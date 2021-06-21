Заря расторгла контракт с легионером

Полузащитник Андрейс Цыганикс более не является игроком луганской «Зари».
Сегодня стороны прекратили сотрудничество, досрочно расторгнув контракт по обоюдному согласию.
Андрейс стал игроком луганчан зимой 2020 года. В прошедшем сезоне в украинской Премьер-лиге игрок был задействован в 17 матчах, проведя на поле 986 минут.
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Источник — ФК Заря
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