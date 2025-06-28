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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 03:31 | Обновлено 28 июня 2025, 03:47
129
0

Источник: украинский форвард выбрал Зарю и отказал ЛНЗ

Руслан Степанюк определился с местом продолжения карьеры

28 июня 2025, 03:31 | Обновлено 28 июня 2025, 03:47
129
0
Источник: украинский форвард выбрал Зарю и отказал ЛНЗ
ФК Верес. Руслан Степанюк

33-летний украинский нападающий Руслан Степанюк, покинувший «Верес» в статусе свободного агента, определился с новым клубом.

Форвард выбрал луганскую «Зарю», хотя в черкасском ЛНЗ ему предлагали более выгодные финансовые условия.

Оба клуба сделали нападающему конкретное предложение. Игрок отдал предпочтение «Заре», которая предлагала в два раза меньшую зарплату. Руслан поставил спортивный вызов выше финансов.

Также сообщается, что ранее Степанюк был близок к переходу в «Александрию», но переговоры не завершились подписанием контракта.

В прошлом сезоне Руслан Степанюк провел за «Верес» 28 матчей в УПЛ и забил 4 мяча, а также сыграл 3 поединка Кубка Украины, в которых отметился 2 голами.

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Руслан Степанюк трансферы Заря Луганск Верес Ровно Александрия трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы свободный агент
Николай Степанов Источник: Telegram
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