Без Кулача и Альюна. Ворскла тренируется и ждет новичков

Ворскла готовится к новому сезону на Закарпатье. Команда Юрия Максимова работает без защитника Алиюна и форварда Владислава Кулача, которые решили покинуть команду.

Сообщается, что в ближайшее время в Ужгород на просмотр приедет группа потенциальных новичков, а с несколькими игроками ведутся переговоры о подписании контрактов.

Сейчас с командой работают следующие исполнители:

Вратари: Ткаченко, Ризнык, Исенко

Защитники: Мельничук, Пердута, Тамм, Якубу, Чеснаков, Яворский

Хавбеки: Скляр, Челядин, Пуцлин, Пешич, Тилль, Луизао, Кане

Форварды: Степанюк, Кравчук