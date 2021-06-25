ВИДЕО. Ярославский представил новых игроков Металлиста

В пятницу, 25 июня, в харьковском отеле Kharkiv Palace 5* прошла презентация четырех новичков возрожденного «Металлиста». В команду прибыли голкипер Александр Рыбка, колумбийский форвард Брайан Риаскос, защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада. Представил новых игроков президент «Металлиста» (2005–2012) Александр Ярославский.

«Ощущения сейчас у меня волнительные, потому что 9 лет я жил без футбола, без «Металлиста». Буквально пару дней назад читал материал об одном из боссов «Ювентуса» Джампьеро Бониперти. Так вот он на вопрос «Ювентус» — в вашем сердце?» ответил: «Ювентус» и есть мое сердце». Так я скажу, что «Металлист» — мое сердце.

Брайан Риаскос — великолепный нападающий, он принесет удовольствие болельщикам. Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными «шпилерам», после «Металлиста» который был в 2005–2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее.

Александр Рыбка — известный голкипер. Уверен, что он принесет команде славу, болельщикам — удовольствие от игры и сам получит удовольствие. В «Металлисте» все для этого есть.

Почему известные игроки выбирают именно «Металлист»? Наверное, в нас что-то есть, так же, как и в них. Вместе мы достигнем цели — играть в Лиге Европы», — поделился Александр Ярославский.

Также он рассказал о ходе работ по восстановлению инфраструктуры «Металлиста»:

«Как я и обещал, мы вернули «Металлист», восстанавливаем инфраструктуру, трансферы — достойные. Мы «съели» Вторую лигу, справимся и с Первой, и уже приступим к «десерту» игры — Премьер-лиге.

Процесс восстановления инфраструктуры «Металлиста» идет полным ходом. Сейчас специалисты работают с нашей Spidercam, к началу чемпионата она будет готова. Ремонтируем Северную трибуну, Западная трибуна в ужасном состоянии. Работают люди на 14 игровых полях детской футбольной академии, там уже в ноябре будут заниматься дети. Все, что можно было снести из прошлой жизни, мы снесли, сейчас все делаем новое и современное. Все сделаем идеально!

В данный момент идет новое структурирование собственности «Металлиста» и должное оформление документов. Мы все знаем ситуацию со спецконфискацией, когда ничего не было оформлено, как требовалось. Но процесс завершится, уверен, что скоро «Металлиста» будет тренироваться на своей базе».

Новые игроки команды поделись своими впечатлениями о Харькове и пообещали болельщикам яркую игру.

Александр Рыбка: «Мне позвонил Александр Николаевич [Кучер] и предложил играть в «Металлисте». Я посоветовался с семьей и принял данное предложение, ведь от него нельзя было отказаться».

Для Брайана Риаскоса харьковское лето оказалось очень жарким, но он готов к играм, тем более что много читал о «Металлисте».

«Вопрос моего перехода в «Металлист» решился быстро, за несколько часов. Я благодарен всем, кто причастен к этому. Обещаю играть стабильно и выигрывать», — сказал Андрей Цуриков.

«Мы обсудили все вопросы с Александром Николаевичем, когда он позвонил. Он хотел видеть меня в команде, здесь меня ждали — это главное. Какие цели сегодня? Хочется как можно быстрее выйти в Премьер-лигу», — отметил Евгений Банада.