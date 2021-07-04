В понедельник, 5-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и мюнхенский «Тюркгюджю». Матч пройдет в Зальфельден-ам-Штайнернен-Мере (Австрия), на поле стадиона «ЗаальфельденАрена Бюргерау», начало в 18:00.

Роберто Де Дзерби уже познал горечь от поражения во главе «горняков» в результате неудачного контрольного поединка против польского «Ракува» (1:2), поэтому будет стремиться как следует нагрузить своих подопечных в матче, который им предстоит провести менее чем через сутки. Соперником будет коллектив из Третьей немецкой Бундеслиги, а положение матча в самом начале второй части первых австрийских сборов команды говорит нам о том, что именно начиная от этой игры тренерский штаб будет делать свои первые выводы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Тюркгюджю».