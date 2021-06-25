Александр РЫБКА: «Новый этап в жизни и карьере!»

Украинский вратарь представлен в качестве игрока харьковского «Металлиста»

  • 25.06.2021 15:56
  • 2874 просмотра
  • 4 комментария
Александр РЫБКА: «Новый этап в жизни и карьере!»
© Instagram. Александр Ярославский и Александр Рыбка

34-летний украинский голкипер Александр Рыбка был представлен в качестве игрока харьковского «Металлиста», который в следующем сезоне будет выступать в Первой лиги Украины.

«Новый этап в жизни и в карьере!», — прокомментировал Рыбка фото с презентации.

Последней командой Рыбки была латвийская «Лиепая».

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 25.06.2021 17:34
    0
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    leccinum
    online
      leccinum, 25.06.2021 17:05
    +2
    Поручик Ржевский, 25.06.2021 16:52
    Для пердива - это очень даже круто!
    а для Рыбки тем более
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    Fangold
    online
      Fangold, 25.06.2021 16:54
    -2
    :beer:
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 25.06.2021 16:52
    -1
    Для пердива - это очень даже круто!
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 25.06.2021 17:05
    +2
    Поручик Ржевский, 25.06.2021 16:52
    Для пердива - это очень даже круто!
    а для Рыбки тем более
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 25.06.2021 17:34
    0
    В Плаза презентация
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