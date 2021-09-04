Защитник Динамо транзитом через Десну перешел в Черноморец

«Черноморец» заявил Кристиана Биловара на матчи внутреннего первенства.



Отметим, что права на 20-летнего футболиста принадлежат киевскому «Динамо», в июле Кристиан перешел в «Десну» на правах аренды и уже успел сыграть за черниговцев один матч. Любопытно, что этот матч был как раз против «Черноморца».



Биловар стал 16-м игроком из структуры киевского «Динамо», который этим летом перешел в одесский клуб.