Экс-капитаном Вереса заинтересовались в Казахстане
Форвард Руслан Степанюк может продолжить карьеру за границей
Нападающий Руслан Степанюк, который провел сезон 2024/25 в роли капитана ровенского «Вереса», может оказаться за границей.
Как стало известно Sport.ua, его кандидатурой заинтересовались скауты, которые ведут поиск квалифицированных исполнителей для Суперлиги Казахстана.
Ранее Руслан уже выступал в казахстанском футболе, защищая цвета «Жетысу» из Талдыкоргана. В нем он провел полтора сезона, начиная со второй половины 2018-го и весь 2019 год.
В составе «Вереса» в прошлом чемпионате 33-летний Руслан Степанюк сыграл 28 матчей, в которых забил 4 мяча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В четвертьфинале сыграют французский ПСЖ и немецкая Бавария
Харьковский клуб не планирует отпускать хавбека