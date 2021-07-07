ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Франа Соля в чемпионат Испании

Форвард будет выступать за «Эйбар»

  • 07.07.2021 19:05
  • 2838 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Франа Соля в чемпионат Испании
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе форварда Франа Соля в чемпионате Испании.

Игрок отдан в аренду клубу «Эйбар», который по итогам минувшего сезона вылетел в Сегунду. Договор рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Соль выступал в другом клубе Сегунды - «Тенерифе». Там игрок забил 10 голов.

Контракт испанца с киевским клубом рассчитан до конца 2023 года.

«Динамо» нынешним летом уже осталось без форварда Артема Беседина, который получил серьезную травму на Евро-2020. Кроме того, не исключено, что клуб продаст нападающего Владислава Супрягу, на которого нацелен «Дженоа».

Сейчас на просмотре в команде находятся игроки атаки Владислав Кулач и Денис Антюх.
 

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.07.2021 19:51
    0
    Луческу что бредит??Лучший форвард мы бы с ним и лигу чемпионов выиграли
    Ссылка
    Troy
    online
      Troy, 07.07.2021 19:31
    +1
    Ну даже незнаю ... Нападающего нет по факту ... А чувак 10 за сезон забил ... Вроде в ДК столько ни один форвард не положил
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 07.07.2021 19:25
    0
    По ходу це як квартиру в Києві купити а потім здавати .Тільки в цьому випадку збитково.
    Ссылка
    displaystyle
    online
      displaystyle, 07.07.2021 19:23
    0
    Он там, как дома.
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 07.07.2021 19:12
    +1
    Продать и забыть про это бревно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 19:11
    +2
    Отлично
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 19:11
    +2
    Отлично
    Ссылка
    Troy
    online
      Troy, 07.07.2021 19:31
    +1
    Ну даже незнаю ... Нападающего нет по факту ... А чувак 10 за сезон забил ... Вроде в ДК столько ни один форвард не положил
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 07.07.2021 19:12
    +1
    Продать и забыть про это бревно
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.07.2021 19:51
    0
    Луческу что бредит??Лучший форвард мы бы с ним и лигу чемпионов выиграли
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 07.07.2021 19:25
    0
    По ходу це як квартиру в Києві купити а потім здавати .Тільки в цьому випадку збитково.
    Ссылка
    displaystyle
    online
      displaystyle, 07.07.2021 19:23
    0
    Он там, как дома.
    Ссылка
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