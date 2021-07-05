Дожали в концовке. Шахтер сумел переиграть Тюркгюджю

С уверенностью можно утверждать, что поклонникам донецкого «Шахтера» точно не понравилась игра команды, которую они могли лицезреть сутками ранее, когда «горняки» в рамках второго контрольного поединка на предсезонных сборах уступили вице-чемпиону Польши – «Ракуву» из города Ченстоховы (1:2). Тем не менее, тренерский штаб дончан подготовил для своих подопечных еще одну товарищескую игру уже на следующий день, поэтому каждый футболист мог получить достаточно игрового времени в свое распоряжение.



На этот раз, соперник был куда проще – мюнхенский «Тюркгюджю», основанный турецкими иммигрантами, выступает в одном из регионов Третьей немецкой Бундеслиги, чем значительно уступает в классе польской команде, но превосходит австрийский «Санкт-Йоханн», с которым «Шахтер» сражался до этого.



К слову, даже стартовые составы на этот поединок были прогнозируемыми – еще вчера тренерский штаб заверил нас, что отчетную игру начнут те футболисты, которые завершали прошлый игровой день. Разве что, их разбавили вернувшиеся из расположения сборной Украины Георгий Судаков и Анатолий Трубин.



Не самые приятные воспоминания пришлось пережить вышедшим на поле футболистам на старте поединка, когда немецкие соперники начали с активного прессинга на чужой половине. Был даже у «Тюркгюджю» прекрасный момент для гола – удар в перекладину со штрафного от Тосуна на 11-й минуте, что стало для дончан отчетливым сигналом к более активным действиям на поле.



«Шахтер» показал прекрасные рефлексы в ответ на нависшую над ним угрозу повторить судьбу суточной давности, а серия выпадов от Дентиньо заставляла только восхититься формой возрастного нападающего. Давление дончан нарастало с каждой минутой, что завершилось вполне закономерным всплеском активности от Соломона под занавес первого тайма, который фолом внутри своей штрафной остановил защитник Барри. Манор сам взялся исполнять наказание, пока неудачливого соперника пытались поставить на ноги представители медперсонала, и отлично пробил в правый нижний угол.



У «первого состава» дончан было еще около четверти часа во втором тайме, чтобы показать себя с лучшей стороны, но они решили сыграть в осторожный пас у центральной линии, после чего были заменены на более голодных к забитым мячам футболистов. «Горняки» атаковали на первых порах достаточно интенсивно атаковали, но в один момент увлеклись, пропустив простую подачу из глубины правого фланга на Слишковича, который головой отправил мяч под правую штангу.



Времени было не так уж и много, но набранный ранее темп сыграл на руку футболистам Де Дзерби, благодаря чему они вновь провели разительную атаку правым флангом, которая через ноги Педриньо, Тете и Додо дошла на дальнюю штангу на Мудрика. Михаил с метра до пустых ворот не промахнулся, установив конечный счет в матче.



Последним соперником в австрийской части предсезонных сборов для донецкого «Шахтера» станет гельзенкирхенский «Шальке» – новоиспеченный представитель Второй немецкой Бундеслиги. Матч состоится в пятницу, 9 июля, начало в 19:00.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Тюркгюджю» - 2:1



Соломон, 43 (пен.), Мудрик, 85 – Слишкович, 80



Сикан, 86 – Ирвинг, 10

«Шахтер»: Трубин – Сиприано, Бондаренко, Мампасси, Конопля – Маркос Антонио, Танковский – Соломон (Мудрик, 46), Судаков, Очеретько – Дентиньо.



«Шахтер» (62+ мин.): Трубин – Корниенко, Бондаренко, Марлон, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Мудрик, Педриньо, Тете – Сикан.

«Тюркгюджю»: Фоллат – Гертнер, Кусич, Кель-Гомес, Барри – Ирвинг, Тосун – Купусович, Сарарер, Сиярич – Хоттман.

Стадион: «ЗаальфельденАрена Бюргерау» (Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, Австрия).

ШАХТЕР-ТЮРКГЮДЖЮ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C