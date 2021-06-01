ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного защитника

Максим Имереков перебрался в состав команды Виктора Скрипника

  • 01.06.2021 15:45
  • 3007 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала опытного защитника
© zarya-lugansk.com

«Заря» объявила о подписании контракта с защитником Максимом Имерековым.

Игрок в статусе свободного агента покинул «Десну» и получил договор на 2 года. 30-летний игрок в минувшем сезоне УПЛ провел 15 матчей и забил 2 гола.

Максим является воспитанником донецкого «Шахтёра», а украинскому болельщику хорошо знаком по выступлениям за «Александрию» и «Десну».

Некоторое время играл в составе запорожского «Металлурга».

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Источник — ФК Заря

(11 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 01.06.2021 16:34
    -1
    Удачи.
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    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 01.06.2021 15:54
    +1
    Особенно прикольно читать об этом СРАЗУ после новости о трансферных планах Зари от одного всеми уважаемого эксперта) Максу удачи, хоть это и не замена Абу Ханне, а к Левину есть вопрос - ему конкретно эта защита не нужна, или вообще никакая?(
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    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 01.06.2021 15:54
    +1
    Особенно прикольно читать об этом СРАЗУ после новости о трансферных планах Зари от одного всеми уважаемого эксперта) Максу удачи, хоть это и не замена Абу Ханне, а к Левину есть вопрос - ему конкретно эта защита не нужна, или вообще никакая?(
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