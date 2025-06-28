Источник: украинский форвард выбрал Зарю и отказал ЛНЗ
Руслан Степанюк определился с местом продолжения карьеры
33-летний украинский нападающий Руслан Степанюк, покинувший «Верес» в статусе свободного агента, определился с новым клубом.
Форвард выбрал луганскую «Зарю», хотя в черкасском ЛНЗ ему предлагали более выгодные финансовые условия.
Оба клуба сделали нападающему конкретное предложение. Игрок отдал предпочтение «Заре», которая предлагала в два раза меньшую зарплату. Руслан поставил спортивный вызов выше финансов.
Также сообщается, что ранее Степанюк был близок к переходу в «Александрию», но переговоры не завершились подписанием контракта.
В прошлом сезоне Руслан Степанюк провел за «Верес» 28 матчей в УПЛ и забил 4 мяча, а также сыграл 3 поединка Кубка Украины, в которых отметился 2 голами.
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