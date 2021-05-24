ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал экс-форварда Александрии

Официальный сайт «Ингульца» проинформировал о подписании контракта с форвардом Артемом Ситало.
31-летний игрок получил контракт на 3 года. Минувший сезон Ситало провел в составе «Александрии», забив в 20-ти матчах УПЛ 4 гола.
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Источник — ФК Ингулец
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