Источник: украинский форвард выбрал Зарю и отказал ЛНЗ

33-летний украинский нападающий Руслан Степанюк, покинувший «Верес» в статусе свободного агента, определился с новым клубом.

Форвард выбрал луганскую «Зарю», хотя в черкасском ЛНЗ ему предлагали более выгодные финансовые условия.

Оба клуба сделали нападающему конкретное предложение. Игрок отдал предпочтение «Заре», которая предлагала в два раза меньшую зарплату. Руслан поставил спортивный вызов выше финансов.

Также сообщается, что ранее Степанюк был близок к переходу в «Александрию», но переговоры не завершились подписанием контракта.

В прошлом сезоне Руслан Степанюк провел за «Верес» 28 матчей в УПЛ и забил 4 мяча, а также сыграл 3 поединка Кубка Украины, в которых отметился 2 голами.