Источник: племянник Цыганыка после ухода из Зари будет играть в Словакии

В июне защитник Андрейс Цыганикс разорвал контракт с луганским клубом

  • 18.07.2021 02:00
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Источник: племянник Цыганыка после ухода из Зари будет играть в Словакии
© ФК Заря Луганск. Андрейс Цыганикс

Экс-защитник «Зари» Андрейс Цыганикс, племянник журналиста Игоря Цыганыка, может перейти в словацкий ДАК 1904.

В июне футболист разорвал контракт с луганским клубом и находится в статусе свободного агента. ДАК 1904 занял второе место в минувшем сезоне чемпионата Словакии.

За луганчан игрок из Латвии выступал с января 2020 года: 29 матчей, 1 голевая передача во всех турнирах. Ранее играл за «Байер», латвийский РФШ, вторую команду «Шальке».

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Источник — Sportarena

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