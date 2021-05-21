Мощное усиление: Металл подписал экс-вратаря сборной Украины

Бывший вратарь национальной сборной Украины Александр Рыбка подписал контракт с харьковским «Металлом».

Последним клубом 34-летнего голкипера была «Лиепая», вместе с которой Рыбка в ноябре прошлого года стал обладателем Кубка Латвии.

Выступая за «Динамо» и «Шахтер», Александр по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины. В активе Рыбки 11 матчей за молодежную сборную Украины и 2 матча – за главную команду страны.

Напомним, «Металл» досрочно занял первое место во Второй лиге Б и вышел в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что в Первой лиге «Металл» будет играть под названием «Металлист».