ОФИЦИАЛЬНО. Колос отправил полузащитника в Полесье

Евгений Морозко будет играть в Первой лиге

  • 31.08.2021 12:08
  • 1524 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отправил полузащитника в Полесье
© koloskovalivka.com

«Колос» объявил об аренде полузащитника Евгения Морозко в состав команды Первой лиги «Полесье».

Морозко пропустил вторую половину минувшего сезона из-за тяжелой травмы. Игрок восстановился и попробует вернуть форму в команде Юрия Калитвинцева.

Аренда рассчитана на 6 месяцев.

«Полесье» по итогам 6-ти туров занимает 5-е место.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dadlismit
    online
    dadlismit, 31.08.2021 12:15
    -1
    А Чурка отправить в Караганду учиться бить пенальти
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