Александр РЫБКА: «Новый этап в жизни и карьере!»

34-летний украинский голкипер Александр Рыбка был представлен в качестве игрока харьковского «Металлиста», который в следующем сезоне будет выступать в Первой лиги Украины.
«Новый этап в жизни и в карьере!», — прокомментировал Рыбка фото с презентации.
Последней командой Рыбки была латвийская «Лиепая».
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Источник — Instagram
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