В воскресенье, 25 июля, в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют черниговская «Десна» и одесский «Черноморец». Стартовый свисток киевского рефери Алексея Деревинского прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Десна»

Еще годом ранее футбольная жизнь в Чернигове билась ключом, а главная команда города готовилась стартовать в квалификации к групповому этапу Лиги Европы УЕФА. Кто бы мог подумать, что уже через сезон об этом местная публика будет вспоминать лишь в качестве приятной ностальгии на фоне кризисного состояния «Десны». Подопечные Александра Рябоконя финишировали на шестой строчке турнирной таблицы, которая не дает им ровным счетом ничего перед стартом нового розыгрыша УПЛ.

При этом, то количество негативной информации, которое доносилось до прессы и болельщиков из лагеря команды в негативном смысле поражало воображение. В итоге, «северяне» лишились множества футболистов основной обоймы, но при этом лишь относительно взяли курс на омоложение состава. В частности, приход опытного 33-летнего Евгения Селина можно считать качественным трансфером (еще бы – игрок достался бесплатно), но в концепцию «молодости» он также не вписывается. Кроме экс-игрока греческого «Анортосиса», команду также пополнили небезызвестные Тарас Завийский, Евгений Цымбалюк, Вадим Жук и Александр Сафронов. Без аренд, разумеется, тоже не обошлось – Кристиан Биловар и Викентий Волошин из «Динамо» Рябоконю точно пригодятся.

«Черноморец»

И если негативный контекст к «Десне» привязался относительно недавно, то вот проблемы одесского клуба тянутся еще с момента вылета команды из УПЛ после сезона-2018/19. У «моряков» были проблемы с правообладателем их домашней одноименной арены, которые не так уж и гладко решил последовавший аукцион по продаже прав. При этом, город с почти миллионным населением оставался без футбола высшего уровня все это время, за исключением тех моментов, когда «Шахтер» и «Динамо» заглядывали туда за матчами Суперкубка Украины. Теперь, история повторяется – вновь второе место Первой лиги обеспечило «Черноморцу» возвращение в «элиту», но…

Но затем, во внутренних делах клуба начались какие-то уж совсем странные вещи. Алексей Антонов руководил командой в прошлом сезоне, но в УПЛ Одесса поднимается уже с пришедшем из киевского «Динамо» Юрием Морозом. И ладно был на этом текучка столичных кадров в клуб завершилась, но 13 арендованных у «бело-синих» футболистов… Такое просто не могло пройти незамеченным! Фанаты клуба тут же вступили в конфликт с руководством, и их позицию понять вполне можно – репутация клуба на этом была попросту разрушена, а ведь, как говорили когда-то, именно для одесских болельщиков необходимо вернуть футбол в этот город.



В итоге, получаем «гастроли», и пусть в качестве приглашенных «актеров» не приходится сомневаться – молодежь у «Динамо» в полном порядке, но с восприятием игры клуба теперь будут большие проблемы.

История встреч

Футбольные пути «Десны» и «Черноморца» ранее пересекались целых 11 раз в рамках различных состязаний. Наблюдается явный перевес черниговчан в плане добытых результатов – 9 побед против одного поражения с их стороны, при одной ничьей. Последний раз соперники играли в товарищеский матч в Одессе летом 2019 года – он завершился ничьей 0:0, а последний официальный поединок с участием этих команд принес ту самую, единственную, победу «моряков» (3:0), которую они добыли на своем поле. Забивали тогда Владимир Танчик и Арни Вильхамссон (дубль).

Фемида

Арбитром матча назначен Алексей Деревинский из Киева, который провел только шесть матчей УПЛ в своей карьере на данный момент. Команды под присмотром данного рефери еще не играли.

Ориентировочные составы

«Десна»: Сидоренко – Селин, Биловар, Сафронов, Жук – Гуцуляк, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев – Тотовицкий – Будковский.

«Черноморец»: Варакута – Скорко, Мартыненко, Долгов, Кузык – Билошевский, Тлумак – Авагимян, Вачиберадзе, Мащенко – Ванат.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что команды перед стартом сезона находятся в слишком неоднозначном состоянии, поэтому в стартовой игре сыграют вничью. Нашей ставкой будет позиция – ничья с коэффициентом 3.45 по линии Vbet.

25 июля, воскресенье