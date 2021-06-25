Александр РЫБКА: «Новый этап в жизни и карьере!»

34-летний украинский голкипер Александр Рыбка был представлен в качестве игрока харьковского «Металлиста», который в следующем сезоне будет выступать в Первой лиги Украины.

«Новый этап в жизни и в карьере!», — прокомментировал Рыбка фото с презентации.

Последней командой Рыбки была латвийская «Лиепая».