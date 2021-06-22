ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал Кичака

Дебютант Премьер-лиги усилился опытным вратарем

  • 22.06.2021 14:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал Кичака
© ФК Верес

«Верес» объявил о подписании 32-летнего вратаря Артема Кичака. Опытный футболист подписал контракт с ровенским клубом по системе 1+1.

Последним клубом голкипера был «Олимпик». В сезоне 2020/21 Кичак сыграл 17 матчей за донецкий клуб. Ранее вратарь выступал в «Динамо-2», «Волыни» и венгерском МТК.

Напомним, «Верес» досрочно выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ.

Ранее «Верес» подписал Дмитрия Клеца.

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Источник — ФК Верес

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