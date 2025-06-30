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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 23:39 | Обновлено 30 июня 2025, 23:44
266
0

Экс-капитаном Вереса заинтересовались в Казахстане

Форвард Руслан Степанюк может продолжить карьеру за границей

30 июня 2025, 23:39 | Обновлено 30 июня 2025, 23:44
266
0
Экс-капитаном Вереса заинтересовались в Казахстане
ФК Верес. Руслан Степанюк

Нападающий Руслан Степанюк, который провел сезон 2024/25 в роли капитана ровенского «Вереса», может оказаться за границей.

Как стало известно Sport.ua, его кандидатурой заинтересовались скауты, которые ведут поиск квалифицированных исполнителей для Суперлиги Казахстана.

Ранее Руслан уже выступал в казахстанском футболе, защищая цвета «Жетысу» из Талдыкоргана. В нем он провел полтора сезона, начиная со второй половины 2018-го и весь 2019 год.

В составе «Вереса» в прошлом чемпионате 33-летний Руслан Степанюк сыграл 28 матчей, в которых забил 4 мяча.

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Руслан Степанюк трансферы Верес Ровно свободный агент Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Жетысу чемпионат Казахстана по футболу чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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