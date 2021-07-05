Сразу после Евро. Трубин и Судаков - в основе Шахтера на контрольный матч

Молодые игроки уже приступили к работе

  • 05.07.2021 17:14
  • 1344 просмотра
  • 6 комментариев
Сразу после Евро. Трубин и Судаков - в основе Шахтера на контрольный матч
© shakhtar.com

Сегодня в 18:00 «Шахтер» проведет контрольный матч на сборе в Австрии против «Тюркгюджю».

В основе уже вышли игроки, которые только вчера вернулись после Евро-2020 - Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Шахтер: Трубин, Конопля, Мампасси, Танковский, Сиприано, Бондаренко, Очеретько, Маркос, Соломон, Судаков, Дентиньо

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    ZaE
    online
      ZaE, 05.07.2021 17:38
    0
    Rzechpospolita, 05.07.2021 17:31
    Мампасси? Впервые слышу о таком игроке) опять кого-то купили?)))
    Это гружчик, который им бананы отгружал, случайно попал на корабль, а отправлять его назад дорого, вот и оставили, пусть играет.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 17:35
    0
    Удачи!
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 05.07.2021 17:31
    -5
    Мампасси? Впервые слышу о таком игроке) опять кого-то купили?)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 17:22
    +1
    F&D, 05.07.2021 17:21
    Туристы
    Не ну ладно воротник запасной, но в итоге лавка оказалась нулячая и 1 состав почти и играл же, а могли вполне брать игроков еще и ротацию проводить нормальную
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 17:21
    +1
    dd dent, 05.07.2021 17:16
    Ну и на фига того же судакова таскали на ЧЕ если это было для галочки? Условного петряка лучше б взяли или шведа, я уже не говорю о всей упл
    Туристы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 17:16
    -1
    Ну и на фига того же судакова таскали на ЧЕ если это было для галочки? Условного петряка лучше б взяли или шведа, я уже не говорю о всей упл
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 17:22
    +1
    F&D, 05.07.2021 17:21
    Туристы
    Не ну ладно воротник запасной, но в итоге лавка оказалась нулячая и 1 состав почти и играл же, а могли вполне брать игроков еще и ротацию проводить нормальную
    Ссылка
    F&D
    online
      F&D, 05.07.2021 17:21
    +1
    dd dent, 05.07.2021 17:16
    Ну и на фига того же судакова таскали на ЧЕ если это было для галочки? Условного петряка лучше б взяли или шведа, я уже не говорю о всей упл
    Туристы
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 05.07.2021 17:38
    0
    Rzechpospolita, 05.07.2021 17:31
    Мампасси? Впервые слышу о таком игроке) опять кого-то купили?)))
    Это гружчик, который им бананы отгружал, случайно попал на корабль, а отправлять его назад дорого, вот и оставили, пусть играет.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 17:35
    0
    Удачи!
    Ссылка
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