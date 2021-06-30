Без Кулача и Альюна. Ворскла тренируется и ждет новичков

Клуб намерен усилиться перед еврокубками

  • 30.06.2021 23:11
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Без Кулача и Альюна. Ворскла тренируется и ждет новичков
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Ворскла готовится к новому сезону на Закарпатье. Команда Юрия Максимова работает без защитника Алиюна и форварда Владислава Кулача, которые решили покинуть команду.

Сообщается, что в ближайшее время в Ужгород на просмотр приедет группа потенциальных новичков, а с несколькими игроками ведутся переговоры о подписании контрактов.

Сейчас с командой работают следующие исполнители:

Вратари: Ткаченко, Ризнык, Исенко

Защитники: Мельничук, Пердута, Тамм, Якубу, Чеснаков, Яворский

Хавбеки: Скляр, Челядин, Пуцлин, Пешич, Тилль, Луизао, Кане

Форварды: Степанюк, Кравчук

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Источник — ФК Ворскла

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