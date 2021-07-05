Шахтер Донецк
2 : 1
Тюркгюджю
05.07.2021, FT

Шахтер – Тюркгюджю – 2:1. Видео голов и обзор матча

Непростая победа «Шахтера» в контрольном матче

  • 05.07.2021 21:48
  • 802 просмотра
  • 20 комментариев
Шахтер – Тюркгюджю – 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер

Сегодня «Шахтер» в контрольном матче одержал непростую победу над «Тюркгюджю» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
81' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Тюркгюджю.
43' ГОЛ ! С пенальти забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
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Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 05.07.2021 22:56
    0
    Face Control, 05.07.2021 22:45
    Я те вчера уже писал, то что вы случайно раз в 5 лет косточку погрызли ни о чём не говорит, смотрю в себя поверили.
    Ты вчера писал, а сегодня Шахтер чуть не обделался с дворовой командой, к симуляции пришлось прибегать. Пиши еще.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 22:49
    +1
    Face Control, 05.07.2021 22:46
    Как раз с такими командами у Шахтёра всегда какие-то проблемы, ибо там почти всегда фул автобус. Кто с Шахтёром играет первым номером в УПЛ?)
    На данный момент наверное вряд ли кто-то, а так то у вас состав на атаку нацелен и упл такое же, надо уметь взламывать насыщенную оборону и в тоже время не довить мешок мячей в еврокубках где как раз часто густо дают играть, хотя ща конечно преждевременно давать прогноз по товарнякам как у вас сложится в этом году, скоро поглядим как оно будет
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:46
    +1
    dd dent, 05.07.2021 22:44
    Больше чисто, а так но действительно где-то доля правды есть, у наших клубов малая стоимость или ценность, впрочем шахта должна с своим составом такие выносить в любом состоянии на классе
    Как раз с такими командами у Шахтёра всегда какие-то проблемы, ибо там почти всегда фул автобус. Кто с Шахтёром играет первым номером в УПЛ?)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:45
    0
    oenergo.com, 05.07.2021 22:43
    Отличный вратарь, мега нападающий. Успехов вам в борьбе за третье место.
    Я те вчера уже писал, то что вы случайно раз в 5 лет косточку погрызли ни о чём не говорит, смотрю в себя поверили.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 22:44
    0
    Face Control, 05.07.2021 22:42
    Ну подумай шо, зачем иронизировать, не?
    Больше чисто, а так но действительно где-то доля правды есть, у наших клубов малая стоимость или ценность, впрочем шахта должна с своим составом такие выносить в любом состоянии на классе
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 05.07.2021 22:43
    -2
    New Zealander, 05.07.2021 22:41
    А что не так? Сделал несколько неберущихся сейвов. Ну а гол пропустил такой что там и Нойер бы не вытащил.
    Отличный вратарь, мега нападающий. Успехов вам в борьбе за третье место.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:42
    +1
    dd dent, 05.07.2021 22:41
    И шо?
    Ну подумай шо, зачем иронизировать, не?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 22:41
    -1
    Face Control, 05.07.2021 22:31
    Примерно как любой ваш игрок.
    Цыганков например?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 22:41
    -2
    Face Control, 05.07.2021 22:33
    Ржу, эта команда примерно такого же уровня, как 96 процентов УПЛ.
    И шо?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 05.07.2021 22:41
    +2
    oenergo.com, 05.07.2021 22:35
    Ну и Трубин показал себя во всей красе. Если он будет стоять в ЧУ, золотые медали можно отдавать Динамо еще до первого тура.
    А что не так? Сделал несколько неберущихся сейвов. Ну а гол пропустил такой что там и Нойер бы не вытащил.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 05.07.2021 22:35
    -3
    Ну и Трубин показал себя во всей красе. Если он будет стоять в ЧУ, золотые медали можно отдавать Динамо еще до первого тура.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:33
    0
    Alex86 1, 05.07.2021 22:24
    особенно на фоне Тюркгюджю )
    Ржу, эта команда примерно такого же уровня, как 96 процентов УПЛ.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:31
    0
    Alex86 1, 05.07.2021 22:29
    Ск стоит?
    Примерно как любой ваш игрок.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 22:29
    0
    oenergo.com, 05.07.2021 22:28
    Понравился 15 номер у Тюркгюджю, очень похож на приобретенную Шахтером звезду.
    Ск стоит?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 05.07.2021 22:28
    -2
    Понравился 15 номер у Тюркгюджю, очень похож на приобретенную Шахтером звезду.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:26
    +1
    New Zealander, 05.07.2021 22:22
    Игра в короткий пас, контроль мяча... уже видны некоторые следы работы Дзерби, то что я вижу приятно радует глаз.
    +
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 22:24
    +1
    New Zealander, 05.07.2021 22:22
    Игра в короткий пас, контроль мяча... уже видны некоторые следы работы Дзерби, то что я вижу приятно радует глаз.
    особенно на фоне Тюркгюджю )
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 05.07.2021 22:23
    0
    oenergo.com, 05.07.2021 22:22
    Пеналь левый, второй гол, нападение на вратаря.
    Сам ты левый
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 05.07.2021 22:22
    0
    Игра в короткий пас, контроль мяча... уже видны некоторые следы работы Дзерби, то что я вижу приятно радует глаз.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 05.07.2021 22:22
    -2
    Пеналь левый, второй гол, нападение на вратаря.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 05.07.2021 22:41
    +2
    oenergo.com, 05.07.2021 22:35
    Ну и Трубин показал себя во всей красе. Если он будет стоять в ЧУ, золотые медали можно отдавать Динамо еще до первого тура.
    А что не так? Сделал несколько неберущихся сейвов. Ну а гол пропустил такой что там и Нойер бы не вытащил.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 22:49
    +1
    Face Control, 05.07.2021 22:46
    Как раз с такими командами у Шахтёра всегда какие-то проблемы, ибо там почти всегда фул автобус. Кто с Шахтёром играет первым номером в УПЛ?)
    На данный момент наверное вряд ли кто-то, а так то у вас состав на атаку нацелен и упл такое же, надо уметь взламывать насыщенную оборону и в тоже время не довить мешок мячей в еврокубках где как раз часто густо дают играть, хотя ща конечно преждевременно давать прогноз по товарнякам как у вас сложится в этом году, скоро поглядим как оно будет
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:46
    +1
    dd dent, 05.07.2021 22:44
    Больше чисто, а так но действительно где-то доля правды есть, у наших клубов малая стоимость или ценность, впрочем шахта должна с своим составом такие выносить в любом состоянии на классе
    Как раз с такими командами у Шахтёра всегда какие-то проблемы, ибо там почти всегда фул автобус. Кто с Шахтёром играет первым номером в УПЛ?)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:42
    +1
    dd dent, 05.07.2021 22:41
    И шо?
    Ну подумай шо, зачем иронизировать, не?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:26
    +1
    New Zealander, 05.07.2021 22:22
    Игра в короткий пас, контроль мяча... уже видны некоторые следы работы Дзерби, то что я вижу приятно радует глаз.
    +
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 22:24
    +1
    New Zealander, 05.07.2021 22:22
    Игра в короткий пас, контроль мяча... уже видны некоторые следы работы Дзерби, то что я вижу приятно радует глаз.
    особенно на фоне Тюркгюджю )
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 05.07.2021 22:56
    0
    Face Control, 05.07.2021 22:45
    Я те вчера уже писал, то что вы случайно раз в 5 лет косточку погрызли ни о чём не говорит, смотрю в себя поверили.
    Ты вчера писал, а сегодня Шахтер чуть не обделался с дворовой командой, к симуляции пришлось прибегать. Пиши еще.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:45
    0
    oenergo.com, 05.07.2021 22:43
    Отличный вратарь, мега нападающий. Успехов вам в борьбе за третье место.
    Я те вчера уже писал, то что вы случайно раз в 5 лет косточку погрызли ни о чём не говорит, смотрю в себя поверили.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.07.2021 22:44
    0
    Face Control, 05.07.2021 22:42
    Ну подумай шо, зачем иронизировать, не?
    Больше чисто, а так но действительно где-то доля правды есть, у наших клубов малая стоимость или ценность, впрочем шахта должна с своим составом такие выносить в любом состоянии на классе
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:33
    0
    Alex86 1, 05.07.2021 22:24
    особенно на фоне Тюркгюджю )
    Ржу, эта команда примерно такого же уровня, как 96 процентов УПЛ.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 05.07.2021 22:31
    0
    Alex86 1, 05.07.2021 22:29
    Ск стоит?
    Примерно как любой ваш игрок.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 22:29
    0
    oenergo.com, 05.07.2021 22:28
    Понравился 15 номер у Тюркгюджю, очень похож на приобретенную Шахтером звезду.
    Ск стоит?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 05.07.2021 22:23
    0
    oenergo.com, 05.07.2021 22:22
    Пеналь левый, второй гол, нападение на вратаря.
    Сам ты левый
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 05.07.2021 22:22
    0
    Игра в короткий пас, контроль мяча... уже видны некоторые следы работы Дзерби, то что я вижу приятно радует глаз.
    Ссылка
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