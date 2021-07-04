Первое поражение Де Дзерби. Шахтер уступил вице-чемпиону Польши

Первая часть предсезонных сборов, которые донецкий «Шахтер» проводит на австрийских полях, постепенно подходит ко своей кульминации. Тренерский штаб «горняков» решил экстремально поднять темп контрольных поединков, поэтому для команды были подготовлены две игры за два календарных дня, во время которых ожидалось, что вся группа футболистов получит необходимую игровую практику, а заодно и Роберто Де Дзерби мог посмотреть детальнее на своих подопечных в матче против куда более статусного соперника, чем скромный австрийский «Санкт-Йоханн».



В этот вечер «оранжево-черные» встречались с новоиспеченным вице-чемпионом Польши – «Ракувом» из города Ченстоховы, у которого среди достижений минувшего сезона числится также и Кубок своей страны.



Отличием между командами Роберто Де Дзерби и Марека Папшуна заключалось в том, что украинской стороне еще предстояло достигать пика своих кондиций, а вот перед польским клубом уже достаточно четко виднелась перспектива играть в матче за Суперкубок Польши против «Легии» чуть больше чем через неделю. Очевидно, что и физическая форма у футболистов «Ракува» должна была опережать нашего вице-чемпиона на соответствующий период тренировок.



Этот момент был отчетливо заметен на старте поединка, когда «Шахтер» оказался попросту загнан на свою половину грамотным прессингом по схеме 3-4-3 со стороны оппонентов. Оборона дончан и сама была не прочь привезти на свои ворота момент, как это случилось уже на второй минуте при передаче голкипера Шевченко, которую перехватил соперник, но затем простил украинскую команду. Вскоре после этого последовал удар в перекладину от нападающего «Ракува» Арака, на которой промахом над воротами с дальней дистанции попытался ответить Педриньо.



Де Дзерби абсолютно не нравилось происходящее на футбольном поле, поэтому мы впервые стали свидетелями настоящего всплеска эмоций со стороны итальянского специалиста. Впрочем, ругал он своих подопечных совершенно не зря – на 14-й минуте «Шахтер» пропустил в результате очередного провала опеки у границ собственных владений, а Кун положил очень даже симпатичный удар в левый верхний угол со средней дистанции.



Польская команда грамотно контролировала темп атак соперников за счет прессинга и тактики мелкого фола, которая еще до перерыва спровоцировала нервозность у Мудрика и Траоре. К слову, новый форвард «горняков» в отведенное ему время на футбольном поле несколько раз здорово разбирался в эпизодах внутри чужой штрафной, но голкипер «Рахува» не пускал мяч через линию после ударов в его, а также Алана Патрика, исполнении.



«Шахтер» проводил середину первого тайма в хорошей динамике, но перед уходом на перерыв вновь начал пропускать выпады соперников, поэтому свисток от арбитра казался очень своевременным. Тренерский штаб вице-чемпионов Украины пообещал замены только после полного часа игрового времени, но с выходом Манора Соломона они так долго тянуть не стали. Израильтянин добавил команде активности на старте второго тайма, но отсутствие гола в эпизоде с ударом с левого фланга штрафной в дальний угол от Траоре, после которого мяч угодил в штангу, стало граничной точкой для «первого состава» команды Де Дзерби в этом поединке.



Где-то «Шахтер» потерял в интенсивности по достаточно очевидным причинам после выхода новых футболистов на поле, поэтому достаточно глупый эпизод с пенальти в левом фланге штрафной, который привез Сиприано фолом против Длугоша, смотрелся органично в контексте ситуативного перевеса польской команды. Иви Лопес, который несколько сезонов назад зажигал в испанской Ла Лиге, пробил в левый угол безукоризненно.



Команде Де Дзерби предстояло отыгрывать уже два мяча, но усилившийся дождь и отсутствие связей между футболистами «второго состава» сказались на завершении атак «Шахтера» не самым лучшим образом. Один гол «горняки» отыграли исключительно на индивидуальных способностях Манора Соломона при контратаке, но на большее их уже не хватило.



Следующим соперником по контрольному поединку на австрийских сборах для «Шахтера» станет представитель Третьей немецкой Бундеслиги – мюнхенский «Тюркгюджю». Игра состоится уже завтра, 5 июля, начало в 18:00.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Ракув» - 1:2



Соломон, 81 – Кун, 14, Лопес, 72 (пен.)



Траоре, 26 – Невулис, 33, Арак, 44

«Шахтер»: Шевченко – Корниенко, Марлон, Витао, Додо – Патрик, Майкон – Мудрик (Соломон, 46), Педриньо, Тете – Траоре.



«Шахтер» (65+ мин.): Шевченко – Сиприано, Витао, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Соломон, Танковский, Очеретько – Дентиньо.

«Ракув»: Ковачевич (Треловски, 60) – Арсенич, Невулис, Рундич – Кун, Тудор (Вдовяк, 33), Ледерман, Папаниколау – Цебуля, Тиянич – Арак.

ШАХТЕР-РАКУВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C