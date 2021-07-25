1-й тур
Десна
3 : 0
Черноморец
25.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Десна в большинстве разгромила Черноморец

Одесситы еще до перерыва остались в меньшинстве и не выстояли

  • 25.07.2021 21:22
  • 3074 просмотра
  • 4 комментария
Десна в большинстве разгромила Черноморец
© twitter.com

На стартовый матч нового сезона наставник «Десны» Александр Рябоконь выставил сразу четырех дебютантов. Трое из них (Селин, Цымбалюк и Сафронов) оказались в линии обороны, а Завийский начал игру в полузащите. Что же касается «Черноморца», вернувшегося в Премьер-Лигу после двухлетнего перерыва, то его состав значительно отличался от того, который в начале лета завоевал серебряные награды в первой лиге. Достаточно сказать, что по сравнению с заключительным поединком в низшем дивизионе против «Волыни» в основе у одесситов вышли только четверо футболистов - Мартыненко, Авагимян, Вачиберадзе и Брагару.  

Как и ожидалось, хозяева поля сразу же пошли вперед большими силами и уже на второй минуте Завийский отважился на удар издали, но Кучерук без проблем забрал мяч в руки. Гости в основном оборонялись, хотя при первой возможности они старались убегать в контратаки, одну из которых на 8-й минуте завершил ударом в дальний угол уже из пределов штрафной площадки Брагару. Однако ему не хватило точности. 

«Десна» продолжала оказывать серьезное давление на ворота одесситов. Так, на 10-й минуте после прохода по левому флангу Тотовицкий сделал прострельную передачу на линию вратарской площадки, куда устремился Безбородько. Но его на мгновение опередил защитник, который выбил мяч на угловой. А сразу после подачи мяча с угла поля Будковский показал всем как он умеет бить в падении через себя. Удар получился красивым и мог стать голевым, если бы не отменная реакция Кучерука, отбившего мяч из левого от себя нижнего угла ворот. 

Далее игра выровнялась и команды стали отвечать атакой на атаку. Вот только до опасных моментов дело вообще не доходило. А затем на 39-й минуте произошел эпизод, в котором Белошевский грубо сыграл против Тотовицкого вблизи своей штрафной площади. Арбитр матча Алексей Деревинский показал нарушителю желтую карточку. А так как она для одессита стала второй в первом тайме, то дебютант «Черноморца» был вынужден досрочно покинуть поле и оставил свою команду в меньшинстве. 

Кстати, именно после розыгрыша этого штрафного «Десна» могла открыть счет в матче. Калитвинцев выполнил навес на угол вратарской площадки и Тотовицкий нанес удар в падении головой. Кучерук мяч отбил, после чего Безбородько нанес удар «боковыми ножницами» чуть выше ворот. 

Впрочем уже в самом начале второй половины встречи черниговской команде удалось реализовать большинство. На 52-й минуте Завийский точной передачей нашел в штрафной площади гостей Калитвинцева и тот в касание точно послал мяч в ближний от себя угол ворот. Отчаянный прыжок Кучерука не спас одесситов от пропущенного гола. 

Буквально через две минуты увеличить преимущество «Десны» мог Арвеладзе. Он сильно пробил под перекладину с линии штрафной площади, но на этот раз голкипер гостей сумел перевести мяч на угловой. А на 56-й минуте примерно с той же позиции нанес результативный удар Калитвинцев, сделавший дубль. Передачу слева ему отдавал Безбородько, Завийский мяч пропустил и Калитвинцеву никто не мешал прицелиться и точно пробить левой ногой в правый нижний угол ворот. 

Вот так в течение короткого отрезка времени исход матча был практически предрешен. Хозяева поля, добившись успеха, явно сбросили обороты, а одесситам было очень сложно, имея на одного игрока меньше, что-то сделать в атаке. Тем не менее, зрители еще увидели красивые комбинации и одну из них на 72-й минуте в падении через себя завершал Тотовицкий, однако мяч пролетел рядом с верхним углом ворот. 

И все же «Десна» довела счет до крупного. На 80-й минуте после передачи слева от Картушова отличился Завийский. С линии вратарской он точно пробил головой мяч в сетку ворот. Вот таким ярким получился дебют Тараса в черниговском клубе. Фактически он был причастен ко всем трем голам в ворота соперников. 

Последние минуты обе команды просто доигрывали матч. Все уже понимали, что кардинально ничего не изменится. Так оно и произошло. Футболисты из Чернигова выиграли 3:0 и на данный момент возглавили турнирную таблицу нового чемпионата Украины. 

УПЛ. 1 тур.

«Десна» – «Черноморец» - 3:0.

 Калитвинцев (52; 56), Завийский (80).

  Билошевский (39, 2 ЖК).

  Селин (35), Калитвинцев (51) - Билошевский (20), Авагимян (37), Ванат (78).

«Десна»: Литовка, Арвеладзе (Биловар, 87), Безбородько (Волошин, 81), Будковский (Шевцов, 81), Завийский, Калитвинцев, Картушов, Сафронов (Жук, 70), Селин, Тотовицкий (Белич, 87), Цымбалюк.

«Черноморец»: Кучерук, Михайленко, Авагимян (Дубко, 43), Билошевский, Брагару (Исаенко, 83), Ванат (Бугай, 83), Вачиберадзе (Тлумак, 58), Кузык, Мартыненко, Скорко, Штогрин.

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    osso
    online
      osso, 25.07.2021 22:17
    -1
    Удаление нарисованое.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 25.07.2021 22:03
    +2
    Молодцы, хороший старт, мои поздравления Десна и всем болельщикам черниговского клуба главное дальше обороты не сбавлять и продолжать в том же духе
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 25.07.2021 21:50
    0
    Браво Десна!
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 21:35
    +1
    Через месяц прояснится, кто есть кто в этом сезоне.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 25.07.2021 22:03
    +2
    Молодцы, хороший старт, мои поздравления Десна и всем болельщикам черниговского клуба главное дальше обороты не сбавлять и продолжать в том же духе
    Ссылка
    Главное - сочувствие
    online
      Главное - сочувствие, 25.07.2021 21:35
    +1
    Через месяц прояснится, кто есть кто в этом сезоне.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 25.07.2021 21:50
    0
    Браво Десна!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности