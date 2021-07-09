Марлон, Педриньо и Траоре - в основе Шахтера на матч против Шальке

Сегодня в 19:15 «Шахтер» начнет контрольный матч против «Шальке». Это будет последний поединок команды Роберт Де Дзерби на сборе в Австрии.

На поле выйдут все летние новички команды - Марлон, Педриньо и Траоре.

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Маркос, Алан Патрик, Педриньо, Соломон, Траоре