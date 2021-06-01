ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного защитника

«Заря» объявила о подписании контракта с защитником Максимом Имерековым.
Игрок в статусе свободного агента покинул «Десну» и получил договор на 2 года. 30-летний игрок в минувшем сезоне УПЛ провел 15 матчей и забил 2 гола.
Максим является воспитанником донецкого «Шахтёра», а украинскому болельщику хорошо знаком по выступлениям за «Александрию» и «Десну».
Некоторое время играл в составе запорожского «Металлурга».
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Источник — ФК Заря
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