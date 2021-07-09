Марлон, Педриньо и Траоре - в основе Шахтера на матч против Шальке

Спарринг с представителем второй Бундеслиги

  • 09.07.2021 18:23
  • 1287 просмотров
  • 12 комментариев
Марлон, Педриньо и Траоре - в основе Шахтера на матч против Шальке
© shakhtar.com

Сегодня в 19:15 «Шахтер» начнет контрольный матч против «Шальке». Это будет последний поединок команды Роберт Де Дзерби на сборе в Австрии.

На поле выйдут все летние новички команды - Марлон, Педриньо и Траоре.

Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Маркос, Алан Патрик, Педриньо, Соломон, Траоре

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 09.07.2021 19:17
    0
    Петр Яновский, 09.07.2021 19:09
    Ржавый, еще смешнее что вы 4 игрока старта украинцев назвать не можете
    И нах они надо если в товарняке лимита нет? Хоть где-то от этого бредового правила отдохнуть можно.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.07.2021 19:09
    -1
    Face Control, 09.07.2021 18:53
    Придумайте уже что-то новое, скучно...
    Ржавый, еще смешнее что вы 4 игрока старта украинцев назвать не можете
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 09.07.2021 18:56
    0
    Дайте ссылку на трансляцию, плз...или приложение, где можно посмотреть?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 09.07.2021 18:53
    -1
    Кроты люто минусуют, кооуны
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 18:53
    0
    Александр Федько, 09.07.2021 18:52
    Скажите итальянцу, что у нас лимит на легионеров)) А то украинцы исчезают по тихому в Шахтере
    Придумайте уже что-то новое, скучно...
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 09.07.2021 18:53
    -2
    Лимит, нет, не слышали
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 09.07.2021 18:52
    +1
    Скажите итальянцу, что у нас лимит на легионеров)) А то украинцы исчезают по тихому в Шахтере
    Ссылка
    M@_ks7777____
    online
      M@_ks7777____, 09.07.2021 18:49
    +3
    F&D, 09.07.2021 18:27
    Не удивлюсь если газпромовское чудо из немецкого пердива смачно отимеет немецких любимцев - кротопомойку
    JV жалоба (венум -невершот-белый феникс -ярыло) , тебе надоело ники менять ,а ботяра несенюковская???,отииметь вас могут только люцерны лозаньи и плуганы
    Ссылка
    F&D
      F&D, 09.07.2021 18:33
    -3
    Алексей Рудь, 09.07.2021 18:31
    Интересно кто в УПЛ играть будет, 9 легионеровна матч)
    Скоро - марлонский, педриновский, додошенко и майкоснкий - в угоду кротосброду
    Ссылка
    Алексей Рудь
    online
      Алексей Рудь, 09.07.2021 18:31
    0
    Интересно кто в УПЛ играть будет, 9 легионеровна матч)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 18:29
    +1
    Удачи Шахтёру!
    Ссылка
    F&D
      F&D, 09.07.2021 18:27
    -4
    Не удивлюсь если газпромовское чудо из немецкого пердива смачно отимеет немецких любимцев - кротопомойку
    Ссылка
    M@_ks7777____
    online
      M@_ks7777____, 09.07.2021 18:49
    +3
    F&D, 09.07.2021 18:27
    Не удивлюсь если газпромовское чудо из немецкого пердива смачно отимеет немецких любимцев - кротопомойку
    JV жалоба (венум -невершот-белый феникс -ярыло) , тебе надоело ники менять ,а ботяра несенюковская???,отииметь вас могут только люцерны лозаньи и плуганы
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 09.07.2021 18:52
    +1
    Скажите итальянцу, что у нас лимит на легионеров)) А то украинцы исчезают по тихому в Шахтере
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 18:29
    +1
    Удачи Шахтёру!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 09.07.2021 19:17
    0
    Петр Яновский, 09.07.2021 19:09
    Ржавый, еще смешнее что вы 4 игрока старта украинцев назвать не можете
    И нах они надо если в товарняке лимита нет? Хоть где-то от этого бредового правила отдохнуть можно.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 09.07.2021 18:56
    0
    Дайте ссылку на трансляцию, плз...или приложение, где можно посмотреть?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 09.07.2021 18:53
    0
    Александр Федько, 09.07.2021 18:52
    Скажите итальянцу, что у нас лимит на легионеров)) А то украинцы исчезают по тихому в Шахтере
    Придумайте уже что-то новое, скучно...
    Ссылка
    Алексей Рудь
    online
      Алексей Рудь, 09.07.2021 18:31
    0
    Интересно кто в УПЛ играть будет, 9 легионеровна матч)
    Ссылка
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