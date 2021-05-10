В Первой лиге Металл будет играть под названием Металлист

Александр Ярославский планирует решить вопрос с возвращением бренда

  • 10.05.2021 19:35
  • 3995 просмотров
  • 8 комментариев
В Первой лиге Металл будет играть под названием Металлист
© fcmetal.com.ua

Александр Ярославский рассказал, что на сезон Первой лиги 2021/22 клуб «Металл» планирует заявиться уже под названием «Металлист».

В скором времени бизнесмен хочет завершить процесс возвращения бренда.

«Надеюсь, в ближайший месяц или месяцы мы вернем бренд «Металлиста», и «Металл» будет выступать в полной красе. Надеюсь, в Первой лиге будет играть уже «Металлист».

«Именно тот наш с вами «Металлист», который в 2025 году должен праздновать 100-летие», - сказал Ярославский.

Клуб «Металл» как раз гарантировал себе выход в Первую лигу.

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Источник — FootballHub

(13 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 20:06
    0
    Igor Gumeniuk, 10.05.2021 19:58
    От коли клуб хоче взяти бренд за яким стоять багатомільйонні борги і їх не платити то це супер.
    А коли інший клуб хоче розрахуватися з боргами по максимуму, вирішити юридично правильно усі питання то це аферисти. Такі от у нас стандарти.
    У бренда не может быть долгов, долги у беглого курченка
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
    online
      Igor Gumeniuk, 10.05.2021 19:58
    +3
    От коли клуб хоче взяти бренд за яким стоять багатомільйонні борги і їх не платити то це супер.
    А коли інший клуб хоче розрахуватися з боргами по максимуму, вирішити юридично правильно усі питання то це аферисти. Такі от у нас стандарти.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:50
    0
    Да уже в прошедшем декабре это было понятно, после того как на одного мера в Украине стало меньше
    Ссылка
    Анатолий Байбаков
    online
      Анатолий Байбаков, 10.05.2021 19:43
    0
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:43
    +2
    Burevesynik, 10.05.2021 19:41
    в конце марта обещал, что в течении месяца всё будет решено...
    "Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются"
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:42
    +3
    Це вже серйозна заявка і чесна.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 10.05.2021 19:41
    0
    в конце марта обещал, что в течении месяца всё будет решено...
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 10.05.2021 19:37
    +4
    В добрий час!
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 10.05.2021 19:37
    +4
    В добрий час!
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
    online
      Igor Gumeniuk, 10.05.2021 19:58
    +3
    От коли клуб хоче взяти бренд за яким стоять багатомільйонні борги і їх не платити то це супер.
    А коли інший клуб хоче розрахуватися з боргами по максимуму, вирішити юридично правильно усі питання то це аферисти. Такі от у нас стандарти.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 10.05.2021 19:42
    +3
    Це вже серйозна заявка і чесна.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.05.2021 19:43
    +2
    Burevesynik, 10.05.2021 19:41
    в конце марта обещал, что в течении месяца всё будет решено...
    "Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются"
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 20:06
    0
    Igor Gumeniuk, 10.05.2021 19:58
    От коли клуб хоче взяти бренд за яким стоять багатомільйонні борги і їх не платити то це супер.
    А коли інший клуб хоче розрахуватися з боргами по максимуму, вирішити юридично правильно усі питання то це аферисти. Такі от у нас стандарти.
    У бренда не может быть долгов, долги у беглого курченка
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 10.05.2021 19:50
    0
    Да уже в прошедшем декабре это было понятно, после того как на одного мера в Украине стало меньше
    Ссылка
    Анатолий Байбаков
    online
      Анатолий Байбаков, 10.05.2021 19:43
    0
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 10.05.2021 19:41
    0
    в конце марта обещал, что в течении месяца всё будет решено...
    Ссылка
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