Экс-игрок Львова перебрался в чемпионат Казахстана

Украинский форвард Юрий Захаркив продолжит карьеру в талдыкорганским «Жетысу».
25-летний украинец играет на позиции центрального нападающего. Воспитанник «Карпат» выступал за такие клубы, как «Днепр-1», «Тернополь», донецкий «Олимпик», словацкий «Михаловце», таджикистанский «Худжанд» и латвийскую «Елгава».
Последней командой Захаркива был «Львов».
Ранее воспитанник «Динамо» Темур Парцвания стал игроком «Жетысу».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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