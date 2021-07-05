Сразу после Евро. Трубин и Судаков - в основе Шахтера на контрольный матч

Сегодня в 18:00 «Шахтер» проведет контрольный матч на сборе в Австрии против «Тюркгюджю».

В основе уже вышли игроки, которые только вчера вернулись после Евро-2020 - Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Шахтер: Трубин, Конопля, Мампасси, Танковский, Сиприано, Бондаренко, Очеретько, Маркос, Соломон, Судаков, Дентиньо