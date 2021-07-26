ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил хавбека в швейцарский клуб

«Шахтер» на официальном сайте проинформировал об уходе из команды полузащитника Маркиньоса Сиприано.
22-летний игрок отправился в швейцарский «Сьон» на правах аренды. Договор рассчитан на 1 сезон.
Сиприано стал игроком «Шахтера» три года назад – летом 2018-го.
Всего на сегодня в составе «оранжево-черных» он провел 25 матчей и отметился 1 голом. В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 8 поединках чемпионата Украины.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
может и зимой в кое-то веки будут самые бомбы
может и зимой в кое-то веки будут самые бомбы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.