не отменная реакция Кучерука, отбившего мяч из левого от себя нижнего угла ворот.

Далее игра выровнялась и команды стали отвечать атакой на атаку. Вот только до опасных моментов дело вообще не доходило. А затем на 39-й минуте произошел эпизод, в котором Белошевский грубо сыграл против Тотовицкого вблизи своей штрафной площади. Арбитр матча Алексей Деревинский показал нарушителю желтую карточку. А так как она для одессита стала второй в первом тайме, то дебютант «Черноморца» был вынужден досрочно покинуть поле и оставил свою команду в меньшинстве.

Кстати, именно после розыгрыша этого штрафного «Десна» могла открыть счет в матче. Калитвинцев выполнил навес на угол вратарской площадки и Тотовицкий нанес удар в падении головой. Кучерук мяч отбил, после чего Безбородько нанес удар «боковыми ножницами» чуть выше ворот.

Впрочем уже в самом начале второй половины встречи черниговской команде удалось реализовать большинство. На 52-й минуте Завийский точной передачей нашел в штрафной площади гостей Калитвинцева и тот в касание точно послал мяч в ближний от себя угол ворот. Отчаянный прыжок Кучерука не спас одесситов от пропущенного гола.

Буквально через две минуты увеличить преимущество «Десны» мог Арвеладзе. Он сильно пробил под перекладину с линии штрафной площади, но на этот раз голкипер гостей сумел перевести мяч на угловой. А на 56-й минуте примерно с той же позиции нанес результативный удар Калитвинцев, сделавший дубль. Передачу слева ему отдавал Безбородько, Завийский мяч пропустил и Калитвинцеву никто не мешал прицелиться и точно пробить левой ногой в правый нижний угол ворот.

Вот так в течение короткого отрезка времени исход матча был практически предрешен. Хозяева поля, добившись успеха, явно сбросили обороты, а одесситам было очень сложно, имея на одного игрока меньше, что-то сделать в атаке. Тем не менее, зрители еще увидели красивые комбинации и одну из них на 72-й минуте в падении через себя завершал Тотовицкий, однако мяч пролетел рядом с верхним углом ворот.

И все же «Десна» довела счет до крупного. На 80-й минуте после передачи слева от Картушова отличился Завийский. С линии вратарской он точно пробил головой мяч в сетку ворот. Вот таким ярким получился дебют Тараса в черниговском клубе. Фактически он был причастен ко всем трем голам в ворота соперников.

Последние минуты обе команды просто доигрывали матч. Все уже понимали, что кардинально ничего не изменится. Так оно и произошло. Футболисты из Чернигова выиграли 3:0 и на данный момент возглавили турнирную таблицу нового чемпионата Украины.

УПЛ. 1 тур.

«Десна» – «Черноморец» - 3:0.

Калитвинцев (52; 56), Завийский (80).

Билошевский (39, 2 ЖК).

Селин (35), Калитвинцев (51) - Билошевский (20), Авагимян (37), Ванат (78).

«Десна»: Литовка, Арвеладзе (Биловар, 87), Безбородько (Волошин, 81), Будковский (Шевцов, 81), Завийский, Калитвинцев, Картушов, Сафронов (Жук, 70), Селин, Тотовицкий (Белич, 87), Цымбалюк.



«Черноморец»: Кучерук, Михайленко, Авагимян (Дубко, 43), Билошевский, Брагару (Исаенко, 83), Ванат (Бугай, 83), Вачиберадзе (Тлумак, 58), Кузык, Мартыненко, Скорко, Штогрин.



Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА