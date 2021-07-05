ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала хавбека в его 25-й день рождения

Опорный полузащитник Юрий Копына подписал контракт с «Александрией» в свой 25-й день рождения.

Юрий Копына является воспитанником ДЮСШ львовских «Карпат», «Львова» и харьковского «Металлиста».

29 августа 2012 года дебютировал в команде U-19 харьковчан в выездном матче против донецкого «Шахтера». За молодежную команду U-21 дебютировал 25 ноября того же года в домашнем поединке с симферопольской «Таврией». В сезоне 2013/14 в составе команды U-19 стал золотым призером чемпионата.

23 апреля 2016 года дебютировал в Премьер-лиге в выездном матче против днепродзержинской «Стали». Выступал за любительский клуб «Львов» в турнирах ААФУ, а с 2017 года – за ФК «Рух» (11 голов в 104 матчах чемпионата за 5 лет).

4 июля новичок «Александрии» отпраздновал свой день рождения – 25 лет. «Юрий, поздравляем тебя с юбилеем! Пусть тебе везет во всех сферах, крепкого здоровья, благополучия и семейного уюта!» – написала пресс-служба клуба.