Суркис снизил цену? Динамо готово продать Супрягу в Дженоа за 7-8 млн

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Динамо» и «Дженоа» близки к сделке по переходу форварда Владислава Супряги.

Сумма трансфера оценивается в 7-8 миллионов евро и бонусы.

Любопытно, что еще в прошлом году 21-летнего игрока хотела приобрести «Болонья», однако президент киевлян Игорь Суркис требовал более 12 миллионов.

При этом Супряга не лучшим образом провел вторую половину минувшего сезона и был раскритикован наставником Мирчей Луческу.

Стоит отметить, что в случае продажи Супряги «Динамо» придется быть активным на трансферном рынке, ведь клуб до конца года остался без травмированного форварда Артема Беседина.