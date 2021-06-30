Владислав КУЛАЧ: «Моя цель — подписать контракт с Динамо»

Украинский форвард проходит сборы в составе киевской команды

  • 30.06.2021 12:12
  • 2996 просмотров
  • 20 комментариев
Владислав КУЛАЧ: «Моя цель — подписать контракт с Динамо»
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Потенциальный новичок «Динамо», нападающий Владислав Кулач, который работает с командой на первом сборе, рассказал об адаптации в коллективе и поделился своими ожиданиями от тренировок и контрольных матчей.

- Ребята меня приняли тепло, я со всеми был знаком и раньше, в том числе, и лично, поэтому все отлично. Приехали на сбор, чтобы работать, мне очень приятно, что я нахожусь в таком коллективе, ведь «Динамо» - большой клуб с богатой историей. Команда является чемпионом страны, поэтому горд находиться в ее рядах. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы быть частью этого коллектива.

- Вы носите форму с 27-м номером, вы сами его выбирали?
- Нет, этот номер мне выдали временно, а дальше посмотрим, что и как. Моя цель - по итогам сбора подписать контракт с «Динамо». Находиться в этой команде, в коллективе – дорогого стоит, поэтому, думаю, каждый футболист хочет оказаться в этом клубе. Я буду делать все возможное, чтобы показать, на что я способен, и помочь «Динамо».

- Своими голами и статусом лучшего бомбардира Премьер-Лиги прошлого сезона вы доказали, что можете конкурировать с динамовскими нападающими?
- Конечно, в команде большая конкуренция, в «Динамо» все футболисты очень хорошего уровня, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы завоевать место в этом коллективе. Я к этому готов, стремлюсь и уверен, что именно в «Динамо» можно расти с каждым днем. Конечно, хочется здесь закрепится.

- Можно ли сказать, что вы уже переросли уровень полтавской «Ворсклы»?
- Не могу сказать, что перерос, поскольку «Ворскла» - также очень хорошая команда. Просто наступает момент, когда нужно что-то менять. «Динамо» - совсем другая команда, амбиций здесь больше, поскольку каждый год киевляне ставят задачу выигрывать чемпионат и Кубок страны, и все турниры, в которых принимают участие. Для меня это новый вызов, ведь я не каждый день борюсь за первое место.

- Возможность сыграть в Лиге чемпионов для вас – дополнительная причина закрепиться в «Динамо»?
- Конечно. Эмоции от игры в таком турнире невозможно передать словами. Я такого никогда не чувствовал, надеюсь, у меня будет такая возможность.

- Насколько быстро вы освоили требования Мирчи Луческу в тренировочном процессе?
- В каждой команде тренер распределяет нагрузку по-разному. У каждого свои тренировки и подготовка. Конечно, здесь я ощутил, что много внимания уделяется физической подготовке. Нужно втягиваться, ведь после отпуска я такой работы не делал. В первые дни, конечно, будет тяжело, но я к этому готов – я знал, в какой клуб еду на сборы.

- Чему была посвящена сегодняшняя тренировка?
- Контролю мяча, нужно было «расшатывать» команду соперника, искать свободные зоны для проведения атак. Потом будут контрольные игры, у нас хорошие соперники, думаю, будет интересно.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 30.06.2021 13:42
    0
    xvalenok01, 30.06.2021 13:36
    Баба языком мелет как метлой машет.
    оно не баба,оно трансгендер семирахит
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 30.06.2021 13:36
    -1
    Semiramida, 30.06.2021 13:31
    На большее у тебя ума не хватило, как копировать мое фото на аватарке, мой Ник и писать всякий бред! Сколько же вас на сайте донецких балбесов типа Макс7777, Valenok1 и подобных развелось! Когда же вы наконец поумнеете! И вообще, почему у вас появляется красная карточка бана, а вы продолжаете нести всякую чепуху? Неужели пациенты психиатрической больницы пользуются привилегиями на этом сайте у админов?
    Баба языком мелет как метлой машет.
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 30.06.2021 13:31
    -2
    Semiramida, 30.06.2021 13:18
    Молодые люди болельщики Динамо,зачем нам нужен этот днодонецкий сепар Кулач,мой друг SEMIRAMID рассказывал,что доходили слухи он поддерживал ДНР и обнимался с террористами !А SEMIRAMID работал в УНИАН, где и мы познакомились с ним ,он многое знает и не даст соврать .
    На большее у тебя ума не хватило, как копировать мое фото на аватарке, мой Ник и писать всякий бред! Сколько же вас на сайте донецких балбесов типа Макс7777, Valenok1 и подобных развелось! Когда же вы наконец поумнеете! И вообще, почему у вас появляется красная карточка бана, а вы продолжаете нести всякую чепуху? Неужели пациенты психиатрической больницы пользуются привилегиями на этом сайте у админов?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 30.06.2021 13:27
    0
    Semiramida, 30.06.2021 13:18
    Молодые люди болельщики Динамо,зачем нам нужен этот днодонецкий сепар Кулач,мой друг SEMIRAMID рассказывал,что доходили слухи он поддерживал ДНР и обнимался с террористами !А SEMIRAMID работал в УНИАН, где и мы познакомились с ним ,он многое знает и не даст соврать .
    Света, обратись лично к Суркису - у семирамида наверняка есть его номер
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 30.06.2021 13:18
    -2
    Молодые люди болельщики Динамо,зачем нам нужен этот днодонецкий сепар Кулач,мой друг SEMIRAMID рассказывал,что доходили слухи он поддерживал ДНР и обнимался с террористами !А SEMIRAMID работал в УНИАН, где и мы познакомились с ним ,он многое знает и не даст соврать .
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 30.06.2021 13:18
    -2
    Бабло побеждает разум: лучше быть героем в Ворскле, чем лузером в динамо.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 30.06.2021 13:07
    0
    Milan1990, 30.06.2021 12:51
    Не знаю, мне кажется у Супряги большой потенциал, проблема в психологии и доверии. Нужно луческу с ним плотно поработать! Ну Кулач уж точно не уровень Динамо.
    У Супряги было достаточно времени показать себя и заиграть, но у него не слаживается и держать его безсмысленно, никто не говорит что он плохой футболист, но в Динамо он как белая ворона
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 30.06.2021 13:02
    0
    Я рад что Кулач в Динамо, думаю его недооценивают тут некоторые, удачи Влад Динамо не покупали его, он пришёл сам в команду, поэтому все ок, посмотрим на Кулача в ближайшие матчи
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 13:01
    -3
    Trasher311987, 30.06.2021 12:54
    Я больше поверю в Довбыка.
    Потому что русин ушел.
    Беседин будет лечиться.
    Останется Ванат Кулач.
    Но в супрягу я не верю тоже.
    Нужен силовой форвард.
    Соль уйдет в эйбар.
    да и не факт еще что Кулача подпишут, даже не смотря на травму Артема
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 12:56
    +2
    Milan1990, 30.06.2021 12:51
    Не знаю, мне кажется у Супряги большой потенциал, проблема в психологии и доверии. Нужно луческу с ним плотно поработать! Ну Кулач уж точно не уровень Динамо.
    Почему Кулач не уровень?
    Как можно вслепую оценить.?
    Луческу его просмотрит.
    Очень много времени на то чтобы ещё усилиться.
    Куда Динамо спешить?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 12:55
    -1
    BaZia, 30.06.2021 12:51
    Ще рік назад пам"ятаю у Луческу вибір Соль, Супряга, Русин, Каргбо, Беніто, Кравець, Бесєдін.
    Зараз вже зрозуміло лишається Бесєдін, але назвати його форвардом язик не повертається, людина виконує на полі багато чорнової роботи, і має гольове відчуття, опинитись в потрібний час, в потрібному місці.
    Що матиме Мірча напередодні нового сезону ЛЧ.
    Молодий і перспективний Ванат, і Кулач - кращий бомбардир минулого чемпіонату.
    Для УПЛ ще якось зайде. А що з ЛЧ? хіба не можна було підшукати серйозне підсилення? А варіант гри з двома форвардами? А травми? Банальна ротація?
    короче Вееееееерррррррррббббббииииииииииичччч
    чччьььььььь, ты де
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 12:54
    0
    Funny__Cat_, 30.06.2021 12:49
    а были слухи ?
    Я больше поверю в Довбыка.
    Потому что русин ушел.
    Беседин будет лечиться.
    Останется Ванат Кулач.
    Но в супрягу я не верю тоже.
    Нужен силовой форвард.
    Соль уйдет в эйбар.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 30.06.2021 12:51
    0
    Не знаю, мне кажется у Супряги большой потенциал, проблема в психологии и доверии. Нужно луческу с ним плотно поработать! Ну Кулач уж точно не уровень Динамо.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.06.2021 12:51
    +1
    Ще рік назад пам"ятаю у Луческу вибір Соль, Супряга, Русин, Каргбо, Беніто, Кравець, Бесєдін.
    Зараз вже зрозуміло лишається Бесєдін, але назвати його форвардом язик не повертається, людина виконує на полі багато чорнової роботи, і має гольове відчуття, опинитись в потрібний час, в потрібному місці.
    Що матиме Мірча напередодні нового сезону ЛЧ.
    Молодий і перспективний Ванат, і Кулач - кращий бомбардир минулого чемпіонату.
    Для УПЛ ще якось зайде. А що з ЛЧ? хіба не можна було підшукати серйозне підсилення? А варіант гри з двома форвардами? А травми? Банальна ротація?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 12:49
    +1
    Trasher311987, 30.06.2021 12:34
    Посмотрим.
    Вот бы венгра салаи подписать ещё.
    а были слухи ?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 12:44
    0
    Русина отдали в Днепр, Беседин в ауте, Супряга ворота не вижу, Кулач не играет - круто в ДК с нападами
    Ссылка
    Артемий Золотарь
      Артемий Золотарь, 30.06.2021 12:37
    +4
    Все залежить від Кулача!Не кожен може заграти в Динамо!Але "зірки зійшлися" на ньому через тяжку травму Беседіна!Подивимось,бо свій футболіст,український!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 12:34
    0
    Посмотрим.
    Вот бы венгра салаи подписать ещё.
    Ссылка
    MasterSith_2013 Кысельов
    online
      MasterSith_2013 Кысельов, 30.06.2021 12:32
    0
    Думаю що у нього дуже великі шанси стати основним нападником Динамо на пів сезону а можливо і більше після травми Бесєдіна
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 30.06.2021 12:22
    +4
    Після,нажаль, травми Бєседіна в нього може з'явитися шанс!
    Ссылка
    Артемий Золотарь
    online
      Артемий Золотарь, 30.06.2021 12:37
    +4
    Все залежить від Кулача!Не кожен може заграти в Динамо!Але "зірки зійшлися" на ньому через тяжку травму Беседіна!Подивимось,бо свій футболіст,український!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 30.06.2021 12:22
    +4
    Після,нажаль, травми Бєседіна в нього може з'явитися шанс!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 12:56
    +2
    Milan1990, 30.06.2021 12:51
    Не знаю, мне кажется у Супряги большой потенциал, проблема в психологии и доверии. Нужно луческу с ним плотно поработать! Ну Кулач уж точно не уровень Динамо.
    Почему Кулач не уровень?
    Как можно вслепую оценить.?
    Луческу его просмотрит.
    Очень много времени на то чтобы ещё усилиться.
    Куда Динамо спешить?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.06.2021 12:51
    +1
    Ще рік назад пам"ятаю у Луческу вибір Соль, Супряга, Русин, Каргбо, Беніто, Кравець, Бесєдін.
    Зараз вже зрозуміло лишається Бесєдін, але назвати його форвардом язик не повертається, людина виконує на полі багато чорнової роботи, і має гольове відчуття, опинитись в потрібний час, в потрібному місці.
    Що матиме Мірча напередодні нового сезону ЛЧ.
    Молодий і перспективний Ванат, і Кулач - кращий бомбардир минулого чемпіонату.
    Для УПЛ ще якось зайде. А що з ЛЧ? хіба не можна було підшукати серйозне підсилення? А варіант гри з двома форвардами? А травми? Банальна ротація?
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 12:49
    +1
    Trasher311987, 30.06.2021 12:34
    Посмотрим.
    Вот бы венгра салаи подписать ещё.
    а были слухи ?
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 30.06.2021 13:42
    0
    xvalenok01, 30.06.2021 13:36
    Баба языком мелет как метлой машет.
    оно не баба,оно трансгендер семирахит
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 30.06.2021 13:27
    0
    Semiramida, 30.06.2021 13:18
    Молодые люди болельщики Динамо,зачем нам нужен этот днодонецкий сепар Кулач,мой друг SEMIRAMID рассказывал,что доходили слухи он поддерживал ДНР и обнимался с террористами !А SEMIRAMID работал в УНИАН, где и мы познакомились с ним ,он многое знает и не даст соврать .
    Света, обратись лично к Суркису - у семирамида наверняка есть его номер
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 30.06.2021 13:07
    0
    Milan1990, 30.06.2021 12:51
    Не знаю, мне кажется у Супряги большой потенциал, проблема в психологии и доверии. Нужно луческу с ним плотно поработать! Ну Кулач уж точно не уровень Динамо.
    У Супряги было достаточно времени показать себя и заиграть, но у него не слаживается и держать его безсмысленно, никто не говорит что он плохой футболист, но в Динамо он как белая ворона
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 30.06.2021 13:02
    0
    Я рад что Кулач в Динамо, думаю его недооценивают тут некоторые, удачи Влад Динамо не покупали его, он пришёл сам в команду, поэтому все ок, посмотрим на Кулача в ближайшие матчи
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 12:54
    0
    Funny__Cat_, 30.06.2021 12:49
    а были слухи ?
    Я больше поверю в Довбыка.
    Потому что русин ушел.
    Беседин будет лечиться.
    Останется Ванат Кулач.
    Но в супрягу я не верю тоже.
    Нужен силовой форвард.
    Соль уйдет в эйбар.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 30.06.2021 12:51
    0
    Не знаю, мне кажется у Супряги большой потенциал, проблема в психологии и доверии. Нужно луческу с ним плотно поработать! Ну Кулач уж точно не уровень Динамо.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 12:44
    0
    Русина отдали в Днепр, Беседин в ауте, Супряга ворота не вижу, Кулач не играет - круто в ДК с нападами
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 12:34
    0
    Посмотрим.
    Вот бы венгра салаи подписать ещё.
    Ссылка
    MasterSith_2013 Кысельов
    online
      MasterSith_2013 Кысельов, 30.06.2021 12:32
    0
    Думаю що у нього дуже великі шанси стати основним нападником Динамо на пів сезону а можливо і більше після травми Бесєдіна
    Ссылка
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