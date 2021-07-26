ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил хавбека в швейцарский клуб

Маркиньос Сиприано уехал в «Сьон»

  • 26.07.2021 14:17
  • 3473 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил хавбека в швейцарский клуб
© shakhtar.com

«Шахтер» на официальном сайте проинформировал об уходе из команды полузащитника Маркиньоса Сиприано.

22-летний игрок отправился в швейцарский «Сьон» на правах аренды. Договор рассчитан на 1 сезон.

Сиприано стал игроком «Шахтера» три года назад – летом 2018-го.

Всего на сегодня в составе «оранжево-черных» он провел 25 матчей и отметился 1 голом. В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 8 поединках чемпионата Украины.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 26.07.2021 14:40
    0
    так себе трансферное окно по всему миру, видать самое-самое впереди (зима 22 - лето 22 - зима 23)
    может и зимой в кое-то веки будут самые бомбы
    Ссылка
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 26.07.2021 14:40
    0
    так себе трансферное окно по всему миру, видать самое-самое впереди (зима 22 - лето 22 - зима 23)
    может и зимой в кое-то веки будут самые бомбы
    Ссылка
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