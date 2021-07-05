Сегодня «Шахтер» в контрольном матче одержал непростую победу над «Тюркгюджю» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Тюркгюджю.
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
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Источник — YouTube
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