Александрия в первом контрольном матче обыграла Ингулец

«Александрия» провела первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Команда обыграла «Ингулец» с результатом 2:1.

«Александрия» не указывает составы, но уточняет, что на поле вышли потенциальные новички, которые находятся на просмотре.

«Кроме, конечно, победы над соперником, сегодня нам важно было посмотреть состояние ребят, как они будут выдерживать нагрузки, посмотреть рисунок игры. Пока все идет по нашему плану. Будем еще работать», - прокомментировал матч Юрий Гура, главный тренер ФК «Александрия».