Сразу после Евро. Трубин и Судаков - в основе Шахтера на контрольный матч

Сегодня в 18:00 «Шахтер» проведет контрольный матч на сборе в Австрии против «Тюркгюджю».
В основе уже вышли игроки, которые только вчера вернулись после Евро-2020 - Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Шахтер: Трубин, Конопля, Мампасси, Танковский, Сиприано, Бондаренко, Очеретько, Маркос, Соломон, Судаков, Дентиньо
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Источник — Sport.ua
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