Шахтер Донецк
1 : 2
Ракув
04.07.2021, FT

Первое поражение Де Дзерби. Шахтер уступил вице-чемпиону Польши

Дончане не сумели отыграть два пропущенных мяча под сильным дождем

  • 04.07.2021 19:52
  • 5387 просмотров
  • 96 комментариев
Первое поражение Де Дзерби. Шахтер уступил вице-чемпиону Польши
© ФК Шахтер Донецк

Первая часть предсезонных сборов, которые донецкий «Шахтер» проводит на австрийских полях, постепенно подходит ко своей кульминации. Тренерский штаб «горняков» решил экстремально поднять темп контрольных поединков, поэтому для команды были подготовлены две игры за два календарных дня, во время которых ожидалось, что вся группа футболистов получит необходимую игровую практику, а заодно и Роберто Де Дзерби мог посмотреть детальнее на своих подопечных в матче против куда более статусного соперника, чем скромный австрийский «Санкт-Йоханн».

В этот вечер «оранжево-черные» встречались с новоиспеченным вице-чемпионом Польши – «Ракувом» из города Ченстоховы, у которого среди достижений минувшего сезона числится также и Кубок своей страны.

Отличием между командами Роберто Де Дзерби и Марека Папшуна заключалось в том, что украинской стороне еще предстояло достигать пика своих кондиций, а вот перед польским клубом уже достаточно четко виднелась перспектива играть в матче за Суперкубок Польши против «Легии» чуть больше чем через неделю. Очевидно, что и физическая форма у футболистов «Ракува» должна была опережать нашего вице-чемпиона на соответствующий период тренировок.

Этот момент был отчетливо заметен на старте поединка, когда «Шахтер» оказался попросту загнан на свою половину грамотным прессингом по схеме 3-4-3 со стороны оппонентов. Оборона дончан и сама была не прочь привезти на свои ворота момент, как это случилось уже на второй минуте при передаче голкипера Шевченко, которую перехватил соперник, но затем простил украинскую команду. Вскоре после этого последовал удар в перекладину от нападающего «Ракува» Арака, на которой промахом над воротами с дальней дистанции попытался ответить Педриньо.

Де Дзерби абсолютно не нравилось происходящее на футбольном поле, поэтому мы впервые стали свидетелями настоящего всплеска эмоций со стороны итальянского специалиста. Впрочем, ругал он своих подопечных совершенно не зря – на 14-й минуте «Шахтер» пропустил в результате очередного провала опеки у границ собственных владений, а Кун положил очень даже симпатичный удар в левый верхний угол со средней дистанции.

Польская команда грамотно контролировала темп атак соперников за счет прессинга и тактики мелкого фола, которая еще до перерыва спровоцировала нервозность у Мудрика и Траоре. К слову, новый форвард «горняков» в отведенное ему время на футбольном поле несколько раз здорово разбирался в эпизодах внутри чужой штрафной, но голкипер «Рахува» не пускал мяч через линию после ударов в его, а также Алана Патрика, исполнении.


«Шахтер» проводил середину первого тайма в хорошей динамике, но перед уходом на перерыв вновь начал пропускать выпады соперников, поэтому свисток от арбитра казался очень своевременным. Тренерский штаб вице-чемпионов Украины пообещал замены только после полного часа игрового времени, но с выходом Манора Соломона они так долго тянуть не стали. Израильтянин добавил команде активности на старте второго тайма, но отсутствие гола в эпизоде с ударом с левого фланга штрафной в дальний угол от Траоре, после которого мяч угодил в штангу, стало граничной точкой для «первого состава» команды Де Дзерби в этом поединке.

Где-то «Шахтер» потерял в интенсивности по достаточно очевидным причинам после выхода новых футболистов на поле, поэтому достаточно глупый эпизод с пенальти в левом фланге штрафной, который привез Сиприано фолом против Длугоша, смотрелся органично в контексте ситуативного перевеса польской команды. Иви Лопес, который несколько сезонов назад зажигал в испанской Ла Лиге, пробил в левый угол безукоризненно.

Команде Де Дзерби предстояло отыгрывать уже два мяча, но усилившийся дождь и отсутствие связей между футболистами «второго состава» сказались на завершении атак «Шахтера» не самым лучшим образом. Один гол «горняки» отыграли исключительно на индивидуальных способностях Манора Соломона при контратаке, но на большее их уже не хватило.

Следующим соперником по контрольному поединку на австрийских сборах для «Шахтера» станет представитель Третьей немецкой Бундеслиги – мюнхенский «Тюркгюджю». Игра состоится уже завтра, 5 июля, начало в 18:00.

 

Товарищеский матч. 

«Шахтер» – «Ракув» - 1:2

 Соломон, 81 – Кун, 14, Лопес, 72 (пен.)

 Траоре, 26 – Невулис, 33, Арак, 44

«Шахтер»: Шевченко – Корниенко, Марлон, Витао, Додо – Патрик, Майкон – Мудрик (Соломон, 46), Педриньо, Тете – Траоре.

«Шахтер» (65+ мин.): Шевченко – Сиприано, Витао, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Соломон, Танковский, Очеретько – Дентиньо.

«Ракув»: Ковачевич (Треловски, 60) – Арсенич, Невулис, Рундич – Кун, Тудор (Вдовяк, 33), Ледерман, Папаниколау – Цебуля, Тиянич – Арак.

ШАХТЕР-РАКУВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 04.07.2021 21:28
    -1
    oenergo.com, 04.07.2021 21:27
    Ситуация ожидаема. Итальянец по своему лопочем бразилам о тактике, а те тупо кивают, хотя ничего не понимают. Второе место ЧУ будет большим достижением, про ЛЧ можно забыть минимум на год.
    Ты главное сам в это верь, верь.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 04.07.2021 21:27
    +1
    Ситуация ожидаема. Итальянец по своему лопочем бразилам о тактике, а те тупо кивают, хотя ничего не понимают. Второе место ЧУ будет большим достижением, про ЛЧ можно забыть минимум на год.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 04.07.2021 21:25
    +2
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.07.2021 21:24
    +3
    Шлюхтьор - вперде!
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 04.07.2021 21:21
    +1
    oenergo.com, 04.07.2021 20:59
    Полное
    название RKS Raków Częstochowa
    Прозвища красно-cиние
    Основан 15 марта 1916; 105 лет назад
    как «Раковя» (Racovia)
    Стадион МСП «Ракув» в Ченстохове, Польша
    Вместимость 4200
    Президент Флаг Польши Войцех Цыган
    Главный тренер Флаг Польши Марек Папшун
    Вообще-то им ровно 100 лет, и сейчас они выиграли кубок Польши и заняли 2 место.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 21:14
    +3
    Польская команда грамотно контролировала темп атак соперников за счет прессинга и тактики мелкого фола,(С)
    а тимофеючка там какое тотальное превосходство у шахтера увидела
    мерещится ей всякое после инцидента с ее жилплощадью
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 04.07.2021 21:13
    -1
    Подовше не прибирайте ЦЕ непорозуміння з головної сторінки. Шоб усі встигли поржати
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.07.2021 21:11
    -4
    ShakhtarFCSD, 04.07.2021 20:54
    Ваш Обезьянник еле выиграл у венгров. В то время как Шахтер дважды обыграл Реал и обошел чемпиона Италии, не пропустив ни одного мяча от них. И Шахтер набрал в 2 раза больше очков, чем Чекисты, столько же, сколько второе место в этой самой сильной группе ЛЧ.
    Им больно такое читать. Не травмируй их психику.
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 04.07.2021 21:11
    -1
    Подовше не прибирайте ЦЕ непорозуміння з головної старінки. Шоб усі встигли паржати
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 21:11
    -1
    ShakhtarFCSD, 04.07.2021 20:54
    Ваш Обезьянник еле выиграл у венгров. В то время как Шахтер дважды обыграл Реал и обошел чемпиона Италии, не пропустив ни одного мяча от них. И Шахтер набрал в 2 раза больше очков, чем Чекисты, столько же, сколько второе место в этой самой сильной группе ЛЧ.
    автобус шахтера с Интером напоминала старую деву, которая после первого изнасилования пришила себе на зад стальную пластину. идти не может , неудобной , но главное что насильник не достанет
    Интер кстати Серию А выиграл а что выиграл шахтер ?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 21:08
    -1
    ShakhtarFCSD, 04.07.2021 20:40
    Классный матч. По таким скоростям кажется, что Шахтер выиграл бы у сборной Украины.
    то что ты пишешь - 🐸 + 🐍 = 🧡
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.07.2021 21:06
    -2
    Venom, 04.07.2021 21:03
    Им еще квалификацию проходить с Монако представь какой вой будет после того как будет пролет мимо ЛЧ?
    Ты бы лучше за своих автобусников переживал, ведь в этом сезоне подачек больше не будет.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.07.2021 21:03
    -3
    Если вкратце.
    — Такое чувство, будто Поляки играли финал, а не готовятся к официальным играм. Шахтер смотрелся не плохо. Счёт не по игре.
    — Люди в коментарях ви хоча би гру дивилися чи ні?А то таке враження що всі судять гру по результату,ми відпрацьовували вихід з під пресингу результат був на другому місці.
    — если бы не судья то минимум была бы ничья (левый пенальти)
    — Нормальная игра! Отрабатывали выход из под прессинга это круто, ибо в прошлом сезоне были проблемы с этим! Реализация пока что с места не сдвинулась , игроки ждут поддержки там, где нужно самому решать … ну мне так показалось ) Пока сильно не увидел изменений, но увидел как работают над проблемными зонами! Успехов , только вперёд
    — Судья Клоун Матча
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 04.07.2021 21:03
    0
    APL, 04.07.2021 21:00
    І для чого було купляти той шлак? Щоб програвати командам рівня середняка УПЛ? Ну то таке, все ж товарняк, однак одне душу гріє, як вчора кротята сміялись, а сьогодні самі всрались
    Им еще квалификацию проходить с Монако представь какой вой будет после того как будет пролет мимо ЛЧ?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 04.07.2021 21:01
    +2
    Спасибо Шахтеру за расширение моего футбольного кругозора.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 04.07.2021 21:00
    +1
    І для чого було купляти той шлак? Щоб програвати командам рівня середняка УПЛ? Ну то таке, все ж товарняк, однак одне душу гріє, як вчора кротята сміялись, а сьогодні самі всрались
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 04.07.2021 20:59
    +1
    Полное
    название RKS Raków Częstochowa
    Прозвища красно-cиние
    Основан 15 марта 1916; 105 лет назад
    как «Раковя» (Racovia)
    Стадион МСП «Ракув» в Ченстохове, Польша
    Вместимость 4200
    Президент Флаг Польши Войцех Цыган
    Главный тренер Флаг Польши Марек Папшун
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 04.07.2021 20:58
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Александр Шевченко, 04.07.2021 20:43
    Кроты, будьте мужиками и признайтесь, что ваша тима тупо обдрыскалась сегодня
    Душвнобольный инвалид Александра,опозорились вы вчера с лОЗаной
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 04.07.2021 20:54
    -3
    Петр Яновский, 04.07.2021 20:45
    Мусорник ржавый точно также вылетел в 1/8 ЛЕ. А Динамо еще и проиграло будущему победителю ЛЕ. Вы квалификацию в этом году, как Динамо в прошлом, пройдите, ущербные
    Ваш Обезьянник еле выиграл у венгров. В то время как Шахтер дважды обыграл Реал и обошел чемпиона Италии, не пропустив ни одного мяча от них. И Шахтер набрал в 2 раза больше очков, чем Чекисты, столько же, сколько второе место в этой самой сильной группе ЛЧ.
    Ссылка
    MAKS7777
    online
      MAKS7777, 04.07.2021 20:54
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Петр Яновский, 04.07.2021 20:45
    Мусорник ржавый точно также вылетел в 1/8 ЛЕ. А Динамо еще и проиграло будущему победителю ЛЕ. Вы квалификацию в этом году, как Динамо в прошлом, пройдите, ущербные
    Опана яготинский бомж нарисовался,как там дела в твоём яготыне все бутылки пособирал убогий П ит др Яготинский
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 04.07.2021 19:55
    +6
    Оо лучше бы агробизнес пригласили
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 04.07.2021 19:53
    +6
    Шлак купили бабло уходит из страны.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 04.07.2021 19:57
    +5
    Максым и закарпатлох вы где ау? Вы проиграли гранду мирового футбола
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 19:55
    +5
    Марлос-гений, 04.07.2021 19:53
    вице-чемпион Польши это вам не лозанья
    Ну да , шахтёра проиграл команде выше классом
    Поэтому отчаиваться не стоит
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 19:53
    +5
    Мне кажется недостаточно усилились для игры с соперниками такого калибра
    Нужно ещё пару лавочников за 50 миллионов , срочно !
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 20:31
    +4
    Andre066, 04.07.2021 20:30
    о Марик крутой это же самая дорогая покупка кротов почти
    Ну норм , усилят свой фарм клуб
    Тому ещё за выживание бороться в этом сезоне , скорее всего
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 20:26
    +4
    Face Control, 04.07.2021 20:20
    Касаемо игры, сложный матч из-за погодных условий, ну и конечно же соперник, фул автобус, это не игра. Видимо для них этот матч был что-то вроде финала Лиги Чемпионов, хотя их тоже можно понять, играли с лучшей командой восточной Европе. Ну и как же без левого пенальти в товарищеском матче, куда без этого. Ждём официальные игры, подачек с нашей стороны в этом году не будет.
    А кто то без наркотического опьянения смотрел игру ?
    Как там шахтёр , как шансы на ЛЧ?
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 20:25
    +4
    Петр Яновский, 04.07.2021 20:23
    Какой автобус? Они вам еще 3 могли занести, а вы нифига
    Так у них и Боруссия автобусом играла , юродивые что с них взять
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 04.07.2021 19:59
    +4
    макаронник разводит днонецкий шлак на деньги красиво
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 04.07.2021 19:55
    +4
    Ого! Так быстро!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 04.07.2021 21:24
    +3
    Шлюхтьор - вперде!
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 21:14
    +3
    Польская команда грамотно контролировала темп атак соперников за счет прессинга и тактики мелкого фола,(С)
    а тимофеючка там какое тотальное превосходство у шахтера увидела
    мерещится ей всякое после инцидента с ее жилплощадью
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 04.07.2021 20:01
    +3
    Куча непонятных негров бегает. Красота. пердиньйо - это легенда
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 04.07.2021 19:56
    +3
    __Funny_Cat, 04.07.2021 19:53
    Мне кажется недостаточно усилились для игры с соперниками такого калибра
    Нужно ещё пару лавочников за 50 миллионов , срочно !
    надо еще ссыкуньо сракуньо и кончиньо купить
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 04.07.2021 21:25
    +2
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 04.07.2021 21:01
    +2
    Спасибо Шахтеру за расширение моего футбольного кругозора.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 04.07.2021 20:23
    +2
    Andre066, 04.07.2021 20:22
    Пердиньо ни какой еврей дирижером был
    Норм будет если пердиньйо укрепит мариуполь через пол годика
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 04.07.2021 20:05
    +2
    Joe-777., 04.07.2021 20:05
    АГРЕССИВНЫЙ МАКСИМКА-ЗЭК ВСТУПИЛ В ИГРУ
    Его с параши выпустили на 5 минут просто воздуха пыхнуть перед очередной порцией вечерней любви
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.07.2021 19:54
    +2
    А шо ж они хотели - без Судакова выиграть ?
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 04.07.2021 21:27
    +1
    Ситуация ожидаема. Итальянец по своему лопочем бразилам о тактике, а те тупо кивают, хотя ничего не понимают. Второе место ЧУ будет большим достижением, про ЛЧ можно забыть минимум на год.
    Ссылка
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