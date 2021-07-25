В воскресенье, 25 июля, состоялась встреча 1 тура чемпионата Украины, в которой «Десна» принимала одесский «Черноморец», который вернулся в УПЛ.
УПЛ. 1 тур.
«Десна» – «Черноморец» - 3:0.
Калитвинцев (52; 56), Завийский (80).
Обзор матча
Удаление Билошевского
Лучшие моменты первого тайма
Видео первого гола Калитвинцева
Видео второго гола Калитвинцева
Видео гола Завийского
Лучшие моменты второго тайма
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Источник — Sport.ua
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