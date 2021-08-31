ОФИЦИАЛЬНО. Колос отправил полузащитника в Полесье

«Колос» объявил об аренде полузащитника Евгения Морозко в состав команды Первой лиги «Полесье».
Морозко пропустил вторую половину минувшего сезона из-за тяжелой травмы. Игрок восстановился и попробует вернуть форму в команде Юрия Калитвинцева.
Аренда рассчитана на 6 месяцев.
«Полесье» по итогам 6-ти туров занимает 5-е место.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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