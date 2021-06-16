Дмитрий Клец перешел в Верес

Полузащитник Дмитрий Клец перебрался в «Вересу», об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболист подписал двухлетний контракт с ровенским клубом.
Ранее Клец играл в Азербайджане за «Сабах» и «Кешлю».
В Украине Дмитрий выступал за львовские «Карпаты».
Напомним, «Верес» досрочно выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ.
Ранее «Верес» получил аттестат на сезон УПЛ. Команда будет играть не в Ровно.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Верес
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.