ОФИЦИАЛЬНО: Александрия подписала Кожушко

Футболист заключил контракт с украинским клубом

  • 27.06.2021 21:14
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ОФИЦИАЛЬНО: Александрия подписала Кожушко
© ФК Александрия. Олег Кожушко

«Александрия» подписала контракт с Олегом Кожушко. Олег является воспитанником СДЮСШОР «Торпедо» (Николаев).

В УПЛ дебютировал в 2016 году за ФК «Днепр» (Днепр) в заключительном матче чемпионата Украины сезона 2015/2016. Выступал за ФК «Днепр-1» (Днепр), ФК «Колос» (Ковалевка), ФК «Черноморец» (Одесса). Последним клубом игрока был армянский «Пюник» (Ереван). Защищал цвета юношеской и молодежной сборных Украины.

В составе ФК «Александрия» в товарищеских матчах против ФК «Ингулец» и ФК «Заря» на летних сборах Кожушко записал на свой счет два мяча — по одному в каждом поединке.

В команде 23-летний футболист будет играть на позиции нападающего.

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Источник — ФК Александрия

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