«Сухое» завершение сбора. Шахтер в Австрии сыграл вничью с Шальке

Донецкий «Шахтер» провел последний поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Соперником команды Роберто Де Дзерби стал гельзенкирхенский «Шальке».

Уже на первой минуте матча счет едва не открыл Соломон, который ворвался в штрафную, но не смог переиграть голкипера. В дальнейшем обе команды сконцентрировались на контроле мяча, используя высокий прессинг. В конце первого тайма «Шахтер» создал еще две отличные возможности для взятия ворот. Траоре едва не замкнул прострел Соломона, а Педриньо из-за пределов штрафной пробил рядом с крестовиной. До перерыва мяч таки оказался в воротах «Шальке», но арбитр зафиксировал оффсайд у Траоре.

В перерыве тренерский штаб Де Дзерби сделал семь замен. И снова тайм начался с опасного момента у ворот «Шальке». Это Тете в правом углу штрафной не смог обыграть Шуберта, заменившего Ферманна на последнем рубеже гельзенкирхенской команды.

«Шахтер» владел территориальным преимуществом, но постепенно игра выровнялась. А после серии замен темп встречи и вовсе снизился.

В итоге, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Шальке» – 0:0

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 46), Додо (Конопля, 74), Витао (Матвиенко, 46), Марлон (Мампасси, 74), Корниенко (Исмаили, 46), Майкон (Степаненко, 46), М.Антонио (Тете, 46), Педриньо (Бондаренко, 74), А.Патрик (Судаков, 46), Соломон (Мудрик, 46), Траоре (Дентиньо, 74).

«Шальке»: Ферманн (Шуберт, 46), Ауэян (К.Чалханоглу, 46), Латца (Боздоган, 64), Бужеллаб (Михайлов, 46), Флик (Маскарель, 64), Палссон (Харит, 64), Теродде (Мендиль, 64), Тиау (Ранфтль, 64), Камински (Мерджан, 64), Идризи (Беккер, 64), Айдын.

ШАХТЕР - ШАЛЬКЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА