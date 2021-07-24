В воскресенье, 25 июля, состоится встреча 1 тура чемпионата Украины, в котором «Десна» принимает одесский «Черноморец». Матч пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30 по киевскому времени.
Одесситы вернулись в элиту украинского футбола, и первый матч в новом сезоне им предстоит сыграть в Чернигове. Разумеется, футболистам «Черноморца» хочется начать новую страницу клубной истории с победы. Тем более, что последний очный поединок этих соперников завершился убедительной победой одесской команды – 3:0. Вот только и «Десна» явно не намерена начинать сезон с потери очков в домашнем поединке!
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Черноморец».
Клим Лавренюк, Sport.ua
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