Дожали в концовке. Шахтер сумел переиграть Тюркгюджю

Подопечные Де Дзерби отмечались голами только в завершении обоих таймов

  • 05.07.2021 19:49
  • 1550 просмотров
  • 26 комментариев
Дожали в концовке. Шахтер сумел переиграть Тюркгюджю
© ФК Шахтер Донецк

С уверенностью можно утверждать, что поклонникам донецкого «Шахтера» точно не понравилась игра команды, которую они могли лицезреть сутками ранее, когда «горняки» в рамках второго контрольного поединка на предсезонных сборах уступили вице-чемпиону Польши – «Ракуву» из города Ченстоховы (1:2). Тем не менее, тренерский штаб дончан подготовил для своих подопечных еще одну товарищескую игру уже на следующий день, поэтому каждый футболист мог получить достаточно игрового времени в свое распоряжение.

На этот раз, соперник был куда проще – мюнхенский «Тюркгюджю», основанный турецкими иммигрантами, выступает в одном из регионов Третьей немецкой Бундеслиги, чем значительно уступает в классе польской команде, но превосходит австрийский «Санкт-Йоханн», с которым «Шахтер» сражался до этого.

К слову, даже стартовые составы на этот поединок были прогнозируемыми – еще вчера тренерский штаб заверил нас, что отчетную игру начнут те футболисты, которые завершали прошлый игровой день. Разве что, их разбавили вернувшиеся из расположения сборной Украины Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Не самые приятные воспоминания пришлось пережить вышедшим на поле футболистам на старте поединка, когда немецкие соперники начали с активного прессинга на чужой половине. Был даже у «Тюркгюджю» прекрасный момент для гола – удар в перекладину со штрафного от Тосуна на 11-й минуте, что стало для дончан отчетливым сигналом к более активным действиям на поле.

«Шахтер» показал прекрасные рефлексы в ответ на нависшую над ним угрозу повторить судьбу суточной давности, а серия выпадов от Дентиньо заставляла только восхититься формой возрастного нападающего. Давление дончан нарастало с каждой минутой, что завершилось вполне закономерным всплеском активности от Соломона под занавес первого тайма, который фолом внутри своей штрафной остановил защитник Барри. Манор сам взялся исполнять наказание, пока неудачливого соперника пытались поставить на ноги представители медперсонала, и отлично пробил в правый нижний угол.

У «первого состава» дончан было еще около четверти часа во втором тайме, чтобы показать себя с лучшей стороны, но они решили сыграть в осторожный пас у центральной линии, после чего были заменены на более голодных к забитым мячам футболистов. «Горняки» атаковали на первых порах достаточно интенсивно атаковали, но в один момент увлеклись, пропустив простую подачу из глубины правого фланга на Слишковича, который головой отправил мяч под правую штангу.

Времени было не так уж и много, но набранный ранее темп сыграл на руку футболистам Де Дзерби, благодаря чему они вновь провели разительную атаку правым флангом, которая через ноги Педриньо, Тете и Додо дошла на дальнюю штангу на Мудрика. Михаил с метра до пустых ворот не промахнулся, установив конечный счет в матче.

Последним соперником в австрийской части предсезонных сборов для донецкого «Шахтера» станет гельзенкирхенский «Шальке» – новоиспеченный представитель Второй немецкой Бундеслиги. Матч состоится в пятницу, 9 июля, начало в 19:00.

Товарищеский матч. 

«Шахтер» – «Тюркгюджю» - 2:1

Соломон, 43 (пен.), Мудрик, 85 – Слишкович, 80

 Сикан, 86 – Ирвинг, 10

«Шахтер»: Трубин – Сиприано, Бондаренко, Мампасси, Конопля – Маркос Антонио, Танковский – Соломон (Мудрик, 46), Судаков, Очеретько – Дентиньо.

«Шахтер» (62+ мин.): Трубин – Корниенко, Бондаренко, Марлон, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Тете – Сикан.

«Тюркгюджю»: Фоллат – Гертнер, Кусич, Кель-Гомес, Барри – Ирвинг, Тосун – Купусович, Сарарер, Сиярич – Хоттман.

Стадион: «ЗаальфельденАрена Бюргерау» (Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, Австрия).

ШАХТЕР-ТЮРКГЮДЖЮ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 20:22
    0
    bow, 05.07.2021 20:16
    Тренер руководит первыми играми новой команды, а коршуны совиные так и парят над заметками. Да плевать тому Дзерби на результат! Он ещё не представляет , на что его игроки способны вообще! От слова ВООБЩЕ.)))
    Шли бы болеть за 22:0 Динамо против 5-й лиги аматоров дворовых.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 05.07.2021 20:20
    +3
    Эта вся команда стоит годовалая зарплата одного нового игрока Шахтера.
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 20:19
    0
    Bolshoi, 05.07.2021 20:17
    Прогресс на лице у вас был после свидания с Боруссией.
    Ты не понимаешь с немецкими командами всегда сложно играть. Особенно с командами с 3 лиги с 13 места
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.07.2021 20:17
    0
    New Zealander, 05.07.2021 20:04
    Саме так. З Каштру переграли Вольфсбург з загальним рахунком 5:1, а ось тепер ще одну німецьку команду бомбанули 2:1. Прогресс на лицо, як то кажуть.
    Прогресс на лице у вас был после свидания с Боруссией.
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 05.07.2021 20:16
    -1
    Тренер руководит первыми играми новой команды, а коршуны совиные так и парят над заметками. Да плевать тому Дзерби на результат! Он ещё не представляет , на что его игроки способны вообще! От слова ВООБЩЕ.)))
    Шли бы болеть за 22:0 Динамо против 5-й лиги аматоров дворовых.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 05.07.2021 20:15
    0
    Trasher311987, 05.07.2021 20:07
    А это турецкая или немецкая команда?
    Немецкая; часть команды немцы и с натурализованными турками и остальными пришлыми.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2021 20:13
    +1
    bow, 05.07.2021 20:12
    Из Германии. Про Эллас Верону чув? Создано греками Италии. В Польше есть клуб из одних украинцев. И тд...
    Точно, крутяк спасибо за инфу.
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 05.07.2021 20:12
    +1
    Trollface, 05.07.2021 20:09
    Что за Тюрки, кто знает?
    Из Германии. Про Эллас Верону чув? Создано греками Италии. В Польше есть клуб из одних украинцев. И тд...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.07.2021 20:11
    +2
    Не без левого пеналя, но таки одолели немецкого гранда. Мне кажется, что если бы Шахтёр играл с Тюркгюджю в одной лиге, то точно ниже в таблице не был бы.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2021 20:11
    +2
    Trollface, 05.07.2021 20:09
    Что за Тюрки, кто знает?
    Я так понимаю что в связи с тем что в Германии проживает огромная турецкая диаспора это клуб наверное связан с ними.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.07.2021 20:09
    0
    Что за Тюрки, кто знает?
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 20:08
    +2
    New Zealander, 05.07.2021 20:04
    Саме так. З Каштру переграли Вольфсбург з загальним рахунком 5:1, а ось тепер ще одну німецьку команду бомбанули 2:1. Прогресс на лицо, як то кажуть.
    13 место в 3й лиге Германии Браво следующий шаг - параолимйпиская сборная по футболу из зимбабве
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2021 20:07
    +2
    А это турецкая или немецкая команда?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 05.07.2021 20:04
    -1
    leccinum, 05.07.2021 20:02
    таки дотиснули мюнхенського гранда!
    Саме так. З Каштру переграли Вольфсбург з загальним рахунком 5:1, а ось тепер ще одну німецьку команду бомбанули 2:1. Прогресс на лицо, як то кажуть.
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 05.07.2021 20:04
    0
    New Zealander, 05.07.2021 19:57
    Браво Шахтар. З німецькими командами завжди непросто грати.
    Не у каждой немецкой любительской команды турецкий герб на логотипе
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 05.07.2021 20:03
    0
    Face Control, 05.07.2021 19:55
    С каждым матчем Шахтёр радует всё больше и больше. Мудрик очень радует.
    Нас тоже очень радует ваша игра. Продолжайте в том же духе
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 05.07.2021 20:02
    +2
    New Zealander, 05.07.2021 19:57
    Браво Шахтар. З німецькими командами завжди непросто грати.
    таки дотиснули мюнхенського гранда!
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 05.07.2021 20:01
    +1
    Надо же как-то реабилитироваться, и так "Ракув" поставил раком,сколько можно.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.07.2021 19:58
    0
    пермога...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 19:58
    -3
    Ну и Соломон он и в Африке Соломон, как всегда лучший.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 05.07.2021 20:20
    +3
    Эта вся команда стоит годовалая зарплата одного нового игрока Шахтера.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.07.2021 20:11
    +2
    Не без левого пеналя, но таки одолели немецкого гранда. Мне кажется, что если бы Шахтёр играл с Тюркгюджю в одной лиге, то точно ниже в таблице не был бы.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2021 20:11
    +2
    Trollface, 05.07.2021 20:09
    Что за Тюрки, кто знает?
    Я так понимаю что в связи с тем что в Германии проживает огромная турецкая диаспора это клуб наверное связан с ними.
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 20:08
    +2
    New Zealander, 05.07.2021 20:04
    Саме так. З Каштру переграли Вольфсбург з загальним рахунком 5:1, а ось тепер ще одну німецьку команду бомбанули 2:1. Прогресс на лицо, як то кажуть.
    13 место в 3й лиге Германии Браво следующий шаг - параолимйпиская сборная по футболу из зимбабве
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2021 20:07
    +2
    А это турецкая или немецкая команда?
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 05.07.2021 20:02
    +2
    New Zealander, 05.07.2021 19:57
    Браво Шахтар. З німецькими командами завжди непросто грати.
    таки дотиснули мюнхенського гранда!
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 05.07.2021 19:56
    +2
    Вырвали на жилах! Гранд опять чуть не обосрался.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2021 20:13
    +1
    bow, 05.07.2021 20:12
    Из Германии. Про Эллас Верону чув? Создано греками Италии. В Польше есть клуб из одних украинцев. И тд...
    Точно, крутяк спасибо за инфу.
    Ссылка
    bow
    online
      bow, 05.07.2021 20:12
    +1
    Trollface, 05.07.2021 20:09
    Что за Тюрки, кто знает?
    Из Германии. Про Эллас Верону чув? Создано греками Италии. В Польше есть клуб из одних украинцев. И тд...
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 05.07.2021 20:01
    +1
    Надо же как-то реабилитироваться, и так "Ракув" поставил раком,сколько можно.
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 05.07.2021 19:53
    +1
    Обезьяны вымучили победу над любителями.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 20:22
    0
    bow, 05.07.2021 20:16
    Тренер руководит первыми играми новой команды, а коршуны совиные так и парят над заметками. Да плевать тому Дзерби на результат! Он ещё не представляет , на что его игроки способны вообще! От слова ВООБЩЕ.)))
    Шли бы болеть за 22:0 Динамо против 5-й лиги аматоров дворовых.
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 20:19
    0
    Bolshoi, 05.07.2021 20:17
    Прогресс на лице у вас был после свидания с Боруссией.
    Ты не понимаешь с немецкими командами всегда сложно играть. Особенно с командами с 3 лиги с 13 места
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.07.2021 20:17
    0
    New Zealander, 05.07.2021 20:04
    Саме так. З Каштру переграли Вольфсбург з загальним рахунком 5:1, а ось тепер ще одну німецьку команду бомбанули 2:1. Прогресс на лицо, як то кажуть.
    Прогресс на лице у вас был после свидания с Боруссией.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 05.07.2021 20:15
    0
    Trasher311987, 05.07.2021 20:07
    А это турецкая или немецкая команда?
    Немецкая; часть команды немцы и с натурализованными турками и остальными пришлыми.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.07.2021 20:09
    0
    Что за Тюрки, кто знает?
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 05.07.2021 20:04
    0
    New Zealander, 05.07.2021 19:57
    Браво Шахтар. З німецькими командами завжди непросто грати.
    Не у каждой немецкой любительской команды турецкий герб на логотипе
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 05.07.2021 20:03
    0
    Face Control, 05.07.2021 19:55
    С каждым матчем Шахтёр радует всё больше и больше. Мудрик очень радует.
    Нас тоже очень радует ваша игра. Продолжайте в том же духе
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.07.2021 19:58
    0
    пермога...
    Ссылка
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