«Не выдержал этой нагрузки». Луческу рассказал, почему не заиграл Супряга

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему молодой форвард Владислав Супряга потерял место в основе команды во второй части сезона.

«К сожалению, Супряга не подтвердил то, к чему мы стремились. Кроме организации игры в обороне нам нужно было забивать голы, а Цыганков и Буяльский были травмированы. Ответственность выпала на Супрягу, который не выдержал этой нагрузки. Он имел время на поле, но не делал то, что сейчас делает, например, Беседин. Он не помогал нам так, как нужно в атаке. У него есть скорость и хорошая игра ногами, но нет агрессивности».

«Он легко теряет мяч и уступает в борьбе. В итоге проиграл борьбу Беседину. Конечно, если бы команда была в середине таблицы, то Влад играл бы чаще. Ему нужно больше времени на поле», - считает Луческу.

В сезоне УПЛ 2020/21 Супряга провел 17 матчей и забил 2 гола.