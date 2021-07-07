Суркис снизил цену? Динамо готово продать Супрягу в Дженоа за 7-8 млн

Форвард может перебраться в Италию

  • 07.07.2021 15:45
  • 2808 просмотров
  • 19 комментариев
Суркис снизил цену? Динамо готово продать Супрягу в Дженоа за 7-8 млн
© fcdynamo.kiev.ua

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Динамо» и «Дженоа» близки к сделке по переходу форварда Владислава Супряги.

Сумма трансфера оценивается в 7-8 миллионов евро и бонусы.

Любопытно, что еще в прошлом году 21-летнего игрока хотела приобрести «Болонья», однако президент киевлян Игорь Суркис требовал более 12 миллионов.

При этом Супряга не лучшим образом провел вторую половину минувшего сезона и был раскритикован наставником Мирчей Луческу.

Стоит отметить, что в случае продажи Супряги «Динамо» придется быть активным на трансферном рынке, ведь клуб до конца года остался без травмированного форварда Артема Беседина.

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Источник — gianlucadimarzio.com

(6 голосов)

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Комментарии
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 07.07.2021 16:47
    0
    Aleks04, 07.07.2021 16:28
    У Днепра купили за 6 млн, какие 800 тысяч? С неба взяли?
    то было отмывание медведчуковских денег! Наверное у многих в голове вата чтобы это понять..
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 07.07.2021 16:39
    +1
    Aleks04, 07.07.2021 16:28
    У Днепра купили за 6 млн, какие 800 тысяч? С неба взяли?
    Если ты наивно веришь в сказку от Сурка про 6-ть лямов , то не удивлюсь, если ты веришь в санта клауса
    Ссылка
    ENJOY--
    online
      ENJOY--, 07.07.2021 16:38
    -1
    скупой тупой суркис..
    Ссылка
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 07.07.2021 16:37
    0
    За это полено 7-8 пачек макорон и можно ещё Муфлоненко отдать в дженоа бонусом
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.07.2021 16:28
    0
    Sori, 07.07.2021 16:09
    У Днепра за 800тыс купили.а за то что в Динамо год на банке просидел цена в10 лямов выросла...нехило...
    У Днепра купили за 6 млн, какие 800 тысяч? С неба взяли?
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.07.2021 16:20
    +1
    Угробили парня своей колхозлигой, а теперь пытаются впарить за хорошие деньги. Усе, поезд ушел. Продавайте Забарного, который еще нужен кому по возрасту. Через пару лет и он станет статистом колхозным. Посмотрели, как играют в Европе? Все в три раза быстрее! А наши катают мячик и вафли сосут...
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 07.07.2021 16:18
    0
    Oleg Savchuk, 07.07.2021 16:13
    Звання самий тупий вже в тебе лічінка
    Таким безмозглым как ты, я обычно предлагаю пройти тест Айзенка на проверку коэффициента интеллекта, чтобы подтвердить, что такие как ты превосходят по iQ обезьяну
    https://brainapps.ru/iqtest
    Но в реальности такие как ты обычно сливаются, думаю не надо говорить почему
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.07.2021 16:16
    0
    Trasher311987, 07.07.2021 15:55
    Ну если уже димарцио пишет то думаю Влад уедет.
    Отлично.
    Пускай едет, может и получится заиграть в серии А и у сборной появится еще один хороший легионер. Сколько Мирча ему шансов не давал, не идет у него в ДК игра, хоть ты что. Может и вправду не его команда.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 07.07.2021 16:15
    -1
    smart__Forever, 07.07.2021 15:57
    Пора присвоить Сурку-джуниору звание - самый ТУПОЙ президент
    Ти подружка екскремента,звати тебе тепер будем лічинка
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 07.07.2021 16:13
    +1
    Trasher311987, 07.07.2021 15:58
    Отлично.
    У тебя нет инфы по Ловричу?
    У меня есть точная информация: Если цена условного игрока к примеру 5млн при продаже Суркис запросит как минимум 10млн..А вот если ему предлагают за аналогичную сумму, он предложит 2-3 млн. Поэтому уже год как кормит всех обещанными усилениями.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 07.07.2021 16:13
    -1
    smart__Forever, 07.07.2021 15:57
    Пора присвоить Сурку-джуниору звание - самый ТУПОЙ президент
    Звання самий тупий вже в тебе лічінка
    Ссылка
    Sori
    online
      Sori, 07.07.2021 16:09
    +2
    У Днепра за 800тыс купили.а за то что в Динамо год на банке просидел цена в10 лямов выросла...нехило...
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 07.07.2021 16:05
    0
    Это всё гуд, Супряга конечно ппц, продать такого чувака за 5+ лямов - это подвиг. Ну и плюс еще - Днепруше половину денег надо отдавать, как я понимаю. Я даже не буду удивлён ,если Супряга заиграет в другом чемпе и в другой команде. Но то таке ... Кто в Динамо играть будет? Ванат/Вербич?
    Как то очень сомнительно, что кого то толкового подпишут. Тем более через 3 недели чемп начинается.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 15:58
    -1
    sahka1981, 07.07.2021 15:55
    7 июля 2021 15:20
    9
    В Италии утверждают, что "Дженоа" оформит трансфер Супряги уже в ближайшие часы
    Как сообщает rompipallone.it со ссылкой на Sky Sport, Владислав Супряга вскоре должен стать футболистом "Дженоа".
    И речь идет не о днях, а даже о ближайших часах.
    По данным источника, сделка уже заключена и может быть закрыта сегодня.
    При этом называется сумма в 10 млн евро, а не 9, как сообщалось раньше.
    Подтверждает эту информацию и сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
    Но сумма несколько отличается. Пишут про 7-8 млн евро плюс бонусы."
    Отлично.
    У тебя нет инфы по Ловричу?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 07.07.2021 15:57
    -1
    pike1, 07.07.2021 15:53
    блин, 5 лямов дают, отдавайте, снова жадничают и снова не продадут
    Пора присвоить Сурку-джуниору звание - самый ТУПОЙ президент
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 07.07.2021 15:55
    0
    7 июля 2021 15:20
    9
    В Италии утверждают, что "Дженоа" оформит трансфер Супряги уже в ближайшие часы
    Как сообщает rompipallone.it со ссылкой на Sky Sport, Владислав Супряга вскоре должен стать футболистом "Дженоа".
    И речь идет не о днях, а даже о ближайших часах.
    По данным источника, сделка уже заключена и может быть закрыта сегодня.
    При этом называется сумма в 10 млн евро, а не 9, как сообщалось раньше.
    Подтверждает эту информацию и сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
    Но сумма несколько отличается. Пишут про 7-8 млн евро плюс бонусы."
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 15:55
    +2
    Ну если уже димарцио пишет то думаю Влад уедет.
    Отлично.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.07.2021 15:53
    -4
    блин, 5 лямов дают, отдавайте, снова жадничают и снова не продадут
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.07.2021 15:52
    -1
    22-й по счёту новый шевченко списан в тираж
    Ссылка
    Sori
    online
      Sori, 07.07.2021 16:09
    +2
    У Днепра за 800тыс купили.а за то что в Динамо год на банке просидел цена в10 лямов выросла...нехило...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2021 15:55
    +2
    Ну если уже димарцио пишет то думаю Влад уедет.
    Отлично.
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 07.07.2021 16:39
    +1
    Aleks04, 07.07.2021 16:28
    У Днепра купили за 6 млн, какие 800 тысяч? С неба взяли?
    Если ты наивно веришь в сказку от Сурка про 6-ть лямов , то не удивлюсь, если ты веришь в санта клауса
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.07.2021 16:20
    +1
    Угробили парня своей колхозлигой, а теперь пытаются впарить за хорошие деньги. Усе, поезд ушел. Продавайте Забарного, который еще нужен кому по возрасту. Через пару лет и он станет статистом колхозным. Посмотрели, как играют в Европе? Все в три раза быстрее! А наши катают мячик и вафли сосут...
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 07.07.2021 16:13
    +1
    Trasher311987, 07.07.2021 15:58
    Отлично.
    У тебя нет инфы по Ловричу?
    У меня есть точная информация: Если цена условного игрока к примеру 5млн при продаже Суркис запросит как минимум 10млн..А вот если ему предлагают за аналогичную сумму, он предложит 2-3 млн. Поэтому уже год как кормит всех обещанными усилениями.
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 07.07.2021 16:47
    0
    Aleks04, 07.07.2021 16:28
    У Днепра купили за 6 млн, какие 800 тысяч? С неба взяли?
    то было отмывание медведчуковских денег! Наверное у многих в голове вата чтобы это понять..
    Ссылка
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 07.07.2021 16:37
    0
    За это полено 7-8 пачек макорон и можно ещё Муфлоненко отдать в дженоа бонусом
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.07.2021 16:28
    0
    Sori, 07.07.2021 16:09
    У Днепра за 800тыс купили.а за то что в Динамо год на банке просидел цена в10 лямов выросла...нехило...
    У Днепра купили за 6 млн, какие 800 тысяч? С неба взяли?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 07.07.2021 16:18
    0
    Oleg Savchuk, 07.07.2021 16:13
    Звання самий тупий вже в тебе лічінка
    Таким безмозглым как ты, я обычно предлагаю пройти тест Айзенка на проверку коэффициента интеллекта, чтобы подтвердить, что такие как ты превосходят по iQ обезьяну
    https://brainapps.ru/iqtest
    Но в реальности такие как ты обычно сливаются, думаю не надо говорить почему
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.07.2021 16:16
    0
    Trasher311987, 07.07.2021 15:55
    Ну если уже димарцио пишет то думаю Влад уедет.
    Отлично.
    Пускай едет, может и получится заиграть в серии А и у сборной появится еще один хороший легионер. Сколько Мирча ему шансов не давал, не идет у него в ДК игра, хоть ты что. Может и вправду не его команда.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 07.07.2021 16:05
    0
    Это всё гуд, Супряга конечно ппц, продать такого чувака за 5+ лямов - это подвиг. Ну и плюс еще - Днепруше половину денег надо отдавать, как я понимаю. Я даже не буду удивлён ,если Супряга заиграет в другом чемпе и в другой команде. Но то таке ... Кто в Динамо играть будет? Ванат/Вербич?
    Как то очень сомнительно, что кого то толкового подпишут. Тем более через 3 недели чемп начинается.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 07.07.2021 15:55
    0
    7 июля 2021 15:20
    9
    В Италии утверждают, что "Дженоа" оформит трансфер Супряги уже в ближайшие часы
    Как сообщает rompipallone.it со ссылкой на Sky Sport, Владислав Супряга вскоре должен стать футболистом "Дженоа".
    И речь идет не о днях, а даже о ближайших часах.
    По данным источника, сделка уже заключена и может быть закрыта сегодня.
    При этом называется сумма в 10 млн евро, а не 9, как сообщалось раньше.
    Подтверждает эту информацию и сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
    Но сумма несколько отличается. Пишут про 7-8 млн евро плюс бонусы."
    Ссылка
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