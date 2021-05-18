«Не выдержал этой нагрузки». Луческу рассказал, почему не заиграл Супряга

Наставник киевлян раскритиковал молодого форварда

  • 18.05.2021 18:55
  • 7536 просмотров
  • 18 комментариев
«Не выдержал этой нагрузки». Луческу рассказал, почему не заиграл Супряга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему молодой форвард Владислав Супряга потерял место в основе команды во второй части сезона.

«К сожалению, Супряга не подтвердил то, к чему мы стремились. Кроме организации игры в обороне нам нужно было забивать голы, а Цыганков и Буяльский были травмированы. Ответственность выпала на Супрягу, который не выдержал этой нагрузки. Он имел время на поле, но не делал то, что сейчас делает, например, Беседин. Он не помогал нам так, как нужно в атаке. У него есть скорость и хорошая игра ногами, но нет агрессивности».

«Он легко теряет мяч и уступает в борьбе. В итоге проиграл борьбу Беседину. Конечно, если бы команда была в середине таблицы, то Влад играл бы чаще. Ему нужно больше времени на поле», - считает Луческу.

В сезоне УПЛ 2020/21 Супряга провел 17 матчей и забил 2 гола.

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Источник — Циганик LIVE

(26 голосов)

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Комментарии
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 20:09
    0
    Alexey Antonenko, 18.05.2021 20:08
    Понятия не имею кого ты считаешь лучшим бомбардиром и кто выступает в Болонье. Вопрос не по адресу.
    что ты слился доходяга ,как там Бревняга супряженая
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.05.2021 20:08
    -1
    Maks__7777_, 18.05.2021 20:04
    Что там лучший в Болонье бомбардир За 20 лямов а ну-ка дреснявый раскаажи
    Понятия не имею кого ты считаешь лучшим бомбардиром и кто выступает в Болонье. Вопрос не по адресу.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 20:06
    0
    В 21 и уже не выдержал - плохо.
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 20:04
    -5
    Alexey Antonenko, 18.05.2021 20:01
    Тайсон ушел и разблокировал унитаз через который можно срать в комментах?
    Что там лучший в Болонье бомбардир За 20 лямов а ну-ка дреснявый раскаажи
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 18.05.2021 20:03
    0
    бедняжка...не выдержал нагрузки
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.05.2021 20:01
    +1
    Maks__7777_, 18.05.2021 20:00
    Доходяга Бревняга супряженая 20 милионая,по рассказам ботвы дреснявой будущий Он Левандовски ,а он усрался как и ботва дырявых усралась
    Тайсон ушел и разблокировал унитаз через который можно срать в комментах?
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 18.05.2021 20:00
    -1
    Я взагалі не розумію, чому в якийсь момент з Супряги зробили якусь молоду суперперспективну зірку. Абсолютно звичайний форвард дуже посереднього рівня, яких в Україні дуже багато. Могли легко розвести Болонью, якби не скупість..
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 20:00
    -4
    Доходяга Бревняга супряженая 20 милионая,по рассказам ботвы дреснявой будущий Он Левандовски ,а он усрался как и ботва дырявых усралась
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 19:54
    0
    Orel, 18.05.2021 19:43
    У Супряги немає заряженості на гру, спортивної злості. Треба його якось розізлити.
    копняка хорошего дать перед выходом на поле?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.05.2021 19:51
    0
    Orel, 18.05.2021 19:43
    У Супряги немає заряженості на гру, спортивної злості. Треба його якось розізлити.
    Супряга хорошо играет в средняках где он явно выше классом и команда играет через него. А тут он мало того, что один из, так ещё и место в составе ему заслужить надо. Доказать, что он прям лучше конкурентов он пока не смог. Всему своё время.
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 18.05.2021 19:43
    0
    У Супряги немає заряженості на гру, спортивної злості. Треба його якось розізлити.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 18.05.2021 19:42
    0
    Михайленко добре розумівся на його таланті. той же Пєтраков вірив в нього і він був основним в молодіжці .Після втрати дівчини може розслабився ,а потім не наздогнав ,як в школі,по программі
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.05.2021 19:41
    +1
    Не подошел под его модель игры. Бывает. Дальше либо подстроится, либо будет играть в другом клубе.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.05.2021 19:24
    -3
    Влад Старцев, 18.05.2021 19:00
    Беседин смотрится намного лучше Супряги
    Словосполучення "Бєсєдін" і "набагато краще" доволі штучне, як на мене. Бєсєдін - дно, повне дно.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.05.2021 19:10
    +5
    Супряга не подходит ДК, нужно продавать пока есть варианты
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 18.05.2021 19:02
    +2
    Ну да, если давали 10 лямов, надо было отдавать. С Супрягой мега облом. Теперь даром в аренду пойдет.
    Ссылка
    Влад Старцев
      Влад Старцев, 18.05.2021 19:00
    +3
    Беседин смотрится намного лучше Супряги
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.05.2021 18:59
    -2
    " 2 млн. евро и бонусы за Супрягу, Суркис настаивает на 15 млн " это фиаско.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 18.05.2021 19:10
    +6
    Супряга не подходит ДК, нужно продавать пока есть варианты
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 18.05.2021 19:00
    +3
    Беседин смотрится намного лучше Супряги
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 18.05.2021 19:02
    +2
    Ну да, если давали 10 лямов, надо было отдавать. С Супрягой мега облом. Теперь даром в аренду пойдет.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.05.2021 20:01
    +1
    Maks__7777_, 18.05.2021 20:00
    Доходяга Бревняга супряженая 20 милионая,по рассказам ботвы дреснявой будущий Он Левандовски ,а он усрался как и ботва дырявых усралась
    Тайсон ушел и разблокировал унитаз через который можно срать в комментах?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.05.2021 19:41
    +1
    Не подошел под его модель игры. Бывает. Дальше либо подстроится, либо будет играть в другом клубе.
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 20:09
    0
    Alexey Antonenko, 18.05.2021 20:08
    Понятия не имею кого ты считаешь лучшим бомбардиром и кто выступает в Болонье. Вопрос не по адресу.
    что ты слился доходяга ,как там Бревняга супряженая
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 20:06
    0
    В 21 и уже не выдержал - плохо.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 18.05.2021 20:03
    0
    бедняжка...не выдержал нагрузки
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 19:54
    0
    Orel, 18.05.2021 19:43
    У Супряги немає заряженості на гру, спортивної злості. Треба його якось розізлити.
    копняка хорошего дать перед выходом на поле?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 18.05.2021 19:51
    0
    Orel, 18.05.2021 19:43
    У Супряги немає заряженості на гру, спортивної злості. Треба його якось розізлити.
    Супряга хорошо играет в средняках где он явно выше классом и команда играет через него. А тут он мало того, что один из, так ещё и место в составе ему заслужить надо. Доказать, что он прям лучше конкурентов он пока не смог. Всему своё время.
    Ссылка
    Orel
    online
      Orel, 18.05.2021 19:43
    0
    У Супряги немає заряженості на гру, спортивної злості. Треба його якось розізлити.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 18.05.2021 19:42
    0
    Михайленко добре розумівся на його таланті. той же Пєтраков вірив в нього і він був основним в молодіжці .Після втрати дівчини може розслабився ,а потім не наздогнав ,як в школі,по программі
    Ссылка
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