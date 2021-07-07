Суркис снизил цену? Динамо готово продать Супрягу в Дженоа за 7-8 млн

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Динамо» и «Дженоа» близки к сделке по переходу форварда Владислава Супряги.
Сумма трансфера оценивается в 7-8 миллионов евро и бонусы.
Любопытно, что еще в прошлом году 21-летнего игрока хотела приобрести «Болонья», однако президент киевлян Игорь Суркис требовал более 12 миллионов.
При этом Супряга не лучшим образом провел вторую половину минувшего сезона и был раскритикован наставником Мирчей Луческу.
Стоит отметить, что в случае продажи Супряги «Динамо» придется быть активным на трансферном рынке, ведь клуб до конца года остался без травмированного форварда Артема Беседина.
Источник — gianlucadimarzio.com
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Но в реальности такие как ты обычно сливаются, думаю не надо говорить почему
Отлично.
У тебя нет инфы по Ловричу?
Как то очень сомнительно, что кого то толкового подпишут. Тем более через 3 недели чемп начинается.
9
В Италии утверждают, что "Дженоа" оформит трансфер Супряги уже в ближайшие часы
Как сообщает rompipallone.it со ссылкой на Sky Sport, Владислав Супряга вскоре должен стать футболистом "Дженоа".
И речь идет не о днях, а даже о ближайших часах.
По данным источника, сделка уже заключена и может быть закрыта сегодня.
При этом называется сумма в 10 млн евро, а не 9, как сообщалось раньше.
Подтверждает эту информацию и сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Но сумма несколько отличается. Пишут про 7-8 млн евро плюс бонусы."
У тебя нет инфы по Ловричу?
9
В Италии утверждают, что "Дженоа" оформит трансфер Супряги уже в ближайшие часы
Как сообщает rompipallone.it со ссылкой на Sky Sport, Владислав Супряга вскоре должен стать футболистом "Дженоа".
И речь идет не о днях, а даже о ближайших часах.
По данным источника, сделка уже заключена и может быть закрыта сегодня.
При этом называется сумма в 10 млн евро, а не 9, как сообщалось раньше.
Подтверждает эту информацию и сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Но сумма несколько отличается. Пишут про 7-8 млн евро плюс бонусы."
Отлично.
Отлично.
У тебя нет инфы по Ловричу?
https://brainapps.ru/iqtest
Но в реальности такие как ты обычно сливаются, думаю не надо говорить почему
Отлично.
Как то очень сомнительно, что кого то толкового подпишут. Тем более через 3 недели чемп начинается.
9
В Италии утверждают, что "Дженоа" оформит трансфер Супряги уже в ближайшие часы
Как сообщает rompipallone.it со ссылкой на Sky Sport, Владислав Супряга вскоре должен стать футболистом "Дженоа".
И речь идет не о днях, а даже о ближайших часах.
По данным источника, сделка уже заключена и может быть закрыта сегодня.
При этом называется сумма в 10 млн евро, а не 9, как сообщалось раньше.
Подтверждает эту информацию и сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Но сумма несколько отличается. Пишут про 7-8 млн евро плюс бонусы."
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