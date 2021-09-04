Защитник Динамо транзитом через Десну перешел в Черноморец

Кристиан Биловар успел сыграть за черниговцев, но продолжит карьеру в одесском клубе

  • 04.09.2021 20:37
  • 1788 просмотров
  • 1 комментарий
Защитник Динамо транзитом через Десну перешел в Черноморец
© ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

«Черноморец» заявил Кристиана Биловара на матчи внутреннего первенства.
 
Отметим, что права на 20-летнего футболиста принадлежат киевскому «Динамо», в июле Кристиан перешел в «Десну» на правах аренды и уже успел сыграть за черниговцев один матч. Любопытно, что этот матч был как раз против «Черноморца».
 
Биловар стал 16-м игроком из структуры киевского «Динамо», который этим летом перешел в одесский клуб.

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr
    zhyr, 04.09.2021 21:17
    -1
    сам перейшов, чи з дочкою Суркіса
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