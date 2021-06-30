Владислав КУЛАЧ: «Моя цель — подписать контракт с Динамо»

Потенциальный новичок «Динамо», нападающий Владислав Кулач, который работает с командой на первом сборе, рассказал об адаптации в коллективе и поделился своими ожиданиями от тренировок и контрольных матчей.
- Ребята меня приняли тепло, я со всеми был знаком и раньше, в том числе, и лично, поэтому все отлично. Приехали на сбор, чтобы работать, мне очень приятно, что я нахожусь в таком коллективе, ведь «Динамо» - большой клуб с богатой историей. Команда является чемпионом страны, поэтому горд находиться в ее рядах. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы быть частью этого коллектива.
- Вы носите форму с 27-м номером, вы сами его выбирали?
- Нет, этот номер мне выдали временно, а дальше посмотрим, что и как. Моя цель - по итогам сбора подписать контракт с «Динамо». Находиться в этой команде, в коллективе – дорогого стоит, поэтому, думаю, каждый футболист хочет оказаться в этом клубе. Я буду делать все возможное, чтобы показать, на что я способен, и помочь «Динамо».
- Своими голами и статусом лучшего бомбардира Премьер-Лиги прошлого сезона вы доказали, что можете конкурировать с динамовскими нападающими?
- Конечно, в команде большая конкуренция, в «Динамо» все футболисты очень хорошего уровня, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы завоевать место в этом коллективе. Я к этому готов, стремлюсь и уверен, что именно в «Динамо» можно расти с каждым днем. Конечно, хочется здесь закрепится.
- Можно ли сказать, что вы уже переросли уровень полтавской «Ворсклы»?
- Не могу сказать, что перерос, поскольку «Ворскла» - также очень хорошая команда. Просто наступает момент, когда нужно что-то менять. «Динамо» - совсем другая команда, амбиций здесь больше, поскольку каждый год киевляне ставят задачу выигрывать чемпионат и Кубок страны, и все турниры, в которых принимают участие. Для меня это новый вызов, ведь я не каждый день борюсь за первое место.
- Возможность сыграть в Лиге чемпионов для вас – дополнительная причина закрепиться в «Динамо»?
- Конечно. Эмоции от игры в таком турнире невозможно передать словами. Я такого никогда не чувствовал, надеюсь, у меня будет такая возможность.
- Насколько быстро вы освоили требования Мирчи Луческу в тренировочном процессе?
- В каждой команде тренер распределяет нагрузку по-разному. У каждого свои тренировки и подготовка. Конечно, здесь я ощутил, что много внимания уделяется физической подготовке. Нужно втягиваться, ведь после отпуска я такой работы не делал. В первые дни, конечно, будет тяжело, но я к этому готов – я знал, в какой клуб еду на сборы.
- Чему была посвящена сегодняшняя тренировка?
- Контролю мяча, нужно было «расшатывать» команду соперника, искать свободные зоны для проведения атак. Потом будут контрольные игры, у нас хорошие соперники, думаю, будет интересно.
Источник — ФК Динамо Киев
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Потому что русин ушел.
Беседин будет лечиться.
Останется Ванат Кулач.
Но в супрягу я не верю тоже.
Нужен силовой форвард.
Соль уйдет в эйбар.
Как можно вслепую оценить.?
Луческу его просмотрит.
Очень много времени на то чтобы ещё усилиться.
Куда Динамо спешить?
Зараз вже зрозуміло лишається Бесєдін, але назвати його форвардом язик не повертається, людина виконує на полі багато чорнової роботи, і має гольове відчуття, опинитись в потрібний час, в потрібному місці.
Що матиме Мірча напередодні нового сезону ЛЧ.
Молодий і перспективний Ванат, і Кулач - кращий бомбардир минулого чемпіонату.
Для УПЛ ще якось зайде. А що з ЛЧ? хіба не можна було підшукати серйозне підсилення? А варіант гри з двома форвардами? А травми? Банальна ротація?
чччьььььььь, ты де
Потому что русин ушел.
Беседин будет лечиться.
Останется Ванат Кулач.
Но в супрягу я не верю тоже.
Нужен силовой форвард.
Соль уйдет в эйбар.
Зараз вже зрозуміло лишається Бесєдін, але назвати його форвардом язик не повертається, людина виконує на полі багато чорнової роботи, і має гольове відчуття, опинитись в потрібний час, в потрібному місці.
Що матиме Мірча напередодні нового сезону ЛЧ.
Молодий і перспективний Ванат, і Кулач - кращий бомбардир минулого чемпіонату.
Для УПЛ ще якось зайде. А що з ЛЧ? хіба не можна було підшукати серйозне підсилення? А варіант гри з двома форвардами? А травми? Банальна ротація?
Вот бы венгра салаи подписать ещё.
Вот бы венгра салаи подписать ещё.
Как можно вслепую оценить.?
Луческу его просмотрит.
Очень много времени на то чтобы ещё усилиться.
Куда Динамо спешить?
Зараз вже зрозуміло лишається Бесєдін, але назвати його форвардом язик не повертається, людина виконує на полі багато чорнової роботи, і має гольове відчуття, опинитись в потрібний час, в потрібному місці.
Що матиме Мірча напередодні нового сезону ЛЧ.
Молодий і перспективний Ванат, і Кулач - кращий бомбардир минулого чемпіонату.
Для УПЛ ще якось зайде. А що з ЛЧ? хіба не можна було підшукати серйозне підсилення? А варіант гри з двома форвардами? А травми? Банальна ротація?
Вот бы венгра салаи подписать ещё.
Потому что русин ушел.
Беседин будет лечиться.
Останется Ванат Кулач.
Но в супрягу я не верю тоже.
Нужен силовой форвард.
Соль уйдет в эйбар.
Вот бы венгра салаи подписать ещё.
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