Экс-капитаном Вереса заинтересовались в Казахстане

Нападающий Руслан Степанюк, который провел сезон 2024/25 в роли капитана ровенского «Вереса», может оказаться за границей.

Как стало известно Sport.ua, его кандидатурой заинтересовались скауты, которые ведут поиск квалифицированных исполнителей для Суперлиги Казахстана.

Ранее Руслан уже выступал в казахстанском футболе, защищая цвета «Жетысу» из Талдыкоргана. В нем он провел полтора сезона, начиная со второй половины 2018-го и весь 2019 год.

В составе «Вереса» в прошлом чемпионате 33-летний Руслан Степанюк сыграл 28 матчей, в которых забил 4 мяча.