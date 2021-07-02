ОФИЦИАЛЬНО. Адеринсола Эсеола - игрок Ворсклы

«Ворскла» официально объявила о подписании форварда Адеринсолы Эсеолы.
О сроках контракта информации нет.
В последние сезоны Эсеола выступал в казахстанском «Кайрате». В составе этой команды 30-летний игрок забил 38 голов и сделал 8 ассистов.
В Украине играл за «Арсенал», «Десну», «Александрию» и «Звезду».
Ранее полтавчане потеряли ведущего форварда Владислава Кулача, который отправился на просмотр в «Динамо».
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Источник — ФК Ворскла
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