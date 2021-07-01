Махарадзе нашел себе новую команду. Клуб Первой лиги подписал 6 новичков

Новичками «Полесья» стали Тимофеев, Гитченко, Нестеров, Оринчак, Козак

  • 01.07.2021 23:16
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Махарадзе нашел себе новую команду. Клуб Первой лиги подписал 6 новичков
© ФК Полесье

Состав команды житомирского клуба «Полесье» усилили 6 футболистов: вратари Заури Махарадзе, Анатолий Тимофеев, защитники Андрей Гитченко, Андрей Нестеров и полузащитники Богдан Оринчак и Артем Козак.

Вратарь Заури Махарадзе родился в городе Балта Одесской области. В возрасте 12 лет вместе с тренером и некоторыми другими ребятами из ДЮСШ поехал на просмотр в Донецк, где и продолжил тренировки в академии «Олимпика». К тренировкам с первой командой Махарадзе начали привлекать еще во время учебы в академии. В то же время молодого вратаря стали все чаще вызывать в юношеские сборные Украины разных возрастов.

На профессиональном уровне Махарадзе дебютировал 24 августа 2010 года. В том же сезоне вместе с клубом завоевал золото соревнований группы Б Второй лиги чемпионата Украины. Начиная с сезона 2012/13 стал основным голкипером «Олимпика». 25 мая 2018 подписал трехлетний контракт с «Зарей». В январе 2021 футболист подписал контракт с СК «Днепр-1», где находился до конца сезона 2020/2021.

Вратарь Анатолий Тимофеев – воспитанник ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского. Дебютировал в молодежном составе клуба в сезоне 2009/10.

Летом 2013 года тренер «молодежки» Александр Хацкевич возглавил вторую динамовскую команду, игравшую в Первой лиге. С собой он взял ряд игроков, включая Тимофеева. В профессиональных соревнованиях дебютировал 20 июля 2013 года в домашнем матче против «Александрии».

В июле 2016 стал игроком батумского «Динамо», где провел полтора сезона в статусе основного вратаря, но в январе 2018 года покинул клуб. 3 марта 2018 стал игроком новичка Высшей лиги Беларуси клуба «Смолевичи». 23 октября 2020 подписал контракт с ФК «Чернигов».

Защитник Андрей Гитченко – воспитанник ДЮСШ «Арсенала», после завершения которой сезон поиграл за вторую команду «канониров», после чего был переведен в основную команду, однако ни разу в ее составе так и не сыграл.

В январе 2007 года перешел в клуб Первой лиги ЦСКА Киев, где провел полгода, пока его не заметили скауты одного из лидеров первой лиги ПФК «Александрии», к составу которой Гитченко и присоединился летом 2007 года. За александрийцев футболист провел два сезона, сыграв в 41 матче чемпионата, после чего покинул команду.

В феврале 2010 года на правах свободного агента перешел в черниговскую «Десну», за которую играл до конца сезона, проведя 16 матчей. После этого Гитченко вернулся в ПФК «Александрию». В сезоне 2010/11 Гитченко провел 28 игр, а «Александрия» стала победителем Первой лиги и вышла в Премьер-лигу.

В дебютном сезоне в УПЛ Гитченко сыграл в 24 играх чемпионата, в которых даже забил один гол, но «Александрия» заняла последнее 16 место и вылетела обратно в Первую лигу. В начале июня 2012 перешел в киевский «Арсенал», который в том сезоне впервые в своей истории стартовал в еврокубках. В начале 2013 года подписал контракт с «Кривбассом», где сразу стал основным защитником команды.

Однако уже летом 2013 года «Кривбасс» был снят с соревнований и Гитченко на правах свободного агента подписал контракт с львовскими «Карпатами». В начале мая 2016 оставил львовский клуб. В конце июня того же года снова вернулся в состав «Александрии». С 2018 года выступал за черниговский клуб «Десна».

Защитник Андрей Нестеров родился 2 июля 1990 года в Запорожье. В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за херсонский «Кристалл» и запорожский «Металлург».

16 апреля 2007 дебютировал за «Металлург-2» во Второй лиге. 26 апреля 2009 дебютировал в Премьер-лиге. 11 сентября 2015 на правах свободного агента перешел в молдавский клуб «Заря». В конце июля 2016 стал игроком львовских «Карпат». В 2019 году выступал за венгерский «Мезёкёвешд».

Полузащитник Артем Козак родился в городе Ковель Волынской области. Футболом начал заниматься с 9 лет в Владимир-Волынском клубе БРВ-ВЕК. Оттуда получил приглашение от молодежной академии киевского «Динамо», в которой выступал до 2013 года. Затем защищал цвета юношеской и молодежной команд столичного клуба, вместе с которым играл в Юношеской лиге УЕФА. В сезоне 2014/15 годов вновь выступал за БРВ-ВЕК.

По завершении контракта с «динамовцами» выехал в Грецию, где подписал контракт с ПАОКом. Выступал за дублирующий состав клуба из Салоник. В сезоне 2016/17 годов стал серебряным призером молодежного чемпионата Греции, а в следующем сезоне – победителем этого турнира. В составе греческого клуба также выступал в Юношеской лиге УЕФА. Имел возможность продолжить карьеру в Греции, выступая в аренде в одном из местных клубов, однако решил вернуться в Украину.

18 февраля 2019 был внесен в заявку «Арсенала» на вторую часть сезона 2018/19 годов. 23 июля 2019 приехал во Львов, а уже 31 июля 2019 сыграл первую игру за «Карпаты» против «Динамо» Киев. Сезон Первой лиги 2020/2021 провел в составе одесского «Черноморца».

Полузащитник Богдан Орынчак – воспитанник ивано-франковского «ДЮСШ-3 Нефтехимик».

В 2015 году играл за любительский ивано-франковский «Тепловик-ДЮСШ-3». Помог команде пройти путь от любителей участника профессиональных соревнований. На профессиональном уровне дебютировал 24 июля 2016. С 2018 до 2020 рoку играл за «Прикарпатье», «Минай», «Волынь».

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Источник — ФК Полесье

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