Шахтер Донецк
0 : 0
Шальке
09.07.2021, FT

«Сухое» завершение сбора. Шахтер в Австрии сыграл вничью с Шальке

Команда Роберто Де Дзерби завершила учебно-тренировочный сбор в Австрии

  • 09.07.2021 21:03
  • 2616 просмотров
  • 44 комментария
«Сухое» завершение сбора. Шахтер в Австрии сыграл вничью с Шальке
© twitter.com/s04

Донецкий «Шахтер» провел последний поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Соперником команды Роберто Де Дзерби стал гельзенкирхенский «Шальке».

Уже на первой минуте матча счет едва не открыл Соломон, который ворвался в штрафную, но не смог переиграть голкипера. В дальнейшем обе команды сконцентрировались на контроле мяча, используя высокий прессинг. В конце первого тайма «Шахтер» создал еще две отличные возможности для взятия ворот. Траоре едва не замкнул прострел Соломона, а Педриньо из-за пределов штрафной пробил рядом с крестовиной. До перерыва мяч таки оказался в воротах «Шальке», но арбитр зафиксировал оффсайд у Траоре.

В перерыве тренерский штаб Де Дзерби сделал семь замен. И снова тайм начался с опасного момента у ворот «Шальке». Это Тете в правом углу штрафной не смог обыграть Шуберта, заменившего Ферманна на последнем рубеже гельзенкирхенской команды.

«Шахтер» владел территориальным преимуществом, но постепенно игра выровнялась. А после серии замен темп встречи и вовсе снизился.

В итоге, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Шальке» – 0:0

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 46), Додо (Конопля, 74), Витао (Матвиенко, 46), Марлон (Мампасси, 74), Корниенко (Исмаили, 46), Майкон (Степаненко, 46), М.Антонио (Тете, 46), Педриньо (Бондаренко, 74), А.Патрик (Судаков, 46), Соломон (Мудрик, 46), Траоре (Дентиньо, 74).

«Шальке»: Ферманн (Шуберт, 46), Ауэян (К.Чалханоглу, 46), Латца (Боздоган, 64), Бужеллаб (Михайлов, 46), Флик (Маскарель, 64), Палссон (Харит, 64), Теродде (Мендиль, 64), Тиау (Ранфтль, 64), Камински (Мерджан, 64), Идризи (Беккер, 64), Айдын.

ШАХТЕР - ШАЛЬКЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 09.07.2021 22:12
    -2
    Vytas Meskauskas, 09.07.2021 22:07
    Смысл был тратить миллионы если команда не играет , а ЛЧ будет за 3 место опять играть что бы в УЕФА. Да ещё и зарплаты по 2 миллиона они хотят. Лучше бы стадионы построили и вложили в страну подняли уровень в лиге.
    Про постройку стадионов ты скажи Суркису...
    Он ни одного не построил в отличии от Ахметова!
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 22:09
    -1
    dd dent, 09.07.2021 22:02
    Шальке ж покинул бундеслигу в итоге?
    Со свистом
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 09.07.2021 22:07
    0
    Смысл был тратить миллионы если команда не играет , а ЛЧ будет за 3 место опять играть что бы в УЕФА. Да ещё и зарплаты по 2 миллиона они хотят. Лучше бы стадионы построили и вложили в страну подняли уровень в лиге.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 09.07.2021 22:02
    -1
    Шальке ж покинул бундеслигу в итоге?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 09.07.2021 21:54
    -1
    ShakhtarFCSD, 09.07.2021 21:46
    Тобто у русни уже покупать можно, иметь с ними дело? Ну, впрочем, суркис и сам русня и враг Украины, так что ничего нового.
    Раньше Динамо с судьями шубами расчитывалось. А теперь вот будет пробывать им шкурынов втюхать.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 21:52
    0
    ShakhtarFCSD, 09.07.2021 21:46
    Тобто у русни уже покупать можно, иметь с ними дело? Ну, впрочем, суркис и сам русня и враг Украины, так что ничего нового.
    С одной стороны, вы правы, но а с другой стороны, Динамо ведь не россиянина покупает, а белоруса, так что я не вижу оснований для скандала
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 09.07.2021 21:50
    -2
    ShakhtarFCSD, 09.07.2021 21:46
    Тобто у русни уже покупать можно, иметь с ними дело? Ну, впрочем, суркис и сам русня и враг Украины, так что ничего нового.
    Ахмет прямо благодійник,щирий українець
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 09.07.2021 21:46
    -1
    Тобто у русни уже покупать можно, иметь с ними дело? Ну, впрочем, суркис и сам русня и враг Украины, так что ничего нового.
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 09.07.2021 21:46
    -2
    ЗаВАРофф, 09.07.2021 21:45
    Всё верно. Раз Динамо катает ничейки, то нельзя раскрывать карты раньше срока. Главное - функциональная подготовка.
    Да вообще насрать на это днамо и как и с кем они там играют. Они тут ни при чем. Мы протагонисты этой истории.
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 09.07.2021 21:45
    +1
    Игорь Петров, 09.07.2021 21:40
    Как говорится, дай Бог , что бы это было так. Что касается футболистов Шахтера, то состав подобрался невероятно сильный, 1 в 1 или 1 в 2 , Тете, Педриньо, Соломон, Додо, Мудрик, Патрик накручивают соперников без усилий, если Де Дзерби удастся поставить командную игру, увидим очень зрелищный футбол. Кстати Марлон очень неплохо пару раз подстраховал партнёров, особенно обрезку Матвиенко.
    Сборы вообще настраивают на сдержанный оптимизм. Де Дзерби - топ. Игра нравится. Перспектива огромная. Это что-то совсем новое для Украины, в положительном смысле.
    Но мало товарняков, как по мне, вон Луческу и с дырявыми много катает, как раньше с нами. А у нас только 4. Академики, кроме уже, считай, игрока основы Мампасси, получили 0 практики, ну это да ладно. Но все сборники Украины должны еще сыграть товарищеские! А так же Вьюнник (если его оставят, ибо, думаю, аренда, а Сикан останется), Фернандо, Коноплянка, Исмаили, и некоторые другие. Мало игр.
    Ссылка
    ЗаВАРофф
    online
      ЗаВАРофф, 09.07.2021 21:45
    -2
    Всё верно. Раз Динамо катает ничейки, то нельзя раскрывать карты раньше срока. Главное - функциональная подготовка.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 09.07.2021 21:41
    +4
    Не вижу вообще смысла обращать на счёт матчей на сборах. Главная задача тренера на данный момент, это сколатить боевую команду. Тренер новый, ему нужно проверить кто что из себя представляет. Пригласить зарубежного тренера, купить игроков, и ожидать сразу результат, ЭТО ГЛУПО. Нужно дать время тренеру и команде, и всё будет хорошо.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 09.07.2021 21:40
    +4
    KARABAS55, 09.07.2021 21:27
    Исмаили после длительного перерыва, и то он сборы даже позже начал чем все. Он ещё не в кондициях, ну и установка может быть от физио терапевтов, не газовать, играть в щадящем режиме. Исма боец, но он всё равно не успеет форму набрать, по ходу чемпионата я думаю тура после 3, мы уже увидим настоящего Исмаили, лучшего левого латераля УПЛ.
    Как говорится, дай Бог , что бы это было так. Что касается футболистов Шахтера, то состав подобрался невероятно сильный, 1 в 1 или 1 в 2 , Тете, Педриньо, Соломон, Додо, Мудрик, Патрик накручивают соперников без усилий, если Де Дзерби удастся поставить командную игру, увидим очень зрелищный футбол. Кстати Марлон очень неплохо пару раз подстраховал партнёров, особенно обрезку Матвиенко.
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 09.07.2021 21:39
    -2
    Горняцкое дерби удалось! ⚒
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.07.2021 21:29
    0
    Комментарий свернут. Показать
    KARABAS55, 09.07.2021 21:27
    Исмаили после длительного перерыва, и то он сборы даже позже начал чем все. Он ещё не в кондициях, ну и установка может быть от физио терапевтов, не газовать, играть в щадящем режиме. Исма боец, но он всё равно не успеет форму набрать, по ходу чемпионата я думаю тура после 3, мы уже увидим настоящего Исмаили, лучшего левого латераля УПЛ.
    Да никогда вы не увидите прошлого Исмаили. И прошлого Степаненко, и прошлого Пятова, и Марлоса и т.д. Уже все.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 09.07.2021 21:27
    0
    Игорь Петров, 09.07.2021 21:15
    Пока игра ни о чем, что на первый взгляд, неплохо смотрится Мудрик, Траоре и Соломон, остальные пока тяжело входят в игру, но видимо сказываются нагрузки, по-сравнению с периодом Каштру, они увеличились однозначно, беспокоит Исмаили, такое ощущение, что он просто боится играть на скорости, видимо либо психология ( боязнь рецидива травмы) , либо не набрал должные кондиции. Посмотрим , что будет дальше, ещё две недели до официальных игр.
    Исмаили после длительного перерыва, и то он сборы даже позже начал чем все. Он ещё не в кондициях, ну и установка может быть от физио терапевтов, не газовать, играть в щадящем режиме. Исма боец, но он всё равно не успеет форму набрать, по ходу чемпионата я думаю тура после 3, мы уже увидим настоящего Исмаили, лучшего левого латераля УПЛ.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 09.07.2021 21:26
    -1
    Петр Яновский, 09.07.2021 21:24
    Что там по сборам у нашего Динамо ?3 ничьи и одна победа над командой с 10 лиги!Очень ярко
    Ваше « Динамо» сегодня уносило ноги от команды которая в прошлой Бундеслиге пропустила 86 раз
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.07.2021 21:26
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 09.07.2021 21:20
    Умничка.
    А то, только чтобы такую игру показывали в этом году. Ну, не чокаясь
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 21:25
    -2
    Петр Яновский, 09.07.2021 21:24
    Что там по сборам у нашего Динамо ?3 ничьи и одна победа над командой с 10 лиги!Очень ярко
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.07.2021 21:25
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Петр Яновский, 09.07.2021 21:24
    Что там по сборам у нашего Динамо ?3 ничьи и одна победа над командой с 10 лиги!Очень ярко
    Ак226 у вас все плохо. Купили за кучу кокосов об...нок, а они опять ни о чем
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 09.07.2021 21:41
    +4
    Не вижу вообще смысла обращать на счёт матчей на сборах. Главная задача тренера на данный момент, это сколатить боевую команду. Тренер новый, ему нужно проверить кто что из себя представляет. Пригласить зарубежного тренера, купить игроков, и ожидать сразу результат, ЭТО ГЛУПО. Нужно дать время тренеру и команде, и всё будет хорошо.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 09.07.2021 21:40
    +4
    KARABAS55, 09.07.2021 21:27
    Исмаили после длительного перерыва, и то он сборы даже позже начал чем все. Он ещё не в кондициях, ну и установка может быть от физио терапевтов, не газовать, играть в щадящем режиме. Исма боец, но он всё равно не успеет форму набрать, по ходу чемпионата я думаю тура после 3, мы уже увидим настоящего Исмаили, лучшего левого латераля УПЛ.
    Как говорится, дай Бог , что бы это было так. Что касается футболистов Шахтера, то состав подобрался невероятно сильный, 1 в 1 или 1 в 2 , Тете, Педриньо, Соломон, Додо, Мудрик, Патрик накручивают соперников без усилий, если Де Дзерби удастся поставить командную игру, увидим очень зрелищный футбол. Кстати Марлон очень неплохо пару раз подстраховал партнёров, особенно обрезку Матвиенко.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 21:08
    +3
    Петр Яновский, 09.07.2021 21:07
    Сразу чувствуется атакующая мощь. Вкусный футбол
    Атакующая мощь — это когда тебе по сути дворовая команда забивает 4 мяча и ты отскакиваешь.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 21:12
    +2
    Петр Яновский, 09.07.2021 21:11
    Атакующая мощь это когда с клубом 3 немецкой лиги на равных играешь и клубу 1 лиги в Кубке сливаешь
    Иди молись на ваш топовый трансфер.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 21:07
    +2
    Норм товорняк, Шальке кнш играл как всегда в своём репертуаре, в роли автобуса, хотя это повторюсь обычный товорняк. Главное не пропустили, это радует.
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 09.07.2021 21:45
    +1
    Игорь Петров, 09.07.2021 21:40
    Как говорится, дай Бог , что бы это было так. Что касается футболистов Шахтера, то состав подобрался невероятно сильный, 1 в 1 или 1 в 2 , Тете, Педриньо, Соломон, Додо, Мудрик, Патрик накручивают соперников без усилий, если Де Дзерби удастся поставить командную игру, увидим очень зрелищный футбол. Кстати Марлон очень неплохо пару раз подстраховал партнёров, особенно обрезку Матвиенко.
    Сборы вообще настраивают на сдержанный оптимизм. Де Дзерби - топ. Игра нравится. Перспектива огромная. Это что-то совсем новое для Украины, в положительном смысле.
    Но мало товарняков, как по мне, вон Луческу и с дырявыми много катает, как раньше с нами. А у нас только 4. Академики, кроме уже, считай, игрока основы Мампасси, получили 0 практики, ну это да ладно. Но все сборники Украины должны еще сыграть товарищеские! А так же Вьюнник (если его оставят, ибо, думаю, аренда, а Сикан останется), Фернандо, Коноплянка, Исмаили, и некоторые другие. Мало игр.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 09.07.2021 22:07
    0
    Смысл был тратить миллионы если команда не играет , а ЛЧ будет за 3 место опять играть что бы в УЕФА. Да ещё и зарплаты по 2 миллиона они хотят. Лучше бы стадионы построили и вложили в страну подняли уровень в лиге.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 09.07.2021 21:52
    0
    ShakhtarFCSD, 09.07.2021 21:46
    Тобто у русни уже покупать можно, иметь с ними дело? Ну, впрочем, суркис и сам русня и враг Украины, так что ничего нового.
    С одной стороны, вы правы, но а с другой стороны, Динамо ведь не россиянина покупает, а белоруса, так что я не вижу оснований для скандала
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.07.2021 21:29
    0
    Комментарий свернут. Показать
    KARABAS55, 09.07.2021 21:27
    Исмаили после длительного перерыва, и то он сборы даже позже начал чем все. Он ещё не в кондициях, ну и установка может быть от физио терапевтов, не газовать, играть в щадящем режиме. Исма боец, но он всё равно не успеет форму набрать, по ходу чемпионата я думаю тура после 3, мы уже увидим настоящего Исмаили, лучшего левого латераля УПЛ.
    Да никогда вы не увидите прошлого Исмаили. И прошлого Степаненко, и прошлого Пятова, и Марлоса и т.д. Уже все.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 09.07.2021 21:27
    0
    Игорь Петров, 09.07.2021 21:15
    Пока игра ни о чем, что на первый взгляд, неплохо смотрится Мудрик, Траоре и Соломон, остальные пока тяжело входят в игру, но видимо сказываются нагрузки, по-сравнению с периодом Каштру, они увеличились однозначно, беспокоит Исмаили, такое ощущение, что он просто боится играть на скорости, видимо либо психология ( боязнь рецидива травмы) , либо не набрал должные кондиции. Посмотрим , что будет дальше, ещё две недели до официальных игр.
    Исмаили после длительного перерыва, и то он сборы даже позже начал чем все. Он ещё не в кондициях, ну и установка может быть от физио терапевтов, не газовать, играть в щадящем режиме. Исма боец, но он всё равно не успеет форму набрать, по ходу чемпионата я думаю тура после 3, мы уже увидим настоящего Исмаили, лучшего левого латераля УПЛ.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 21:18
    0
    Александр Шевченко, 09.07.2021 21:17
    Ну не проиграли клубу... второй лиги Германии. Прогресс уже, то была третья команда немецкой лиги это вторая. Молодцы
    Каково это глотать 4 мяча от дворовой команды?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 09.07.2021 21:15
    0
    Пока игра ни о чем, что на первый взгляд, неплохо смотрится Мудрик, Траоре и Соломон, остальные пока тяжело входят в игру, но видимо сказываются нагрузки, по-сравнению с периодом Каштру, они увеличились однозначно, беспокоит Исмаили, такое ощущение, что он просто боится играть на скорости, видимо либо психология ( боязнь рецидива травмы) , либо не набрал должные кондиции. Посмотрим , что будет дальше, ещё две недели до официальных игр.
    Ссылка
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