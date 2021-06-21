Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

  • 21.06.2021 02:40
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Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей
© ФК Рух Львов

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных встреч команд украинской Премьер-лиги во время летнего межсезонья в 2021 году.

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Клуб Первый сбор Второй сбор

Выход из отпуска:

22.06

28.06 - (Швейцария)

Запланированы четыре спарринга

(Швейцария)

Запланированы четыре спарринга

Выход из отпуска:

14.06

22.06 - 10.07 (Австрия)

Контрольные матчи:

30.06. Шахтер – Санкт-Йоханн (Австрия)

04.07. Шахтер – Ракув (Польша)

05.07. Шахтер – Тюркгюджю (Германия)

09.07. Шахтер – Шальке (Германия)

 

Пока неизвестно

Выход из отпуска:

15.06

15.06 - 23.06 (Запорожье)

Запланирован один спарринг

24.06 - 14.07 (Турция)

Выход из отпуска:

10.06

16.06 - 26.06 (Полтава)

Контрольные матчи:

25.06. Колос – Ингулец

27.06 - (Коваливка)

Контрольные матчи:

07.07. Колос – Александрия

10.07. Колос – Днепр-1

Выход из отпуска:

18.06

 Пока неизвестно Пока неизвестно

Выход из отпуска:

21.06

 Пока неизвестно Пока неизвестно

Выход из отпуска:

16.06

 Пока неизвестно Пока неизвестно

Выход из отпуска:

08.06

08.06 - (Львов)

Запланированы два спарринга

 (Закарпатье)

Выход из отпуска:

15.06

Украина

Контрольные матчи:

21.06. Александрия – Ингулец

 Украина

Выход из отпуска:

15.06

 Львов Львов

Выход из отпуска:

14.06

 Пока неизвестно Пока неизвестно

Выход из отпуска:

16.06

16.06 - 01.07 (Петрово)

Контрольные матчи:

21.06. Ингулец – Александрия

25.06. Ингулец – Колос

02.07 - 17.07 (Болгария)

Контрольные матчи:

06.07. Ингулец – ЦСКА София

Запланированы еще четыре спарринга

Выход из отпуска:

14.06

 Пока неизвестно Пока неизвестно

 

Выход из отпуска:

23.06

 23.06 - 04.07 (Ровно) 05.07 - 18.07 (Винники)

Выход из отпуска:

21.06

 Пока неизвестно Пока неизвестно

Выход из отпуска:

 Пока неизвестно Пока неизвестно
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Денис Шаховец, Sport.ua

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