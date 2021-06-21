Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей

Предлагаем вниманию читателей результаты и расписание контрольных встреч команд украинской Премьер-лиги во время летнего межсезонья в 2021 году.
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|Клуб
|Первый сбор
|Второй сбор
|
Выход из отпуска:
22.06
|
28.06 - (Швейцария)
Запланированы четыре спарринга
|
(Швейцария)
Запланированы четыре спарринга
|
Выход из отпуска:
|
22.06 - 10.07 (Австрия)
Контрольные матчи:
30.06. Шахтер – Санкт-Йоханн (Австрия)
04.07. Шахтер – Ракув (Польша)
05.07. Шахтер – Тюркгюджю (Германия)
09.07. Шахтер – Шальке (Германия)
|
Пока неизвестно
|
Выход из отпуска:
|
15.06 - 23.06 (Запорожье)
Запланирован один спарринг
|
24.06 - 14.07 (Турция)
|
Выход из отпуска:
|
16.06 - 26.06 (Полтава)
Контрольные матчи:
25.06. Колос – Ингулец
|
27.06 - (Коваливка)
Контрольные матчи:
07.07. Колос – Александрия
10.07. Колос – Днепр-1
|
Выход из отпуска:
|Пока неизвестно
|Пока неизвестно
|
Выход из отпуска:
21.06
|Пока неизвестно
|Пока неизвестно
|
Выход из отпуска:
|Пока неизвестно
|Пока неизвестно
|
Выход из отпуска:
|
08.06 - (Львов)
Запланированы два спарринга
|(Закарпатье)
|
Выход из отпуска:
|
Украина
Контрольные матчи:
21.06. Александрия – Ингулец
|Украина
|
Выход из отпуска:
15.06
|Львов
|Львов
|
Выход из отпуска:
|Пока неизвестно
|Пока неизвестно
|
Выход из отпуска:
|
16.06 - 01.07 (Петрово)
Контрольные матчи:
21.06. Ингулец – Александрия
25.06. Ингулец – Колос
|
02.07 - 17.07 (Болгария)
Контрольные матчи:
06.07. Ингулец – ЦСКА София
Запланированы еще четыре спарринга
|
Выход из отпуска:
14.06
|Пока неизвестно
|Пока неизвестно
|
Выход из отпуска:
23.06
|23.06 - 04.07 (Ровно)
|05.07 - 18.07 (Винники)
|
Выход из отпуска:
21.06
|Пока неизвестно
|Пока неизвестно
|
Выход из отпуска:
|Пока неизвестно
|Пока неизвестно
Денис Шаховец, Sport.ua
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