Марлон, Педриньо и Траоре - в основе Шахтера на матч против Шальке

Сегодня в 19:15 «Шахтер» начнет контрольный матч против «Шальке». Это будет последний поединок команды Роберт Де Дзерби на сборе в Австрии.
На поле выйдут все летние новички команды - Марлон, Педриньо и Траоре.
Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Корниенко, Майкон, Маркос, Алан Патрик, Педриньо, Соломон, Траоре
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.