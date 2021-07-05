Жозе БОТУ: «Шахтер готов подписать новых игроков»

Пока клуб оформил трех новичков

  • 05.07.2021 21:14
  • 2380 просмотров
  • 5 комментариев
Жозе БОТУ: «Шахтер готов подписать новых игроков»
© shakhtar.com

Директор департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту рассказал об австрийских сборах и летней селекции.

– Все три новичка «Шахтера» – Лассина Траоре, Педриньо и Марлон – в двух первых спаррингах сыграли в стартовом составе. Как быстро они смогли влиться в коллектив и понять идеи Роберто Де Дзерби?
– Футболисты в процессе адаптации и вливаются в систему игры Де Дзерби, но они уже сейчас временами демонстрируют определенные хорошие качества, из-за которых и оказались в «Шахтере».
 
– Можете назвать самые сильные стороны каждого из новичков?
– Все трое обладают хорошей техникой, наличие которой предполагает наша игра. У них разные амплуа, и каждый наделен специфическими качествами на конкретной позиции. Марлон – центральный защитник, комфортно чувствующий себя с мячом, что очень важно для нас. Педриньо – плеймейкер, который может решать задачи на ограниченном пространстве. А Лассина Траоре сочетает в себе такие качества, как мощь, скорость и техника.
 
– Вы каждый день присутствуете на тренировках «Шахтера» в Австрии. Как уже сейчас меняется игра «горняков» и что нового привнес в процесс Роберто Де Дзерби и его штаб?
– Роберто очень ориентирован на атаку и прививает подопечным эту ментальность, которая, безусловно, в «Шахтере» уже была. Сейчас игроки уже понимают новые требования, и через короткое время мы будем показывать тот футбол, что хочет видеть тренер.
 
– Все ли идет по плану на сборах?
– Как и любые предсезонные подготовительные сборы, эти также предназначены для того, чтобы привить командный дух и адаптироваться к требованиям тренера.
 
– Какой игры «Шахтера» ждать болельщикам в новом сезоне?
– Они могут быть уверены в том, что «Шахтер» станет демонстрировать доминирующую игру и контролировать мяч. Неважно, какой соперник будет противостоять нам, мяч будет под нашим контролем.
 
– Следует ли болельщикам ожидать новичков до закрытия трансферного окна?
– Мы ежедневно работаем и просматриваем множество футболистов. Если понадобится, готовы предложить и подписать нужных игроков.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 05.07.2021 21:45
    +1
    Сколько можно.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:34
    0
    smart__Forever, 05.07.2021 21:26
    А что -же третьесортный чемпион Украины никого не покупает, а подбирает всякий ШЛАК Пля, как -жеш вы в лиге Чемпионов играть-то собираетесь?? Вас-же нятянут там по самые помидоры
    От того что вы скупаете хоть и относительно дорого, но пока достаточно сомнительные кандидатуры это никак не гарантирует даже попадание туда
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 05.07.2021 21:32
    +1
    smart__Forever, 05.07.2021 21:26
    А что -же третьесортный чемпион Украины никого не покупает, а подбирает всякий ШЛАК Пля, как -жеш вы в лиге Чемпионов играть-то собираетесь?? Вас-же нятянут там по самые помидоры
    Как вас?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 05.07.2021 21:26
    -4
    bullyUA, 05.07.2021 21:20
    Шахтеру еще несколько игроков подписать и сможет на равных играть не только с третьесортными командами из Германии. но и с некоторыми командами из низших лиг Украины.
    А что -же третьесортный чемпион Украины никого не покупает, а подбирает всякий ШЛАК Пля, как -жеш вы в лиге Чемпионов играть-то собираетесь?? Вас-же нятянут там по самые помидоры
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.07.2021 21:20
    -2
    Шахтеру еще несколько игроков подписать и сможет на равных играть не только с третьесортными командами из Германии. но и с некоторыми командами из низших лиг Украины.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.07.2021 21:45
    +1
    Сколько можно.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 05.07.2021 21:32
    +1
    smart__Forever, 05.07.2021 21:26
    А что -же третьесортный чемпион Украины никого не покупает, а подбирает всякий ШЛАК Пля, как -жеш вы в лиге Чемпионов играть-то собираетесь?? Вас-же нятянут там по самые помидоры
    Как вас?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.07.2021 21:34
    0
    smart__Forever, 05.07.2021 21:26
    А что -же третьесортный чемпион Украины никого не покупает, а подбирает всякий ШЛАК Пля, как -жеш вы в лиге Чемпионов играть-то собираетесь?? Вас-же нятянут там по самые помидоры
    От того что вы скупаете хоть и относительно дорого, но пока достаточно сомнительные кандидатуры это никак не гарантирует даже попадание туда
    Ссылка
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