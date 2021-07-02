ОФИЦИАЛЬНО. Адеринсола Эсеола - игрок Ворсклы

Полтавский клуб подписал форварда

  • 02.07.2021 10:08
  • 2889 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Адеринсола Эсеола - игрок Ворсклы
© vorskla.com.ua

«Ворскла» официально объявила о подписании форварда Адеринсолы Эсеолы.

О сроках контракта информации нет.

В последние сезоны Эсеола выступал в казахстанском «Кайрате». В составе этой команды 30-летний игрок забил 38 голов и сделал 8 ассистов.

В Украине играл за «Арсенал», «Десну», «Александрию» и «Звезду».

Ранее полтавчане потеряли ведущего форварда Владислава Кулача, который отправился на просмотр в «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ворскла

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 02.07.2021 11:34
    0
    Гравець потужний але він більше року майже без великої практики, бо втратив місце в основі своєї команди давно і більше грав на підхопленні. Останній сильний сезон був 2018/2019.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.07.2021 11:03
    +2
    Потужний гравець для Ворскли.
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 02.07.2021 10:34
    +4
    Круте підсилення
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 02.07.2021 10:34
    +4
    Круте підсилення
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.07.2021 11:03
    +2
    Потужний гравець для Ворскли.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 02.07.2021 11:34
    0
    Гравець потужний але він більше року майже без великої практики, бо втратив місце в основі своєї команди давно і більше грав на підхопленні. Останній сильний сезон був 2018/2019.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности