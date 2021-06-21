Заря расторгла контракт с легионером

Андрейс Цыганикс покидает луганский клуб

  • 21.06.2021 12:42
  • 3283 просмотра
  • 3 комментария
Заря расторгла контракт с легионером
© ФК Заря. Андрейс Цыганикс

Полузащитник Андрейс Цыганикс более не является игроком луганской «Зари». 

Сегодня стороны прекратили сотрудничество, досрочно расторгнув контракт по обоюдному согласию.

Андрейс стал игроком луганчан зимой 2020 года. В прошедшем сезоне в украинской Премьер-лиге игрок был задействован в 17 матчах, проведя на поле 986 минут.

Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 21.06.2021 14:04
    0
    Всех этих Циганиксов нужно с мостав корыте. Скользкие ибрехливые!
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 21.06.2021 13:26
    0
    adidas777, 21.06.2021 12:59
    Что за бред? А чем он их не устраивал?
    И так с составом вечная беда у Зари, а они ещё контракты досрочно с игроками основы расторгают...
    А что он хорошо играл?))Возьмут ,а может и взяли уже на его место более сильного игрока
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 21.06.2021 12:59
    0
    Что за бред? А чем он их не устраивал?
    И так с составом вечная беда у Зари, а они ещё контракты досрочно с игроками основы расторгают...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 21.06.2021 14:04
    0
    Всех этих Циганиксов нужно с мостав корыте. Скользкие ибрехливые!
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 21.06.2021 13:26
    0
    adidas777, 21.06.2021 12:59
    Что за бред? А чем он их не устраивал?
    И так с составом вечная беда у Зари, а они ещё контракты досрочно с игроками основы расторгают...
    А что он хорошо играл?))Возьмут ,а может и взяли уже на его место более сильного игрока
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 21.06.2021 12:59
    0
    Что за бред? А чем он их не устраивал?
    И так с составом вечная беда у Зари, а они ещё контракты досрочно с игроками основы расторгают...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности