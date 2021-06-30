Без Кулача и Альюна. Ворскла тренируется и ждет новичков

Ворскла готовится к новому сезону на Закарпатье. Команда Юрия Максимова работает без защитника Алиюна и форварда Владислава Кулача, которые решили покинуть команду.
Сообщается, что в ближайшее время в Ужгород на просмотр приедет группа потенциальных новичков, а с несколькими игроками ведутся переговоры о подписании контрактов.
Сейчас с командой работают следующие исполнители:
Вратари: Ткаченко, Ризнык, Исенко
Защитники: Мельничук, Пердута, Тамм, Якубу, Чеснаков, Яворский
Хавбеки: Скляр, Челядин, Пуцлин, Пешич, Тилль, Луизао, Кане
Форварды: Степанюк, Кравчук
Источник — ФК Ворскла
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