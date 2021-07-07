ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Франа Соля в чемпионат Испании

«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе форварда Франа Соля в чемпионате Испании.
Игрок отдан в аренду клубу «Эйбар», который по итогам минувшего сезона вылетел в Сегунду. Договор рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Соль выступал в другом клубе Сегунды - «Тенерифе». Там игрок забил 10 голов.
Контракт испанца с киевским клубом рассчитан до конца 2023 года.
«Динамо» нынешним летом уже осталось без форварда Артема Беседина, который получил серьезную травму на Евро-2020. Кроме того, не исключено, что клуб продаст нападающего Владислава Супрягу, на которого нацелен «Дженоа».
Сейчас на просмотре в команде находятся игроки атаки Владислав Кулач и Денис Антюх.
💣 OFIZIALA 🔥@fran_sol9, goleatzaile armagin berria.#OngiEtorriFran #BetiArmaginak— SD Eibar (@SDEibar) July 7, 2021
Источник — ФК Динамо Киев
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