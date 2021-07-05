Львов отдал Баяно в аренду Зире с правом выкупа

Бразильский вингер Велвес, он же Баяно, попрощался со «Львовом» - теперь 20-летний игрок на правах аренды будет выступать за азербайджанскую «Зиру».

Со своим новым клубом Велвес подписал соглашение по схеме «1+3». Азербайджанцы будут иметь первоочередное право выкупа футболиста.

Бразилец в июле 2019 года перешел в ФК «Львов», подписав с клубом 5-летний контракт. За это время он провел 21 матч (19 поединков УПЛ и 2 игры Кубка), результативными действиями не отличился.