Шахтер Донецк
0 : 0
Шальке
09.07.2021 19:00

Шахтер – Шальке. Текстовая трансляция матча

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  • 08.07.2021 20:14
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Шахтер – Шальке. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 9 июля, состоится контрольный поединок, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и гельзенкирхенский «Шальке». Этот спарринг станет заключительным для «горняков» на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Начало матча – 19:00 по киевскому времени.

Подопечные Роберто Де Дзерби сыграли уже три матча на сборе в Австрии, обыграв австрийский «Санкт-Йоханн» (5:0) и немецкий «Тюркгюджю» (2:1), а также проиграв польскому «Ракуву» (1:2). «Шальке» в прошлом сезоне занял последнее место в турнирной таблице своего национального первенства и вылетел во Вторую Бундеслигу. Ранее соперники противостояли друг другу четыре раза. В сезоне 2004/2005 «Шахтер» справился с гельзенкирхенцами в 1/16 Кубка УЕФА (1:1 дома и 1:0 на выезде), а в сезоне 2015/2016 «горняки» разобрались с «синими» на аналогичной стадии Лиги Европы (0:0 во Львове и 3:0 в Гельзенкирхене).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Шальке».

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Источник — Sport.ua

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