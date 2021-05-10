В Первой лиге Металл будет играть под названием Металлист

Александр Ярославский рассказал, что на сезон Первой лиги 2021/22 клуб «Металл» планирует заявиться уже под названием «Металлист».

В скором времени бизнесмен хочет завершить процесс возвращения бренда.

«Надеюсь, в ближайший месяц или месяцы мы вернем бренд «Металлиста», и «Металл» будет выступать в полной красе. Надеюсь, в Первой лиге будет играть уже «Металлист».

«Именно тот наш с вами «Металлист», который в 2025 году должен праздновать 100-летие», - сказал Ярославский.

Клуб «Металл» как раз гарантировал себе выход в Первую лигу.