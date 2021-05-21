Мощное усиление: Металл подписал экс-вратаря сборной Украины

Александр Рыбка в следующем сезоне будет выступать в клубе Первой лиги

  • 21.05.2021 17:41
  • 3174 просмотра
  • 4 комментария
Мощное усиление: Металл подписал экс-вратаря сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Рыбка

Бывший вратарь национальной сборной Украины Александр Рыбка подписал контракт с харьковским «Металлом».

Последним клубом 34-летнего голкипера была «Лиепая», вместе с которой Рыбка в ноябре прошлого года стал обладателем Кубка Латвии.

Выступая за «Динамо» и «Шахтер», Александр по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины. В активе Рыбки 11 матчей за молодежную сборную Украины и 2 матча – за главную команду страны.

Напомним, «Металл» досрочно занял первое место во Второй лиге Б и вышел в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что в Первой лиге «Металл» будет играть под названием «Металлист».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металл

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 21.05.2021 18:08
    0
    Давай мировых топов! Роналдо, Неймар, Мадунду, Колумбу, Залупанинью.. .
    Ссылка
    виталий махлинец
    online
      виталий махлинец, 21.05.2021 17:56
    -1
    Лучше б Панькева взяли
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 21.05.2021 17:46
    0
    Главное, чтоб ему опять крышу не сорвало.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 17:43
    +2
    Опа, первый серьезный трансфер!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.05.2021 17:43
    +2
    Опа, первый серьезный трансфер!
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 21.05.2021 18:08
    0
    Давай мировых топов! Роналдо, Неймар, Мадунду, Колумбу, Залупанинью.. .
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 21.05.2021 17:46
    0
    Главное, чтоб ему опять крышу не сорвало.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности